Noche histórica en la NBA: Wembanyama rompió un récord que llevaba 52 años con una actuación implacable para San Antonio Spurs

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La NBA vivió una jornada histórica en la noche del miércoles, con una impresionante actuación de Victor Wembanyama. El pivote francés de San Antonio Spurs logró superar una marca que nadie lograba desde 1974 al cerrar una planilla de 52 puntos, 24 rebotes y 8 bloqueos en el triunfo de su equipo por 112-111 ante Dallas Mavericks.

El jugador de 22 años fue implacable e impuso todo su arsenal ofensivo y defensivo, aprovechando sus 2.24 metros para conquistar un nuevo récord en la liga de básquetbol estadounidense. De acuerdo con los datos de la NBA, Wembanyama es el primer jugador en conseguir más de 50 puntos, 20 rebotes y 5 tapas en un partido desde la actuación de Bob McAdoo con los Buffalo Braves, hace 52 años.

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Wemby dominó desde el arranque. En el primer cuarto ya acumulaba 15 puntos, nueve rebotes, dos bloqueos, dos robos y una asistencia. Para el final del primer tiempo, la figura de los Spurs había sumado 29 tantos, 15 rebotes y cinco tapones, con lo que se convirtió en el primer jugador desde la temporada 1997-98 en registrar al menos 25 puntos, 10 rebotes y cinco tapas en un solo medio tiempo, según datos de la liga. Los vigentes campeones del Oeste se marcharon al descanso arriba 68-51.

La marca de más de 50 puntos, 20 rebotes y cinco tapones no se registraba en la NBA desde la actuación de Bob McAdoo en 1974. (Daniel Dunn-Imagn Images)

San Antonio resistió una remontada de Dallas en el segundo tiempo y necesitó de Wembanyama hasta el final. Fue el propio jugador quien convirtió el tiro libre decisivo a 24,2 segundos del final para sellar el triunfo. La línea de estadísticas final incluyó además de los 52 puntos, 16 de 28 en tiros de campo y 19 de 23 desde la línea de tiros libres. En cuanto a los triples, sus números no fueron tan eficientes: convirtió uno de ocho intentos.

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La actuación de este miércoles convirtió al francés en el segundo jugador de toda la historia de la NBA —desde que los bloqueos comenzaron a registrarse en 1974— en terminar un partido con al menos 50 puntos, 20 rebotes y cinco tapones. Sus anteriores máximos de carrera eran 50 puntos, logrados en 2024, y 23 rebotes.

La noche ante los Mavericks no fue un hecho aislado. Wembanyama viene construyendo una carrera marcada por registros históricos desde su debut en la NBA en 2023. En su temporada de novato promedió 21,4 puntos, 10,6 rebotes y 3,6 bloqueos por partido, se convirtió en el primer jugador rookie en la historia en acumular al menos 1.500 puntos, 250 bloqueos y 100 triples en una misma temporada, y ganó el premio al Mejor Novato del Año de forma unánime. También fue el primer debutante desde Tim Duncan en registrar más de 200 bloqueos en una temporada.

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Victor Wembanyama sumó 52 puntos, 24 rebotes y ocho bloqueos en la victoria de San Antonio Spurs frente a Dallas Mavericks. (Daniel Dunn-Imagn Images)

En la temporada 2024-25, el Alien promedió 24,3 puntos, 11 rebotes y 3,8 bloqueos en 46 partidos, pese a las limitaciones físicas que redujeron su participación. La temporada siguiente, 2025-26, fue aún más determinante: acumuló una media de 25 puntos, 11,5 rebotes y 3,1 bloqueos, ganó el premio al Mejor Defensor del Año por unanimidad —el primero en la historia de la liga en lograrlo así— y fue nombrado MVP de las Finales de la Conferencia Oeste tras promediar 27,3 puntos, 10,9 rebotes y 2,7 bloqueos ante el Oklahoma City Thunder, con un 48% en tiros de campo. Esa campaña llevó a los Spurs a sus primeras Finales de la NBA desde 2014. Luego caerían ante los New York Knicks.

La victoria ante los Mavericks fue la sexta consecutiva de los Spurs en el inicio de la temporada 2026-27. En los cinco partidos previos al encuentro ante Dallas, Wembanyama ya había anotado 43 puntos con cinco bloqueos en un triunfo sobre los Minnesota Timberwolves, con lo que se convirtió en el primer jugador de San Antonio desde David Robinson (1996) en combinar 40 puntos y cinco tapones en un mismo partido. La racha consolida a los Spurs como uno de los equipos más sólidos del Oeste en el arranque de la temporada.

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