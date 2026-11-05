Economía

El Banco Nación bajó las tasas de los préstamos para comprar autos 0 km y usados: cómo queda la cuota

La entidad anunció cambios en el plan para financiar la adquisición de vehículos. Se trata de un préstamo personal, por lo que no tiene los gastos que requiere la tramitación de una prenda

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
muestra, comisiones, VTV, kilometraje, kilometros, caballos de fuerza, motor, engranaje, mecánica, mecatrónica, vendedor, vendedora, combustible, nafta - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Banco Nación anunció una reducción de la tasa de su línea “+Autos con BNA” para la compra de vehículos 0 km y usados. La tasa preferencial quedó en 25% nominal anual fija en pesos, con préstamos de hasta $ 50 millones y plazos de hasta 72 meses.

Según informó en un comunicado, el financiamiento puede cubrir hasta el 100% del valor de venta de unidades nuevas o usadas con una antigüedad máxima de 10 años. El crédito es personal y no prendario, por lo que no exige la inscripción de una prenda sobre el vehículo.

PUBLICIDAD

La tasa del 25% TNA fija en pesos está disponible para quienes acrediten el sueldo o la jubilación en el banco, tengan una tarjeta de crédito emitida por la entidad y contraten el seguro del vehículo mediante el BNA. Para quienes no reúnan esas condiciones o decidan no adherir, la tasa de condiciones generales es de 46% TNA fija en pesos.

El Banco Nación indicó que el trámite se realiza de forma digital en las concesionarias adheridas y que el solicitante debe presentar su DNI. Durante la gestión, se verifican la acreditación de haberes y la tenencia de la tarjeta de crédito. Quienes no tengan ese plástico podrán pedirlo desde la aplicación BNA+, de acuerdo con la información difundida.

PUBLICIDAD

Las cuotas varían según la tasa aplicable

Como referencia, la entidad informó que un préstamo de $ 15 millones a 36 meses tiene una primera cuota de $ 662.022, con IVA incluido, bajo la tasa preferencial del 25% TNA. Con la tasa general del 46% TNA, la primera cuota para el mismo monto y plazo asciende a $ 895.841.

El comunicado aclaró que, después de otorgado el crédito, el cliente debe contratar el seguro a través de Nación Seguros, con una cobertura mínima de terceros completos y débito automático en la tarjeta de crédito. “Al ser un préstamo personal no prendario, no requiere inscribir la prenda”, señaló el banco.

Imagen RY4N3GUAJNBPHHGBWF744WFFJM

La entidad también informó que, en el marco de un acuerdo con Mastercard, habrá un reintegro equivalente al 100% de la primera cuota del seguro si ese servicio se debita de una tarjeta de esa compañía emitida por el Banco Nación.

De acuerdo con las cifras del banco, el programa otorgó más de 32.000 préstamos por más de $ 514.000 millones en lo que va de 2026. El monto promedio por operación ronda los $ 16 millones.

La red de la línea alcanza a las 24 provincias, mediante más de 1.400 concesionarios adheridos. “Permite financiar hasta el 100% del valor de venta de autos 0 km y usados”, sostuvo la entidad en el comunicado.

Medidas oficiales

El Gobierno, a través del ministro de Economía Luis Caputo, anunció esta semana medidas de apoyo al sector automotriz. La intención oficial sería mejorar las condiciones de acceso al financiamiento y sostener las ventas de las fábricas radicadas en el país.

El esquema prevé un acuerdo entre el Estado, el Banco Nación y las ocho terminales automotrices. El Tesoro aportaría depósitos o fondos a un plazo mayor que el de las colocaciones tradicionales de 30 días, para ampliar los recursos disponibles para financiar ventas. El banco canalizaría esos fondos hacia las terminales y sus financieras, que luego podrían ofrecer créditos en condiciones más convenientes para la compra de unidades nacionales. El mecanismo tendría una lógica similar a la de los programas en los que organismos públicos aportan recursos para que las entidades financieras los destinen a líneas específicas.

