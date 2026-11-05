Una herramienta vendida a policías rastrea cientos de millones de celulares sin orden judicial

La empresa Penlink comercializa la herramienta Webloc para localizar teléfonos móviles a partir de registros publicitarios y aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Penlink, una empresa estadounidense de inteligencia digital, vende a policías de varios países una herramienta llamada Webloc que ubica celulares a partir de datos de aplicaciones y publicidad. En Estados Unidos puede usarse sin orden judicial, según Bloomberg.

Las presentaciones que Penlink preparó el año pasado para agencias policiales de distintos países mostraban el sistema siguiendo a personas por la Quinta Avenida de Nueva York, frente al Banco Central Europeo en Fráncfort y cerca del Parlamento británico en Londres.

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Los documentos indican que Webloc, creada por la startup israelí Cobwebs, puede rastrear cientos de millones de teléfonos en el mundo. La herramienta reúne datos de ubicación de aplicaciones de clima, juegos, correo y religiosas.

Un informe de Citizen Lab reveló que el sistema recopila información de hasta 500 millones de dispositivos durante tres años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa información, un agente puede reconstruir dónde estuvo un teléfono durante los últimos 12 meses, con actualizaciones cada hora. Puede marcar un punto en el mapa y ver todos los aparatos presentes en un lugar y un momento determinados. Los documentos de la empresa mencionan miles de millones de datos de ubicación.

El Citizen Lab, un centro de la Universidad de Toronto que investiga el impacto de la tecnología en los derechos humanos, publicó en abril un análisis de documentos de Penlink. Habla de hasta 500 millones de dispositivos y de un historial de hasta tres años, una cifra mayor que la de Bloomberg.

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Las demostraciones de la compañía incluyeron el seguimiento de personas en sectores de Nueva York, Fráncfort y Londres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes son los clientes de esta herramienta de vigilancia

Según el Citizen Lab, los clientes de Webloc en Estados Unidos incluyen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al ejército, al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a fiscales de Nueva York. También figuran policías de Los Ángeles, Dallas, Baltimore, Tucson y Durham, además de condados y ciudades más pequeñas.

Fuera de Estados Unidos, el informe señala que la inteligencia interna de Hungría usa la herramienta desde al menos 2022 y que la Policía Nacional Civil de El Salvador la compró en 2021. Los investigadores lo describen como la primera confirmación de este tipo de vigilancia publicitaria en Europa.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el ejército de Estados Unidos integran la lista de compradores del programa. (REUTERS/Shannon Stapleton)

En el Reino Unido, el Citizen Lab envió pedidos de acceso a la información a 44 cuerpos policiales. Cinco respondieron que no tienen la herramienta y 39 no quisieron confirmar ni negar su uso. Penlink figura en el mercado digital del gobierno británico como proveedor autorizado para contratos públicos.

Cuáles leyes regulan la vigilancia por parte de autoridades

En 2018, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que la policía necesita una orden judicial para obtener el historial de ubicación de un celular a través de una operadora. El tribunal no decidió de forma expresa si ese requisito alcanza a la compra de datos comerciales, señaló Biometric Update.

En marzo, 72 senadores y representantes del Congreso estadounidense pidieron investigar las compras de datos de ubicación sin orden judicial por parte de ICE y otras agencias, según el Citizen Lab. En junio, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) canceló su contrato de Webloc, que describió como un programa piloto.

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La Corte Suprema de Estados Unidos no define todavía si la compra policial de datos de geolocalización requiere una orden judicial. (REUTERS/Aaron Schwartz)

La agencia dijo a AP que tomó la decisión después de que el representante republicano Michael Cloud y el senador demócrata Ron Wyden expresaran reparos. AP informó que también un fiscal y un juez habían cuestionado la legalidad de la herramienta en investigaciones penales.

Un vocero de Penlink respondió a 404 Media que sus herramientas usan datos disponibles de forma pública o comercial para “avanzar en investigaciones criminales y salvar vidas”. El Citizen Lab sostiene que esa información puede revelar el domicilio, la religión o la salud de una persona.

La Corte Suprema no ha resuelto todavía si la policía puede comprar a intermediarios de datos la ubicación de un teléfono sin pasar por un juez.

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