Dientes de un cementerio inglés sugieren que el clima contribuyó a enfermar a los niños durante la Revolución Industrial

La investigación en un camposanto del nordeste inglés vinculó episodios naturales de menor radiación ultravioleta con alteraciones óseas en menores, sin excluir el papel del smog, la pobreza y el hacinamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dientes del cementerio Coach Lane, en el nordeste de Inglaterra, revelaron que los choques climáticos naturales contribuyeron a la deficiencia de vitamina D y al raquitismo infantil durante la Revolución Industrial. El hallazgo pone en cuestión la explicación tradicional, que atribuía esa enfermedad casi exclusivamente a la industrialización y las condiciones sociales de la época.

Según informó Euronews, la investigación fue liderada por la doctora Ellen Kendall, arqueóloga de la Universidad de Durham, quien analizó junto a su equipo 30 dientes de 21 personas enterradas en ese cementerio entre 1711 y 1829. El estudio encontró patrones estacionales de fallo en la mineralización de la dentina —la capa interna del diente— compatibles con episodios recurrentes de carencia de vitamina D durante la infancia.

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El raquitismo afectaba a un grupo de jóvenes de esa comunidad

Un estudio de la Universidad de Durham en Inglaterra indica que los choques climáticos agravaron la deficiencia de vitamina D y el raquitismo durante la Revolución Industrial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios previos de los esqueletos hallados en Coach Lane ya detectaron raquitismo en el 25,9% de los jóvenes examinados. Esta enfermedad impide que el esqueleto en crecimiento se mineralice correctamente y era frecuente en la Inglaterra industrial. Durante años, los historiadores la vincularon al smog generado por la quema de carbón, las viviendas hacinadas y la escasa exposición solar derivada de las jornadas laborales en fábricas.

El aporte del nuevo estudio es señalar que esos factores no actuaron solos. La Pequeña Edad de Hielo, un período de enfriamiento extendido aproximadamente entre el siglo XIII y el XIX, también redujo la cantidad de radiación UVB que llegaba a la piel, necesaria para producir vitamina D. Sus causas principales fueron la baja actividad solar y las erupciones volcánicas frecuentes, cuyos aerosoles bloqueaban la luz solar.

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91 de 109 personas del cementerio nacieron cerca de grandes erupciones volcánicas

El raquitismo afectó al 25,9% de los jóvenes examinados en el cementerio inglés de Coach Lane (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las 109 personas con año de nacimiento registrado en los archivos del cementerio, 91 nacieron durante una gran erupción volcánica o en los diez años posteriores. De ese grupo, 41 vivieron además en períodos de baja actividad solar simultánea. Los investigadores plantean que se combinaron dos efectos: los aerosoles volcánicos redujeron la luz UV disponible, mientras que los veranos fríos y lluviosos mantenían a los niños en interiores y más abrigados, lo que limitaba aún más la exposición de la piel.

Como los dientes se forman siguiendo un calendario biológico fijo, el equipo pudo determinar en qué etapas de la vida dejó de mineralizarse correctamente la dentina, desde los primeros años hasta el inicio de la adultez en algunos casos. Cuando esos defectos aparecen a intervalos aproximadamente anuales y están separados por dentina normal, indican una carencia estacional de vitamina D.

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El clima se sumó a la contaminación y las condiciones sociales, sin reemplazarlas

Los investigadores son precisos al delimitar el alcance del hallazgo: el clima no fue el único factor ni el más importante. La radiación UV, las precipitaciones y la temperatura interactuaban con la clase social, la dieta, la ocupación, la latitud y la contaminación industrial. La quema masiva de carbón cubrió las ciudades con smog y redujo por sí sola la luz solar disponible para toda la población.

Un análisis bioarqueológico examina piezas dentales humanas del siglo XVIII mediante lupas y calibradores en una bandeja de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La mayoría de las personas enterradas en Coach Lane vivieron en períodos afectados por diferencias ambientales en la disponibilidad de luz UV, lo que puede explicar las altas tasas de raquitismo y los defectos en la dentina”, afirmó la doctora Kendall en declaraciones recogidas por Euronews.

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La investigadora sostuvo que tener en cuenta la variabilidad climática —tanto natural como provocada por el ser humano— es clave para construir una visión más completa de los factores que configuraron la salud de las poblaciones históricas, y que esa comprensión puede orientar las respuestas ante desafíos futuros como el cambio climático o las pandemias.

La Revolución Industrial transformó la economía y la vida cotidiana de Inglaterra

La Revolución Industrial fue un proceso de transformación económica, tecnológica y social que se desarrolló en Gran Bretaña aproximadamente entre 1760 y 1840, y luego se extendió al resto del mundo. Supuso el pasaje de una economía agraria y artesanal a una basada en la manufactura mecanizada, impulsada por la máquina de vapor y la quema masiva de carbón.

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Las fábricas concentraron a grandes masas de trabajadores en las ciudades, donde las condiciones de vida eran precarias: viviendas hacinadas, jornadas extenuantes y una contaminación del aire sin precedentes. Ese contexto es el que el nuevo estudio busca comprender con mayor profundidad, al incorporar el factor climático como una variable que hasta ahora quedaba fuera del análisis.