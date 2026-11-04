Guatemala

Guatemala asume la presidencia regional de organismos electorales con una agenda de ciberseguridad electiva

La magistrada Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo recibió la conducción temporal de Honduras durante la conferencia regional, que reunió a representantes de nueve naciones en Antigua Guatemala el 3 y 4 de noviembre

Personas en trajes formales sentadas alrededor de una mesa en forma de U con manteles azules, micrófonos, banderas y un letrero al fondo
Representantes institucionales dialogan en torno a una mesa durante la Conferencia Tikal sobre ciberseguridad e innovación en Guatemala. (TSE de Guatemala)
Guardar

Guatemala asumió la presidencia del Protocolo de Tikal durante la XXXIX Conferencia regional celebrada del 3 al 4 de noviembre en Antigua Guatemala, con una agenda centrada en tecnología, ciberseguridad e innovación para los procesos electorales. El relevo desde Honduras coloca al país al frente de la cooperación entre organismos comiciales de Centroamérica y el Caribe, mientras el Tribunal Supremo Electoral prepara las elecciones generales de 2027.

La conducción pro tempore fue entregada por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, Mario Flores Urrutia, a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo. La ceremonia reunió a magistrados y representantes electorales de nueve países de la región.

PUBLICIDAD

El encuentro congregó delegaciones de Antigua y Barbuda, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Santa Lucía, además de Guatemala como país anfitrión. También participó José Thompson, director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

La presidencia guatemalteca deberá dar continuidad a los mecanismos de cooperación y al intercambio de experiencias entre las instituciones que integran la asociación. El Tribunal Supremo Electoral informó que el objetivo es fortalecer las capacidades institucionales de los países miembros y respaldar procesos democráticos confiables y transparentes.

Personas en trajes formales sentadas alrededor de una mesa en forma de U con manteles azules, micrófonos, banderas y un letrero al fondo
Representantes institucionales dialogan en torno a una mesa durante la Conferencia Tikal sobre ciberseguridad e innovación en Guatemala. (TSE de Guatemala)

Tecnología y seguridad para la transmisión de resultados

La edición XXXIX de la conferencia tiene como tema central “Tecnología, Ciberseguridad e Innovación”. Durante las dos jornadas, las delegaciones abordaron las prácticas aplicadas a la transmisión de resultados, la incorporación de herramientas tecnológicas a la votación y los riesgos digitales vinculados con su implementación.

PUBLICIDAD

Los organismos electorales compartieron experiencias de comicios anteriores para identificar mecanismos que puedan adaptarse a las condiciones de cada país. La discusión busca elevar la confianza ciudadana mediante sistemas que resguarden la seguridad de la información electoral.

Rivera Acevedo recibió la presidencia en un momento en que Guatemala avanza con la planificación de sus próximos comicios. Las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano están previstas para el 27 de junio de 2027.

El Tribunal Supremo Electoral solicitó al Congreso de la República un presupuesto de 2.776 millones de quetzales para ese proceso. De ese monto, 2.181 millones de quetzales se destinarían específicamente a la organización electoral.

La partida solicitada para los comicios representa un incremento de 588 millones de quetzales frente a los recursos asignados para la elección de 2023. La convocatoria oficial está prevista para el 22 de enero de 2027.

Personas en trajes formales sentadas alrededor de una mesa en forma de U con manteles azules, micrófonos, banderas y un letrero al fondo
Representantes institucionales dialogan en torno a una mesa durante la Conferencia Tikal sobre ciberseguridad e innovación en Guatemala. (TSE de Guatemala)

Un padrón de más de 10 millones de ciudadanos y el Protocolo de Tikal

El padrón electoral guatemalteco supera los 10 millones 234 mil ciudadanos inscritos. La estimación es que alcance cerca de 12 millones de personas habilitadas para votar antes del cierre del empadronamiento, fijado para el 20 de marzo de 2027.

A finales de octubre, el organismo presentó la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral, que coordinará la prevención y la respuesta ante riesgos desde la etapa previa a los comicios hasta la toma de posesión de las autoridades electas. Esa instancia se integra a los preparativos institucionales para la jornada electoral.

El Protocolo de Tikal fue creado en 1985 por iniciativa de Jorge Mario García Laguardia y Arturo Herbruger, entonces magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. La entidad es considerada la primera asociación de organismos electorales del mundo.

