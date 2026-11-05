Más de 200 jóvenes de 20 países inauguraron en Buenos Aires el Congreso Ana Frank: memoria, democracia e inteligencia artificial

Héctor Shalm fue el encargado del discurso inaugural del Congreso Ana Frank (Maximiliano Luna)

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Más de 200 jóvenes de 20 países llegaron a Buenos Aires para participar del Congreso Internacional Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes, un encuentro que este jueves tuvo su acto de apertura con la presencia de autoridades nacionales, internacionales y referentes del mundo educativo y periodístico.

El Centro Ana Frank Argentina (CAFA), representante para Latinoamérica de la Anne Frank House de Ámsterdam, organizó del 4 al 7 de noviembre de 2026 la tercera edición de este congreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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El Congreso Internacional Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes es un encuentro regional que convoca a adolescentes y jóvenes de distintos países para debatir sobre memoria, derechos humanos y convivencia democrática a partir del legado de Ana Frank. En 2026 reúne a más de 200 participantes de 20 países, con el objetivo de fortalecer una red iberoamericana comprometida con la transformación social.

El evento fue declarado de interés legislativo por las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Chubut, Jujuy, Misiones, Santa Cruz, La Rioja, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la ceremonia se entregó el Premio Ana Frank a Ronald Leopold, director de la Anne Frank House de Ámsterdam (Maximiliano Luna)

El acto de apertura se realizó a las 8.45 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en Viamonte 1549, en el barrio porteño de San Nicolás. Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad, estuvo a cargo de inaugurar la ceremonia junto al senador nacional Gerardo Zamora, quien compartió la experiencia del concurso literario Ana Frank desarrollado en Santiago del Estero.

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También estuvo presente Héctor Shalom, director y presidente del Centro Ana Frank Argentina, acompañado por Gabriel Hochbaum, vicepresidente de la institución, junto a otras autoridades y miembros del cuerpo diplomático.

El llamado a construir puentes entre generaciones

Shalom abrió su intervención con un mensaje dirigido a los adultos presentes en la sala. “Quiero decirles que lidiamos muchas veces con el descrédito de los jóvenes, con la desesperanza de los jóvenes, con la sensación de que hay un mundo adulto que no los escucha lo suficiente”, afirmó.

El presidente del Centro Ana Frank reconoció las tensiones entre generaciones, pero remarcó el compromiso de quienes integran el congreso. “Esta sala está integrada, está llena de personas adultas con enorme responsabilidad, con enorme responsabilidad social, con responsabilidad en la construcción de políticas públicas”, sostuvo.

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Durante el congreso se debatirá sobre memoria, derechos humanos y convivencia democrática a partir del legado de Ana Frank (Maximiliano Luna)

Shalom definió a los participantes como “jóvenes conmovidos”, provenientes de más de 20 países, 45 ciudades y 17 provincias argentinas. “Son jóvenes que demostraron que la realidad que los rodea no les resulta ajena, que la realidad que los rodea los interpela”, explicó.

El dirigente adelantó que en 2027 se cumplirán 80 años de la publicación del Diario de Ana Frank. “Vamos a querer que todas las provincias del país incorporen la lectura del diario, que todos los países que integran la Red Iberoamericana de Jóvenes incorporen la lectura del diario”, anunció. Precisó que el Centro buscará presencia en la Feria del Libro para que el texto se convierta en “un elemento símbolo del año 2027”.

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Shalom cerró su discurso con una mención a las más de 100 experiencias que jóvenes de la red presentarán durante el congreso, inspiradas en el legado de Ana Frank.

Bajo el lema “Encuentro para construir esperanza en tiempos de incertidumbre”, la programación de este año se organiza en torno a siete ejes temáticos: la enseñanza de Ana Frank y la memoria democrática; las manifestaciones artísticas juveniles; los desafíos de la inteligencia artificial en la educación y el trabajo; la construcción de convivencia frente a las fracturas sociales; los derechos de las mujeres y las disidencias; el rol de la juventud en la agenda socioambiental; y la inclusión social y educativa.

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Daniel Hadad habló en uno de los paneles del Congreso Ana Frank de jóvenes (Maximiliano Luna)

En ese marco se desarrolló la charla con Daniel Hadad, CEO y fundador de Infobae, centrada en las implicancias de la inteligencia artificial en la educación y la sociedad. El periodista se presentó como impulsor temprano de estas tecnologías aplicadas al periodismo, pero remarcó una mirada de cautela frente a su desarrollo actual. “Siempre intenté estar a la vanguardia en materia tecnológica. Por eso hace cuatro años comenzamos a trabajar con un grupo de ingenieros, un proyecto de inteligencia artificial aplicado a los medios de comunicación -relató el fundador y CEO de Infobae-. No les voy a decir que soy un tecnopesimista, pero soy un tecnocauteloso”. Hadad pidió a los jóvenes poner atención en el impacto ecológico de la inteligencia artificial, por el consumo de chips, energía y agua que exige su funcionamiento.

El fundador de Infobae también señaló el riesgo de que la inteligencia artificial se convierta en un arma y mencionó un episodio reciente en el que, mediante un software de ese tipo, se manipularon de forma remota las heladeras de supermercados. “Eso fue una prueba, fue un ejercicio, y dejaron a una cantidad de alimentos fuera de la posibilidad de que la gente los consuma”, explicó. Cerró su intervención con un llamado a reflexionar sobre el uso cotidiano de las redes sociales: “Cada vez que entren a TikTok, cada vez que entren a Instagram, piensen un segundo si lo que están haciendo les da placer a ustedes o al creador de la aplicación”.

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Jorge Macri: democracia, memoria y el llamado a la escucha activa

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, agradeció la presencia de las autoridades y destacó el trabajo conjunto entre el gobierno porteño y el Centro Ana Frank, al que definió como “un lugar maravilloso para aquellos que no lo conocen”.

El funcionario vinculó el legado de Ana Frank con la defensa del sistema democrático. “Si hubiera existido democracia y Estado de derecho, lo de Ana Frank nunca hubiera ocurrido”, afirmó, en referencia a una conversación previa con Ronald Leopold, director de la Anne Frank House Ámsterdam.

Jorge Macri vinculó el legado de Ana Frank con la defensa del sistema democrático (Maximiliano Luna)

¿Por qué se vincula la memoria del Holocausto con la defensa democrática actual? Porque, según planteó Macri durante la apertura, la ausencia de instituciones firmes y de Estado de derecho fue la condición que permitió el horror que sufrió Ana Frank, y esa lección exige sostener hoy la democracia como garantía frente a nuevas formas de intolerancia.

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El jefe de gobierno cerró su discurso con un pedido directo a los jóvenes presentes: “Les pido que aprovechen estos días para poner en crisis sus propias creencias, esos lugares que han construido, y escuchar al otro con una escucha activa, estar dispuestos a cambiar uno”.

El Premio Ana Frank a Ronald Leopold y los convenios internacionales

Durante la ceremonia se entregó el Premio Ana Frank a Ronald Leopold, director de la Anne Frank House de Ámsterdam, quien viajó especialmente a la Argentina para participar del congreso. Macri se dirigió a Leopold en inglés durante el acto y destacó su compromiso con la institución, en momentos en que el directivo se prepara para dejar su cargo el año próximo.

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El evento cuenta este año con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Embajada de Canadá, el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), AFS, Wikimedia Argentina, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.