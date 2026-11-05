Ver River Plate vs Aldosivi en Fútbol Libre: por qué es una práctica peligrosa para e ilegal

Los portales piratas retransmiten encuentros de los clubes más famosos del mundo para traer más víctimas. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Guardar

Seguir un partido como River Plate vs Aldosivi a través de páginas piratas como Fútbol Libre puede parecer una alternativa sin costo, pero expone a los usuarios a problemas de seguridad digital y a consecuencias legales.

Las transmisiones sin autorización vulneran los derechos de propiedad intelectual de quienes producen, adquieren y comercializan los contenidos deportivos.

PUBLICIDAD

Según la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), los sitios que difunden contenidos pirateados suelen ser utilizados para instalar malware, captar datos privados y dirigir a los usuarios hacia servicios falsos.

Los riesgos de las transmisiones piratas van más allá de la mala calidad de la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa cuando una transmisión pirata instala malware

Las páginas que ofrecen partidos de fútbol sin licencia pueden incluir archivos o anuncios diseñados para descargar malware en computadoras, teléfonos o televisores conectados.

El usuario puede recibir una alerta falsa que le pide actualizar un reproductor, activar una extensión o aceptar permisos para continuar con la transmisión. Ese software malicioso puede afectar el funcionamiento del dispositivo, bloquear archivos o extraer información almacenada.

Interpol señala que este tipo de programas puede robar datos personales y, en algunos casos, extenderse dentro de redes domésticas o empresariales. El daño no siempre se limita al dispositivo desde el cual se abrió el enlace.

PUBLICIDAD

Las ventanas emergentes pueden contener malware que infecta el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los anuncios y ventanas emergentes son de alto peligro

Una característica frecuente de estos portales es la presencia de publicidades invasivas, pestañas automáticas y botones que imitan controles de reproducción. Muchos de esos elementos no llevan al partido, sino a sitios de apuestas, sorteos falsos, descargas no verificadas o formularios para obtener datos del visitante.

El riesgo aumenta cuando la página solicita habilitar notificaciones, desactivar el antivirus o instalar aplicaciones externas. Los enlaces engañosos pueden funcionar como una puerta de entrada al robo de información confidencial, entre ella contraseñas, correos, imágenes, documentos y datos de acceso a servicios bancarios.

Cómo pueden robar datos bancarios al ver fútbol en sitios páginas piratas

Los contenidos pirateados pueden ser usados como señuelo para obtener información financiera. Una plataforma puede pedir un registro gratuito, una supuesta verificación de edad o el ingreso de una tarjeta para “desbloquear” la señal. Esos mecanismos ocultan intentos de fraude o suscripciones a servicios no solicitados.

PUBLICIDAD

En casos más extremos los usuarios de plataformas ilegales pueden ser víctimas de fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interpol advierte que los métodos de pago inseguros facilitan fraudes con tarjetas de crédito y otros delitos financieros. Incluso cuando el usuario no entrega datos bancarios de forma directa, una infección en el dispositivo puede capturar claves mediante formularios falsos o programas que registran lo que se escribe en el teclado.

Qué consecuencias legales puede generar el acceso a una señal pirata

La emisión de un partido sin autorización de los titulares de los derechos es una infracción a la propiedad intelectual. Las consecuencias concretas dependen de la legislación de cada país, pero la descarga, distribución o reproducción no autorizada de obras protegidas puede derivar en reclamos civiles, multas y, en determinados casos, sanciones penales.

PUBLICIDAD

Asimismo, existe un riesgo al contratar servidores proxy o servicios que prometen ocultar la conexión para acceder a señales bloqueadas. Interpol señala que algunas de esas herramientas pudieron haber sido utilizadas antes en ataques informáticos, como acciones de denegación de servicio distribuida.

Se debe verificar que el canal tenga los derechos de transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar una página pirata

Una señal gratuita de una gran cantidad de eventos deportivos, películas, series y canales de televisión debe generar desconfianza, en especial si no informa quién es el titular del servicio.

Son señales de alerta los dominios que cambian con frecuencia, la ausencia de datos de contacto, los errores constantes y la presencia de múltiples anuncios antes de acceder al contenido.

PUBLICIDAD

La sugerencia de Interpol es comprobar en los sitios oficiales de las empresas qué paquetes y transmisiones están disponibles de forma legítima en cada territorio.

Las plataformas autorizadas suelen informar precios, condiciones de uso, canales de atención y métodos de pago identificables, aunque el acceso requiera una suscripción o una contratación puntual.