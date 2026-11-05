Ricky Maravilla cumplió 50 años de carrera y recordó la promesa que le hizo a su madre: “Yo no quiero ser pobre”

Ricky Maravilla participó en una entrevista en el programa Infpbae a las Nueve, de Infobae en vivo. Durante la transmisión, el artista relató aspectos de su infancia en Salta, sus primeros años en Buenos Aires y la promesa que le hizo a su madre

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Ricky Maravilla visitó Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo para celebrar sus 50 años de carrera, mostrar los reconocimientos que recibió en Estados Unidos y repasar un recorrido que comenzó con una promesa infantil: estudiar, progresar y regalarle una casa y un auto a su madre.

Con la llave de la ciudad de Miami, el premio ACE a la trayectoria y la Medalla de las Artes Fernando Campo sobre la mesa, el artista llegó al estudio con una parte visible de una historia que atravesó escenarios, programas de televisión, viajes internacionales y canciones que aún circulan entre generaciones.

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A los 80 años, el intérprete de “¿Qué tendrá el petiso?” y “Cuidado con la bomba Chita” habló de sus comienzos en Salta, del impacto de su paso por los almuerzos de Mirtha Legrand, de la discriminación que enfrentó la música tropical y de los espectáculos que prepara para diciembre en Buenos Aires y su provincia natal.

“Son cincuenta años de carrera. Mirá vos el premio que llegué a lograr”, dijo al exhibir los galardones. Según contó, el reciente viaje lo llevó por Miami, Los Ángeles y Las Vegas, donde estuvo en el hotel en el que solía actuar Elvis Presley. “Soy muy fanático. Mis trajes son onda Elvis”, explicó en alusión al Rey del Pop.

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Antes de convertirse en una figura popular de la música tropical, fue un niño que creció en una familia con dificultades económicas en la ciudad de Salta. Perdió a su padre cuando tenía dos años y su madre consiguió empleo en una casa de familia para criar a sus hijos.

El recuerdo que ubicó como punto de partida de su historia ocurrió cuando tenía cinco años. En la víspera de Reyes, pidió una bicicleta, aunque al día siguiente encontró un pequeño auto de plástico. Su madre le explicó que había otros chicos en condiciones similares y que ella trabajaba porque la familia no tenía vivienda propia.

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A los 80 años, Ricky Maravilla repasó sus 50 años de carrera, desde sus comienzos en Salta hasta sus giras internacionales

“Yo no quiero ser pobre”, recordó que le contestó. A continuación, hizo una promesa que marcó sus primeros años y que recuerda palabra por palabra: “Le prometo, mamá, que voy a estudiar, voy a ser ingeniero igual que el papá de Carlitos y le voy a regalar la casa y el auto”, relató el cantante, quien recordó que los orígenes de sus padres estaban en los Valles Calchaquíes, entre Seclantás y Cachi, en la provincia de Salta.

Tras terminar la primaria, la familia se trasladó a Buenos Aires. La primera noche, contó, durmieron en la estación de Retiro porque no tenían un lugar donde quedarse. Luego ingresó a la Escuela Nacional de Educación Técnica número 7 General San Martín, donde estudió Electrónica con la intención de seguir los pasos de aquel juramento.

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La música apareció mientras cursaba sus estudios. Con compañeros de la escuela técnica formó primero un conjunto folclórico, con zambas y chacareras, y más tarde incorporó canciones melódicas. La llegada del rock también los llevó a ampliar el repertorio con influencias de Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones y Creedence Clearwater Revival.

En un principio actuaban en cumpleaños y reuniones familiares. Más tarde, un empresario les ofreció trabajar en confiterías bailables de la Ciudad de Buenos Aires. Aquellas presentaciones nocturnas derivaron en un encuentro decisivo.

Durante una función en la que también se presentaba el músico Héctor Varela, entre el público estaba Oscar Anderle, productor y autor vinculado a la obra de Sandro. Anderle escuchó cantar a Ricky Maravilla y le propuso grabar un disco. La propuesta lo tomó por sorpresa. Hasta ese momento, su horizonte estaba puesto en la ingeniería y no contemplaba una carrera artística. Pero era una propuesta que no podía rechazar.

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Ricky Maravilla visitó Infobae a las 9 con la llave de la ciudad de Miami, el premio ACE a la trayectoria y otros reconocimientos recibidos en Estados Unidos

Su primer tema grabado fue “El gallo y la pata”, una canción infantil que con el paso de los años cobró una nueva dimensión a partir de su circulación en contenidos de La Granja de Zenón. El artista señaló que el tema superó las 2.700 millones de reproducciones audiovisuales.

Anderle le sugirió probar seis meses con la música y volver a los estudios si el proyecto no funcionaba. Sin embargo, las giras comenzaron a multiplicarse. “Los seis meses se hicieron doce, veinticuatro, cincuenta años”, resumió.

Para Ricky Maravilla, uno de los momentos que consolidó su popularidad ocurrió durante una visita a los almuerzos de Mirtha Legrand. Al ingresar al estudio sufrió una caída que quedó registrada en televisión y, según recordó, generó una repercusión inmediata. También fue la primera vez que percibió el orgullo de su madre por su carrera. “Después de ese programa, inmediatamente sonaron los teléfonos de Susana Giménez, Marcelo Tinelli, tapas de revistas, contrato en Punta del Este”, enumeró sobre un camino a la fama que ya no tuvo retorno.

