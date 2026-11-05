Guatemala destina USD 25 millones de un fondo de USD 65 millones a la logística de alimentos por la sequía

La Conred transfirió 500 millones de quetzales al Programa Mundial de Alimentos para asistir a familias damnificadas por la sequía. (Congreso de la República de Guatemala)

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) transfirió USD 65 millones (500 millones de quetzales) al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para asistir a familias agricultoras que perdieron sus cosechas por la sequía. El 38% de los recursos, unos USD 25 millones (190 millones de quetzales), financiará transporte, almacenaje y otros servicios logísticos. Las raciones comenzarán a entregarse en la segunda quincena de noviembre en los 22 departamentos del país.

De ese total, 310 millones de quetzales se destinarán a la compra de alimentos y 190 millones a carga, descarga, seguros de riesgo y operaciones de distribución. Eduardo Aguilar, representante de la Conred, precisó esos montos durante una citación en el Congreso de la República.

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El programa fijó un techo de 689.822 familias beneficiarias, a partir de los daños en cultivos reportados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) desde el 1 de julio. La cifra se actualiza con los registros enviados por los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) municipales.

Cada ración costará 745 quetzales e incluirá 100 libras de maíz, 30 libras de frijol y 10 libras de arroz. La dotación está prevista para hogares de cinco integrantes y la Conred proyecta entregar una por familia cada seis meses, aunque los recursos ya transferidos cubren solo la primera distribución.

La Conred transfirió 500 millones de quetzales al Programa Mundial de Alimentos para asistir a familias damnificadas por la sequía. (Congreso de la República de Guatemala)

La validación de las listas antes de las entregas

El PMA comprará, almacenará y repartirá los alimentos, que permanecerán en bodegas departamentales antes de ser trasladados a los municipios. La distribución contará con acompañamiento de personal de la Conred.

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El pago se realizó en tres desembolsos y el último estaba previsto entre el 19 y el 25 de octubre. Para mantener la ayuda el próximo año, la institución deberá gestionar nuevos recursos para adquirir más alimentos.

La inclusión de cada familia exige el aval de todos los integrantes de los COE municipales, departamentales y nacional. Aguilar explicó: “Cada representante de las distintas instituciones tendría que estar de acuerdo para poderlos incluir. Por eso, la validación se hace de forma integral, no solo la autoridad, no solo el extensionista del Maga, sino se somete a la firma de todos los integrantes”.

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En ese control participan delegados de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Registro Nacional de las Personas, el Ministerio de Desarrollo Social y la propia Conred. Los expedientes pueden ser rechazados cuando presenten inconsistencias.

La Conred transfirió 500 millones de quetzales al Programa Mundial de Alimentos para asistir a familias damnificadas por la sequía. (Congreso de la República de Guatemala)

Las discrepancias en los registros de agricultores

El diputado Jairo Flores, del Frente Parlamentario contra el Hambre, cuestionó la confiabilidad de las listas de beneficiarios. Señaló que Guatemala no cuenta con un recuento oficial de agricultores y que la identificación queda en manos de extensionistas del Maga, una situación que, a su juicio, puede favorecer el clientelismo.

En Camotán, Chiquimula, el COE municipal solicitó 16.326 raciones, pese a que el Instituto Nacional de Estadística registra 12.829 familias campesinas en el municipio. Flores también mencionó listas de Villa Canales, Guatemala, y Guanagazapa, Escuintla, con agricultores afectados que no figuran entre los beneficiarios.

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“Esta es la mejor muestra de que todos los programas no están llegando al agricultor, a quienes están en inseguridad alimentaria. Este producto puede llegar a bodegas para ser saqueadas para las campañas de políticos”, afirmó el legislador.

Aguilar reconoció que la Conred no puede garantizar que los alimentos lleguen únicamente a quienes los necesitan ni descartar que las listas incluyan a personas que no son agricultoras o que no perdieron sus cultivos. Sostuvo que la verificación previa debe impedir esas irregularidades.

Los pronósticos indican que los efectos de El Niño se extenderán hasta inicios de 2027. El PMA también recibió del Gobierno de Estados Unidos un aporte de arroz, frijol, aceite vegetal y supercereal valorado en USD 5 millones, cuya distribución está prevista desde enero de 2027 para poblaciones con vulnerabilidad alimentaria.

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