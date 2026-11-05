Política

Reelecciones indefinidas: el massismo respondió las críticas y aseguró que el debate depende de una decisión política de Kicillof

Alexis Guerrera ratificó el rechazo del Frente Renovador, pero aseguró que no obstaculizarán la discusión. Además, le pidió al gobernador que habilite el tratamiento de la reforma en una comisión que controla el peronismo

Sergio Massa, Axel Kicillof e intendentes de UP
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La discusión sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes volvió a tomar fuerza de cara al cierre del año en la provincia de Buenos Aires.

El jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, integrante del Movimiento Derecho al Futuro, reclamó avanzar con una modificación de la normativa vigente, que solo habilita a los intendentes a buscar una reelección, y cuestionó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, por no respaldar la iniciativa.

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Este jueves, luego de cruces en redes sociales, el diputado provincial y vicepresidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera, ratificó el rechazo del espacio que conduce Massa a los cambios, al recordar que fue uno de los impulsores de la limitación de mandatos en 2016. No obstante, pidió al gobernador Axel Kicillof que habilite el tratamiento en la comisión de Legislación General del Senado bonaerense del proyecto que promueve el Gobierno y restablece las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. “Massa no va a romper el espacio porque pierda esta pulseada”, afirmó.

El planteo del Frente Renovador apunta al Senado. Allí descansa en la comisión de Asuntos Legislativos el proyecto cuya autora es la senadora Ayelén Durán. Durán es una legisladora del Movimiento Derecho al Futuro que forma parte del esquema político del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. El texto cuenta con estado parlamentario dentro de esa comisión en la que no hay representantes massistas. La comisión es presidida por el senador Germán Lago, otro legislador del esquema kicillofista, ya que responde a la vicegobernadora, Verónica Magario. El peronismo tiene seis de diez integrantes de esa comisión. De los seis hay cuatro que forman parte del MDF.

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Guerrera aseguró que si los votos están, el Frente Renovador no será obstáculo. Pero para que esos votos estén, le pidió al mandatario provincial que primero habilite el tratamiento en la comisión de Legislación General. “No hay ningún representante del Frente Renovador en esa comisión, con lo cual el primer paso es que abran la discusión en esa comisión. No va a haber una voz del FR que diga ‘esto no’. Y si se reúnen los consensos, porque es la política la que resuelve en su conjunto con los distintos sectores y partidos políticos, de que están bien las reelecciones, seguramente no se necesitarán los votos del Frente Renovador. Hay que empezar por ahí, que se abra el debate”, planteó.

Pablo López, Alexis Guerrera, Verónica Magario, Cristian Girardot
Alexis Guerrera junto a la vicegobernadora, Verónica Magario

“Massa no va a romper el espacio porque pierda esta pulseada”, agregó. El FR tiene tres senadores dentro del bloque de Fuerza Patria: Malena Galmarini, Marcos Pisano y Valeria Arata. La bancada que preside Sergio Berni cuenta con 24 integrantes y quórum propio en la Cámara alta. Mientras que en Diputados son nueve los legisladores que responden al exministro de Economía -el propio Guerrera, Rubén Eslaiman, Ayelén Rasquetti, Luciana Padulo, Germán Di Cesare, Juan Malpelli, Carlos Puglielli, Roberto Vázquez y Sofía Vanelli-.

En tanto, en las últimas horas, el propio gobernador volvió a pedir las reelecciones indefinidas de intendentes. “Yo espero que prospere”, dijo Kicillof tras la reunión del Consejo del PJ bonaerense.

“A nivel local hay muchísimos países del mundo donde aún no teniendo reelecciones a nivel de provincias o Estados o gobernadores, o a nivel nacional, la conservan a nivel local. ¿Por qué? Porque el dirigente local es un dirigente cercano, porque su mandato tiene que ver con cosas que se pueden constatar fácilmente y porque además es un nivel de representación muy directo”, detalló.

En la Legislatura bonaerense el tema empieza a ganar la agenda. Tanto oficialistas como opositores reconocen que se podría discutir en un combo legislativo que incluye Presupuesto 2027, vacantes de la Suprema Corte bonaerense y otras iniciativas propias del Poder Legislativo como el proyecto de La Cámpora que regula las apuestas online.

“Si el gobernador quiere que salgan las reelecciones indefinidas que promueva su propio proyecto, arregle su interna, busque los votos y no nos responsabilice a nosotros”, planteó un diputado opositor que no descarta que el tema avance. La discusión es el cómo. Una llave puede ser ausencias en la sesión, abstenciones o habilitar un tratamiento del texto para luego rechazarlo en el recinto, previo acuerdo político.

Senado Germán Lago en la comisión de Legislación General
La comisión de Legislación General del Senado bonaerense

“Massa no va a romper el espacio porque pierda esta pulseada”, agregó. El FR tiene tres senadores dentro del bloque de Fuerza Patria: Malena Galmarini, Marcos Pisano y Valeria Arata. La bancada que preside Sergio Berni cuenta con 24 integrantes y quórum propio en la Cámara alta. Mientras que en Diputados son nueve los legisladores que responden al exministro de Economía -el propio Guerrera, Rubén Eslaiman, Ayelén Rasquetti, Luciana Padulo, Germán Di Cesare, Juan Malpelli, Carlos Puglielli, Roberto Vázquez y Sofía Vanelli-.

En tanto, en las últimas horas, el propio gobernador volvió a pedir las reelecciones indefinidas de intendentes. “Yo espero que prospere”, dijo Kicillof tras la reunión del Consejo del PJ bonaerense.

“A nivel local hay muchísimos países del mundo donde aún no teniendo reelecciones a nivel de provincias o Estados o gobernadores, o a nivel nacional, la conservan a nivel local. ¿Por qué? Porque el dirigente local es un dirigente cercano, porque su mandato tiene que ver con cosas que se pueden constatar fácilmente y porque además es un nivel de representación muy directo”, detalló.

En la Legislatura bonaerense el tema empieza a ganar la agenda. Tanto oficialistas como opositores reconocen que se podría discutir en un combo legislativo que incluye Presupuesto 2027, vacantes de la Suprema Corte bonaerense y otras iniciativas propias del Poder Legislativo como el proyecto de La Cámpora que regula las apuestas online.

“Si el gobernador quiere que salgan las reelecciones indefinidas que promueva su propio proyecto, arregle su interna, busque los votos y no nos responsabilice a nosotros”, planteó un diputado opositor que no descarta que el tema avance. La discusión es el cómo. Una llave puede ser ausencias en la sesión, abstenciones o habilitar un tratamiento del texto para luego rechazarlo en el recinto, previo acuerdo político.

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