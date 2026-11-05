Ronnie Wood, a puro tango en su primera salida en Buenos Aires

Al terminar el show, Ron Wood subió al escenario de Rojo Tango a saludar a los músicos y bailarines del elenco

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Ronnie Wood eligió el tango como plan para su primera salida en Buenos Aires: el miércoles visitó Rojo Tango, el espectáculo del Faena Hotel en Puerto Madero, dos días antes de su presentación como solista en el Movistar Arena. Cenó con su esposa y los músicos de su banda, siguió cada cuadro con atención y, al final de la función, subió al escenario a improvisar pasos de baile con el elenco.

No era una visita casual. Wood, de 79 años, ya conocía el lugar: en febrero de 2016, durante la gira América Latina Olé de los Rolling Stones, había estado en Rojo Tango en tres oportunidades junto a Keith Richards y el recordado Charlie Watts. Diez años después, volvió con una mesa de seis personas: su esposa, Sally Wood, y los músicos de su banda solista, que este viernes lo acompañan en el Movistar Arena con la gira Fearless: The Anthology (1965-2025). Todos asistieron como sus invitados.

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Ron Wood en Rojo Tango (Rojo Tango)

La jornada había arrancado antes, en televisión. Por la tarde, Wood pasó por La Corte para grabar la entrevista de Otro día perdido (El Trece), el programa que conduce Mario Pergolini, en una emisión especial que la producción había anticipado en sus redes sociales. Apenas se sentó junto al conductor, sacó una armónica del bolsillo y comenzó a tocar. La banda del programa, Niño Monja, lo siguió de inmediato. Luego tomó una guitarra y se sumó a tocar el cántico “Olé, olé, olé” junto al grupo. “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”, dijo ante el público que lo ovacionó de pie.

Ronnie llegó puntual y con entusiasmo visible desde la previa

Esa misma noche, el guitarrista llegó a Rojo Tango sin demoras y con una energía que, según quienes estuvieron presentes, no disimuló en ningún momento. Durante la cena, Wood pidió de entrada langostinos scampi y ceviche; como plato principal, salmón blanco con puré de brócoli. Sally, en tanto, eligió una ensalada y tagliatelle al filetto. Para el postre, el músico optó por helado de chocolate y vainilla y un cheesecake, mientras su esposa cerró la noche con un flan con dulce de leche y crema.

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Ron Wood en Rojo Tango (Rojo Tango)

El show arrancó y Wood siguió cada número con atención. Aplaudió de pie en reiteradas ocasiones y fue protagonista de uno de los momentos más celebrados de la velada cuando una de las bailarinas del elenco se acercó a su mesa y bailó junto a él, ante la mirada divertida de sus compañeros de mesa.

Al final, subió al escenario con saco violeta y zapatillas de colores

Terminada la función, el guitarrista subió al escenario. Con su saco violeta, camisa naranja y zapatillas de colores, saludó uno por uno a bailarines, cantantes y músicos, repartió abrazos y apretones de manos e improvisó unos pasos de baile con uno de los artistas, entre las risas y la ovación del público presente.

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Ronnie Wood presenció una función en Rojo Tango

“Fue muy amable, muy cordial y estuvo atento a todo en cada momento. Que alguien de su historia elija volver a Rojo Tango en la previa de su show en Buenos Aires es un orgullo enorme para todo el equipo”, señaló Diego Messano, director comercial de Rojo Tango.

La visita al espectáculo de Puerto Madero se enmarca en la primera gira solista de Wood por la Argentina, diez años después de su última visita al país junto a los Rolling Stones. Este viernes 6 de noviembre, el músico se presenta en el Movistar Arena acompañado por su banda y por la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada, en un show que repasa seis décadas de trayectoria: desde sus primeros pasos en los clubes de Londres hasta su trabajo con Faces, el Jeff Beck Group y los Rolling Stones.

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