La iniciativa se inscribe en un escenario de actividad interna reducida y fue oficializada por Caputo en el marco de la con conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) celebrada el martes.

Temas Relacionados

Créditosindustria automotrizTasa de interés

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Esperaba un crecimiento más alto”: el Gobierno reconoció una recuperación más débil pero minimizó una posible recesión

El viceministro de Economía, José Luis Daza, respondió además al planteo sobre el condicionamiento del apoyo de Estados Unidos a la Argentina y descartó que el control demócrata del Congreso afecte el vínculo: “El interés trasciende totalmente al partido político que está”

“Esperaba un crecimiento más alto”: el Gobierno reconoció una recuperación más débil pero minimizó una posible recesión

Por qué el Gobierno demora la licitación del cupo 2027 para importar autos híbridos y eléctricos sin arancel

Desde hace varias semanas está decidido cómo se asignarán, pero el Gobierno no abre la licitación. La incidencia de la caída de ventas, los precios subsidiados y la sobreoferta

Por qué el Gobierno demora la licitación del cupo 2027 para importar autos híbridos y eléctricos sin arancel

Daniel Schteingart presentó su nuevo libro: cómo está la Argentina y qué futuro le espera al país

En “No somos un país de mierda (todavía)”, el sociólogo analiza la evolución de la Argentina, sus principales problemas y fortalezas, y plantea cómo las miradas extremas sobre la realidad condicionan las decisiones políticas y el rumbo del país

Daniel Schteingart presentó su nuevo libro: cómo está la Argentina y qué futuro le espera al país

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 4

Los haberes y las prestaciones subirán 1,93% este mes. El cronograma oficial fija las fechas según el último dígito del documento y detalla los nuevos montos para jubilaciones, AUH, asignaciones familiares y más beneficios

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 4

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad avanzar con el juicio político contra el ahora ex mandatario. Esta tarde el Senado sesionará para definir si acepta la renuncia o si debate el “impeachment” tras el cierre del banco en el que casi tres millones de ahorristas tienen congelados sus fondos

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

DEPORTES

River abre la fecha 16 del Clausura en Mar del Plata ante Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs

River abre la fecha 16 del Clausura en Mar del Plata ante Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs

Franco Colapinto habló sobre su experiencia al mando de la “Renoleta”, el particular auto de unos fanáticos: “Fue una pequeña forma de mostrarles cariño”

El entrenador de Portugal se refirió al retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección tras su polémica disputa: “Es decisión suya”

Tomás Etcheverry no pudo sostener su nivel y cayó ante Hijikata en el Masters 1000 de París: ya no quedan argentinos en el torneo

Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba tras 14 partidos: todos los cambios de técnicos del 2026

TELESHOW

Ronnie Wood, a puro tango en su primera salida en Buenos Aires

Ronnie Wood, a puro tango en su primera salida en Buenos Aires

Ricky Maravilla cumplió 50 años de carrera y recordó la promesa que le hizo a su madre: “Yo no quiero ser pobre”

“Sale un poco el sol y yo topless”: el particular posteo de Darío Barassi antes de cumplir 43 años

Marta Fort recordó a su papá Ricardo en el día de su cumpleaños: “Creo que estaría sorprendido con lo que logré”

“Eso no lo pusimos al aire”: Mario Pergolini reveló por qué debieron editar la nota con Ronnie Wood

INFOBAE AMÉRICA

Inversión privada impulsa proyectos en el Centro Histórico de San Salvador

Inversión privada impulsa proyectos en el Centro Histórico de San Salvador

La energía eólica costarricense impulsa la red eléctrica de Centroamérica

Analistas recomiendan que El Salvador negocie de forma sostenida con la Cámara de Representantes estadounidense

Estudiantes de Costa Rica ganan competencia internacional con una aplicación que permite a personas sordas experimentar la música mediante vibraciones

La carta que sentenció la caída de Peña y la pelea que terminó mal: “Ordená los problemas de tu banquito”