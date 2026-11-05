El Banco Nación bajó las tasas de los préstamos para comprar autos 0 km y usados: cómo queda la cuota

muestra, comisiones, VTV, kilometraje, kilometros, caballos de fuerza, motor, engranaje, mecánica, mecatrónica, vendedor, vendedora, combustible, nafta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco Nación anunció una reducción de la tasa de su línea “+Autos con BNA” para la compra de vehículos 0 km y usados. La tasa preferencial quedó en 25% nominal anual fija en pesos, con préstamos de hasta $ 50 millones y plazos de hasta 72 meses.

Según informó en un comunicado, el financiamiento puede cubrir hasta el 100% del valor de venta de unidades nuevas o usadas con una antigüedad máxima de 10 años. El crédito es personal y no prendario, por lo que no exige la inscripción de una prenda sobre el vehículo.

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La tasa del 25% TNA fija en pesos está disponible para quienes acrediten el sueldo o la jubilación en el banco, tengan una tarjeta de crédito emitida por la entidad y contraten el seguro del vehículo mediante el BNA. Para quienes no reúnan esas condiciones o decidan no adherir, la tasa de condiciones generales es de 46% TNA fija en pesos.

El Banco Nación indicó que el trámite se realiza de forma digital en las concesionarias adheridas y que el solicitante debe presentar su DNI. Durante la gestión, se verifican la acreditación de haberes y la tenencia de la tarjeta de crédito. Quienes no tengan ese plástico podrán pedirlo desde la aplicación BNA+, de acuerdo con la información difundida.

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Las cuotas varían según la tasa aplicable

Como referencia, la entidad informó que un préstamo de $ 15 millones a 36 meses tiene una primera cuota de $ 662.022, con IVA incluido, bajo la tasa preferencial del 25% TNA. Con la tasa general del 46% TNA, la primera cuota para el mismo monto y plazo asciende a $ 895.841.

El comunicado aclaró que, después de otorgado el crédito, el cliente debe contratar el seguro a través de Nación Seguros, con una cobertura mínima de terceros completos y débito automático en la tarjeta de crédito. “Al ser un préstamo personal no prendario, no requiere inscribir la prenda”, señaló el banco.

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La entidad también informó que, en el marco de un acuerdo con Mastercard, habrá un reintegro equivalente al 100% de la primera cuota del seguro si ese servicio se debita de una tarjeta de esa compañía emitida por el Banco Nación.

De acuerdo con las cifras del banco, el programa otorgó más de 32.000 préstamos por más de $ 514.000 millones en lo que va de 2026. El monto promedio por operación ronda los $ 16 millones.

La red de la línea alcanza a las 24 provincias, mediante más de 1.400 concesionarios adheridos. “Permite financiar hasta el 100% del valor de venta de autos 0 km y usados”, sostuvo la entidad en el comunicado.

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Medidas oficiales

El Gobierno, a través del ministro de Economía Luis Caputo, anunció esta semana medidas de apoyo al sector automotriz. La intención oficial sería mejorar las condiciones de acceso al financiamiento y sostener las ventas de las fábricas radicadas en el país.

El esquema prevé un acuerdo entre el Estado, el Banco Nación y las ocho terminales automotrices. El Tesoro aportaría depósitos o fondos a un plazo mayor que el de las colocaciones tradicionales de 30 días, para ampliar los recursos disponibles para financiar ventas. El banco canalizaría esos fondos hacia las terminales y sus financieras, que luego podrían ofrecer créditos en condiciones más convenientes para la compra de unidades nacionales. El mecanismo tendría una lógica similar a la de los programas en los que organismos públicos aportan recursos para que las entidades financieras los destinen a líneas específicas.

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La iniciativa se inscribe en un escenario de actividad interna reducida y fue oficializada por Caputo en el marco de la con conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) celebrada el martes.