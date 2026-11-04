Tecno

Waymo explica por qué dejará de usar autos de Uber en 2028

Su copresidenta dijo que los clientes pedían más uniformidad al contratar viajes autónomos, que hoy solo se piden por Uber

Waymo planea lanzar el servicio en su propia aplicación en Austin y Atlanta en enero de 2028. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
Waymo planea lanzar el servicio en su propia aplicación en Austin y Atlanta en enero de 2028. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
Guardar

Tekedra Mawakana, copresidenta de Waymo, la empresa de robotaxis de Alphabet, dijo que el plan de terminar la alianza exclusiva con Uber responde a pedidos de los clientes por más consistencia al solicitar viajes autónomos, según informó Bloomberg el 4 de noviembre.

Hoy, quien quiere un viaje en un Waymo sin conductor en Austin o Atlanta solo puede pedirlo a través de la plataforma de Uber. Eso cambiará en enero de 2028, cuando Waymo prevé lanzar el servicio en esas dos ciudades desde su propia aplicación.

PUBLICIDAD

La compañía había adelantado el cambio a fines de julio. Uber informó entonces a CNBC que Waymo le notificó su intención de lanzar la aplicación propia en enero de 2028, junto con el despliegue existente en la plataforma de Uber.

Cómo será el cambio de Waymo y Uber

Según Uber, cientos de robotaxis de Waymo seguirán disponibles en su app en Atlanta y Austin al menos hasta mayo de 2028, el plazo del contrato vigente. El cambio también permite a Uber sumar vehículos autónomos de otras empresas en ambas ciudades.

Reportes de prensa señalaron quejas mutuas entre ambas compañías por problemas de ruta, clima, seguridad y costos. (REUTERS/Paresh Dave/File Photo)
Reportes de prensa señalaron quejas mutuas entre ambas compañías por problemas de ruta, clima, seguridad y costos. (REUTERS/Paresh Dave/File Photo)

Un vocero de Waymo dijo a CNBC que los usuarios necesitan “elección” sobre cómo experimentan esta tecnología. Agregó que ofrecer la aplicación de Waymo a los pasajeros es parte de la visión de la empresa de llegar a los usuarios en todas partes.

PUBLICIDAD

Las acciones de Uber cayeron más de un 4% el 24 de julio, el día en que se conoció el plan. Ese mismo día el Financial Times informó, según Reuters, que Waymo había discutido internamente terminar la alianza por una relación deteriorada.

Quejas cruzadas por limpieza, clima y condiciones económicas

Según el Financial Times, citado por Reuters, Waymo cuestionó la limpieza y la ruta de sus vehículos, mientras que Uber criticó que los autos quedaran de pronto fuera de servicio con mal clima y calificó las condiciones financieras del acuerdo de insostenibles.

Automotive World informó que Waymo atribuyó a la tecnología de rutas de Uber un incidente de mayo en Atlanta, en el que decenas de sus vehículos vacíos bloquearon una calle sin salida. La misma publicación recordó que ambas empresas ya habían terminado en mayo su acuerdo en Phoenix, más limitado.

Uber acordó la incorporación de vehículos autónomos desarrollados por firmas como Waabi, Wayve, Nuro y Rivian. (REUTERS/Mike Segar)
Uber acordó la incorporación de vehículos autónomos desarrollados por firmas como Waabi, Wayve, Nuro y Rivian. (REUTERS/Mike Segar)

Según esa publicación, Uber también planteó problemas de seguridad, entre ellos vehículos de Waymo que pasaron frente a autobuses escolares detenidos en Austin. Las quejas de Waymo y Uber figuran en reportes de prensa; ninguna empresa las detalló en los textos revisados.

Waymo ya opera en otros nueve mercados sin exclusividad con Uber, según su sitio web citado por CNBC. En Nashville, además, ofrece viajes a través de Lyft sin acuerdo exclusivo.

Uber, por su parte, ha comprometido compras de vehículos a socios como Waabi, Wayve, Nuro y Rivian, una vez que sus sistemas de conducción autónoma sean validados como seguros sin conductor a bordo. La app propia de Waymo en Austin y Atlanta está prevista para enero de 2028.

Waymo crece en viajes y Alphabet busca más rentabilidad

Waymo, el negocio de vehículos autónomos de Alphabet, generó 372 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, apenas el 0,29% de los 127.600 millones que facturó la compañía en ese período.