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El cantante contó que cumplió la promesa que le hizo a su madre de comprarle una casa y un auto tras alcanzar el éxito con la música

El artista sostuvo que esa exposición le permitió llegar a nuevos públicos y a circuitos alejados de las bailantas. Contó que fue contratado para un desfile internacional de modelos en Punta del Este y que, a partir de allí, comenzaron las convocatorias desde Australia, España, Italia y Francia. “Me siento orgulloso de haber conquistado cuatro generaciones: los abuelos, los padres, los hijos y ahora los niños con las canciones de la granja”, afirmó.

La historia de la canción que le cambió la vida

Uno de los mayores éxitos de Ricky Maravilla surgió a partir de una letra que recibió de parte del compositor Fabio Espinoza. El material había sido pensado originalmente en un registro folclórico, pero el cantante decidió adaptarlo a su ritmo y construir una nueva melodía. Tras obtener autorización para modificar el texto, compuso la música y la irresistible introducción de “¿Qué tendrá el petiso?”, canción que se transformó en uno de los títulos más asociados a su carrera.

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La compañía discográfica, sin embargo, apostó en un principio por otra canción, “El pájaro loco”. “El petiso quedó encajonado”, recordó. La situación cambió cuando un disc jockey uruguayo comenzó a pasar el tema durante unas vacaciones en el norte argentino.

“Me llaman de una radio y me dicen: ‘Ricky, este tema del petiso, ¿sos vos? Acá es un éxito total’”, relató. La difusión en Tucumán, Salta y Jujuy precedió su llegada a Buenos Aires y el impulso definitivo del tema. Casi como un reflejo de su propia vida.

Durante la entrevista, el intérprete recordó cómo Oscar Anderle lo convocó a grabar “El gallo y la pata”, una canción que hoy llega a nuevas generaciones

El éxito también tuvo una versión electrónica y abrió las puertas de fiestas privadas y eventos de familias de alto poder adquisitivo. “Ahí le pude comprar la casa y el auto a mamá”, dijo. Así cumplió la promesa que había hecho cuando era chico, aunque de manera distinta a lo que había imaginado

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Ricky recordó que la música tropical enfrentó prejuicios durante sus primeros años de actividad. Esa mirada también alcanzó a su familia: sus hijos, según contó, sufrían comentarios en el colegio por ser “hijos del bailantero”.

El cantante señaló que ellos le pedían que no fuera a buscarlos a la escuela. La situación cambió con su creciente presencia en la televisión, las revistas y los escenarios. “Después que me vieron ya en televisión, cuando ya me vieron en la prensa, en las revistas, ya cambiaron la onda”, relató entre risas.

También se refirió a su relación con el expresidente Carlos Menem, quien, de acuerdo con su relato, lo convocaba para animar reuniones con empresarios y dirigentes políticos. El músico contó que el exmandatario buscaba romper con el tono formal de esos encuentros.

“Te quiero para mis reuniones, porque son muy acartonadas, muy solemnes, y yo quiero que vos le pongas tu picardía, tu ritmo y tu alegría”, recordó que le dijo Menem en una llamada telefónica.

Entre las anécdotas, mencionó una visita a La Rosadita, en Anillaco. Según su relato, quedó ubicado al final de la fila de bienvenida, detrás del gobernador y el vicegobernador, pero el avión presidencial aterrizó en sentido contrario al previsto. Menem lo vio primero, lo invitó a subir a la camioneta y le pidió que saludara a la comitiva: “Iba saludando como si fuese el gobernador”, contó.

Ricky Maravilla anunció un show en el Teatro Ópera para el 12 de diciembre, donde recorrerá su vida y sus principales éxitos

Consultado sobre los momentos difíciles de una trayectoria de cinco décadas, Ricky Maravilla dijo que eligió mantener una mirada positiva. Se definió como una persona religiosa y explicó que cada mañana ora con el deseo de transmitir alegría. “Nunca me permito estar enojado, no me permito tener rencores, jamás”, sostuvo. “Quiero ser feliz y busco la felicidad”.

El artista aseguró que todavía recibe videos de niños de España, Italia, Estados Unidos y otros países que bailan sus canciones. Esa circulación, especialmente a través de “El gallo y la pata”, le dio una nueva presencia entre el público infantil.

Ricky Maravilla anunció que el 5 de diciembre participará del festival La Linda Fest Fluor, en Salta. Una semana más tarde, el 12 de diciembre, presentará un espectáculo en el Teatro Ópera de la avenida Corrientes, donde recorrerá episodios de su vida y sus principales canciones: “Si quieren conocer la historia de Ricky Maravilla, allí en el Teatro Ópera”, anticipó.

Como mensaje para los jóvenes que empiezan una carrera musical, recomendó no abandonar la formación académica ante una fama que puede ser transitoria. “No todos tienen una trayectoria larga”, advirtió. “Acá tienen que tener un título y acá la guitarrita. Nunca se sabe dónde va a explotar el éxito”.

La entrevista completa a Ricky Maravilla

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

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