Waymo explica por qué dejará de usar autos de Uber en 2028

Waymo planea lanzar el servicio en su propia aplicación en Austin y Atlanta en enero de 2028. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

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Tekedra Mawakana, copresidenta de Waymo, la empresa de robotaxis de Alphabet, dijo que el plan de terminar la alianza exclusiva con Uber responde a pedidos de los clientes por más consistencia al solicitar viajes autónomos, según informó Bloomberg el 4 de noviembre.

Hoy, quien quiere un viaje en un Waymo sin conductor en Austin o Atlanta solo puede pedirlo a través de la plataforma de Uber. Eso cambiará en enero de 2028, cuando Waymo prevé lanzar el servicio en esas dos ciudades desde su propia aplicación.

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La compañía había adelantado el cambio a fines de julio. Uber informó entonces a CNBC que Waymo le notificó su intención de lanzar la aplicación propia en enero de 2028, junto con el despliegue existente en la plataforma de Uber.

Cómo será el cambio de Waymo y Uber

Según Uber, cientos de robotaxis de Waymo seguirán disponibles en su app en Atlanta y Austin al menos hasta mayo de 2028, el plazo del contrato vigente. El cambio también permite a Uber sumar vehículos autónomos de otras empresas en ambas ciudades.

Reportes de prensa señalaron quejas mutuas entre ambas compañías por problemas de ruta, clima, seguridad y costos. (REUTERS/Paresh Dave/File Photo)

Un vocero de Waymo dijo a CNBC que los usuarios necesitan “elección” sobre cómo experimentan esta tecnología. Agregó que ofrecer la aplicación de Waymo a los pasajeros es parte de la visión de la empresa de llegar a los usuarios en todas partes.

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Las acciones de Uber cayeron más de un 4% el 24 de julio, el día en que se conoció el plan. Ese mismo día el Financial Times informó, según Reuters, que Waymo había discutido internamente terminar la alianza por una relación deteriorada.

Quejas cruzadas por limpieza, clima y condiciones económicas

Según el Financial Times, citado por Reuters, Waymo cuestionó la limpieza y la ruta de sus vehículos, mientras que Uber criticó que los autos quedaran de pronto fuera de servicio con mal clima y calificó las condiciones financieras del acuerdo de insostenibles.

Automotive World informó que Waymo atribuyó a la tecnología de rutas de Uber un incidente de mayo en Atlanta, en el que decenas de sus vehículos vacíos bloquearon una calle sin salida. La misma publicación recordó que ambas empresas ya habían terminado en mayo su acuerdo en Phoenix, más limitado.

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Uber acordó la incorporación de vehículos autónomos desarrollados por firmas como Waabi, Wayve, Nuro y Rivian. (REUTERS/Mike Segar)

Según esa publicación, Uber también planteó problemas de seguridad, entre ellos vehículos de Waymo que pasaron frente a autobuses escolares detenidos en Austin. Las quejas de Waymo y Uber figuran en reportes de prensa; ninguna empresa las detalló en los textos revisados.

Waymo ya opera en otros nueve mercados sin exclusividad con Uber, según su sitio web citado por CNBC. En Nashville, además, ofrece viajes a través de Lyft sin acuerdo exclusivo.

Uber, por su parte, ha comprometido compras de vehículos a socios como Waabi, Wayve, Nuro y Rivian, una vez que sus sistemas de conducción autónoma sean validados como seguros sin conductor a bordo. La app propia de Waymo en Austin y Atlanta está prevista para enero de 2028.

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Waymo crece en viajes y Alphabet busca más rentabilidad

Waymo, el negocio de vehículos autónomos de Alphabet, generó 372 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, apenas el 0,29% de los 127.600 millones que facturó la compañía en ese período.

Waymo generó 372 millones de dólares en ingresos durante el tercer trimestre de 2026 dentro de Alphabet. (REUTERS/Mike Segar)

La división, agrupada bajo Other Bets, registró pérdidas operativas de 2.050 millones de dólares, superiores a los 1.430 millones del año anterior, pese a que sus ingresos subieron 8%.

La empresa opera en 15 ciudades de Estados Unidos y planea sumar más de 20 mercados en 2026, incluidos Londres y Tokio. Para ese crecimiento, obtuvo en febrero una inversión de 16.000 millones de dólares y, en octubre, un préstamo de 5.000 millones con PIMCO, Blackstone y Sixth Street como prestamistas.

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