Waymo generó 372 millones de dólares en ingresos durante el tercer trimestre de 2026 dentro de Alphabet. (REUTERS/Mike Segar)
Waymo generó 372 millones de dólares en ingresos durante el tercer trimestre de 2026 dentro de Alphabet. (REUTERS/Mike Segar)

La división, agrupada bajo Other Bets, registró pérdidas operativas de 2.050 millones de dólares, superiores a los 1.430 millones del año anterior, pese a que sus ingresos subieron 8%.

La empresa opera en 15 ciudades de Estados Unidos y planea sumar más de 20 mercados en 2026, incluidos Londres y Tokio. Para ese crecimiento, obtuvo en febrero una inversión de 16.000 millones de dólares y, en octubre, un préstamo de 5.000 millones con PIMCO, Blackstone y Sixth Street como prestamistas.

Temas Relacionados

WaymoUberRobotaxisEstados UnidosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zelda Ocarina of Time: cuándo sale para Nintendo Switch 2 y qué precio tiene

La emblemática travesía de Link incorpora ahora gráficos hiperrealistas, melodías orquestadas y diálogos en español

Zelda Ocarina of Time: cuándo sale para Nintendo Switch 2 y qué precio tiene

Televisores Vizio y Samsung siguen enviando datos de los usuarios aunque se desactive el rastreo

LG, Amazon Fire TV y Sony sí dejaron de enviar tráfico sospechoso al desactivar la opción, según los investigadores

Televisores Vizio y Samsung siguen enviando datos de los usuarios aunque se desactive el rastreo

Esta es la solución que busca evitar una crisis energética por la IA: de los aviones a los centros de datos

La creciente demanda eléctrica de la IA obliga a compañías como xAI y OpenAI a buscar alternativas para alimentar sus enormes centros de datos

Esta es la solución que busca evitar una crisis energética por la IA: de los aviones a los centros de datos

Ver Real Madrid vs AEK Atenas en Fútbol Libre y Roja Directa llena de publicidad el celular y roba contraseñas

Entrar a plataformas piratas para ver partidos de la Champions League puede traer la instalación de malware que pueden facilitar un ciberataque a una cuenta bancaria

Ver Real Madrid vs AEK Atenas en Fútbol Libre y Roja Directa llena de publicidad el celular y roba contraseñas

Microsoft explica por qué ya no es útil mover la barra de tareas en Windows 11

La empresa reemplazó el arrastre directo por un ajuste dentro del menú de Configuración accesible mediante el clic derecho

Microsoft explica por qué ya no es útil mover la barra de tareas en Windows 11

DEPORTES

El Liverpool de Alexis Mac Allister visita al Fenerbahce por la cuarta fecha de la Champions League: la agenda completa

El Liverpool de Alexis Mac Allister visita al Fenerbahce por la cuarta fecha de la Champions League: la agenda completa

El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

El ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy visitó la casa en la que vivió Diego Maradona y sus dos lugares favoritos en Nápoles

Batacazo del argentino Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París: venció al 9° del mundo y terminó con una racha negativa en su carrera

La carta de un futbolista argentino del Andorra tras la trágica muerte de Jesús de Miguel y el mensaje sobre su arquero: “Jamás tendría intención de hacer daño”

TELESHOW

El pedido de la hija de Daniel Bifulco tras la muerte del histórico integrante de Los Jaimitos: "Respeto"

El pedido de la hija de Daniel Bifulco tras la muerte del histórico integrante de Los Jaimitos: "Respeto"

"Los elijo y los seguiré eligiendo en todas las vidas": el saludo de Georgina Barbarossa a sus hijos por sus 39 años

Tras quebrarse al declarar contra Aníbal Lotocki, Carmen Barbieri reveló su experiencia con el excirujano: “Me quería hacer nueva”

Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Ni un límite”

Roxana, la hermana de Pablo Echarri recordó a su padre a 17 años de su muerte: “Esa sonrisa que iluminaba mis días”

INFOBAE AMÉRICA

Un ejemplar de ‘Crónicas Vol. 1’ y un rosario: Bob Dylan visitó al papa León XIV en el Vaticano e intercambiaron regalos

Un ejemplar de ‘Crónicas Vol. 1’ y un rosario: Bob Dylan visitó al papa León XIV en el Vaticano e intercambiaron regalos

Navidad blanca en Estados Unidos: estas son las regiones donde podría nevar el 25 de diciembre de 2026

“Está de mal humor incluso en sus mejores días”: Noel Gallagher le preguntó a su ídolo por su disco favorito y recibió tres palabras

Arqueólogos checos descubren en Saqqara la capilla inédita de la esposa de un sumo sacerdote del Imperio Antiguo egipcio

Philippe Jaenada ganó el Premio Goncourt y defendió el uso de la IA: “Hay que domesticarla e impedir que nos reemplace”