Desde su fundación, el mecanismo ha promovido la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo entre las instituciones electorales de Centroamérica y el Caribe. Su estructura funciona como un espacio para el intercambio de experiencias orientadas al fortalecimiento de los sistemas democráticos regionales.

La presidencia asumida por Guatemala incorpora a esa agenda regional los desafíos de la digitalización electoral, la protección frente a amenazas cibernéticas y el desarrollo de tecnologías para la transmisión de resultados.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloProtocolo de TikalTSE de GuatemalaHonduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La presidenta en funciones de Guatemala ordenó reforzar la inteligencia vial tras una emboscada a un vehículo de valores

Karin Herrera trasladó la petición al Ministerio de Gobernación luego de que estructuras criminales paralizaran una carretera con vehículos incendiados. Los custodios del blindado sobrevivieron sin lesiones.

La presidenta en funciones de Guatemala ordenó reforzar la inteligencia vial tras una emboscada a un vehículo de valores

La reforma a la prisión preventiva en Guatemala, detenida entre las dudas constitucionales del Ejecutivo y los límites operativos del Poder Judicial

El debate sobre el Decreto 23-2026 revela las tensiones entre el impulso del Legislativo por reforzar garantías procesales y la fragilidad institucional de un sistema que aún carece de los medios para aplicarlas

La reforma a la prisión preventiva en Guatemala, detenida entre las dudas constitucionales del Ejecutivo y los límites operativos del Poder Judicial

Diplomático de EE.UU. advirtió sobre China en Guatemala: empresas desplazadas, privacidad en riesgo y la sombra sobre Taiwán

Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada estadounidense, lanzó una advertencia directa ante universitarios guatemaltecos

Diplomático de EE.UU. advirtió sobre China en Guatemala: empresas desplazadas, privacidad en riesgo y la sombra sobre Taiwán

Emboscada contra un camión blindado en Guatemala: cómo un comando armado bloqueó carreteras y quemó vehículos para intentar el robo

Al menos siete hombres armados coordinaron un operativo que incluyó maquinaria pesada y autobuses en llamas. El cargamento permaneció intacto y ningún tripulante resultó herido

Emboscada contra un camión blindado en Guatemala: cómo un comando armado bloqueó carreteras y quemó vehículos para intentar el robo

Adolescentes privados de libertad durante el cumplimiento de sus sanciones en Guatemala se gradúan y aspiran a la universidad

La primera promoción incluyó cuatro egresados de primaria, siete de nivel básico y siete bachilleres, quienes prevén acceder a carreras superiores al concluir las medidas impuestas por delitos graves en el país

Adolescentes privados de libertad durante el cumplimiento de sus sanciones en Guatemala se gradúan y aspiran a la universidad

TECNO

Zelda Ocarina of Time: cuándo sale para Nintendo Switch 2 y qué precio tiene

Zelda Ocarina of Time: cuándo sale para Nintendo Switch 2 y qué precio tiene

Televisores Vizio y Samsung siguen enviando datos de los usuarios aunque se desactive el rastreo

Waymo explica por qué dejará de usar autos de Uber en 2028

Esta es la solución que busca evitar una crisis energética por la IA: de los aviones a los centros de datos

Ver Real Madrid vs AEK Atenas en Fútbol Libre y Roja Directa llena de publicidad el celular y roba contraseñas

ENTRETENIMIENTO

Trina Parks, exchica Bond, quiere a Sydney Sweeney en la franquicia: "Tiene ese estilo clásico de Hollywood"

Trina Parks, exchica Bond, quiere a Sydney Sweeney en la franquicia: "Tiene ese estilo clásico de Hollywood"

“No tiene mérito artístico”: la crítica arremete contra la versión de ‘La Odisea’ de Elon Musk hecha con IA

Eric Dane relató en sus memorias cómo llegó a los golpes con Josh Duhamel durante un rodaje: "Vamos, actor de cuarta"

“Está de mal humor incluso en sus mejores días”: Noel Gallagher le preguntó a su ídolo por su disco favorito y recibió tres palabras

Rod Stewart admite que su esposa le exigió reducir el alcohol: "Solo tomo un par de copas"

MUNDO

Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas

Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas

Qué significa “mogging”, la palabra del año 2026 elegida por el diccionario Collins

Salieron para un viaje de una hora y pasaron casi tres meses a la deriva: el rescate de cinco náufragos a 5.400 km de su punto de partida

Una mujer en Italia murió después de una presunta picadura de araña: investigan si hubo negligencia médica

La reacción de la TV rusa: “La autoridad seguirá en manos de Trump”