Tesla abrirá su primera concesionaria en la Argentina: dónde estará y para cuándo está planificada la apertura

Tesla tendrá su primer espacio en un shopping argentino dentro de Unicenter, en Martínez, con apertura prevista para fines de noviembre REUTERS/Radovan Stoklasa

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La automotriz de vehículos eléctricos Tesla prepara su desembarco en la Argentina con la apertura de su primer espacio de exhibición en un centro comercial del país y la posterior instalación del local de venta para el 2027.

La llegada de la marca de Elon Musk será en dos etapas: comenzarán a fines de noviembre de 2026 con una muestra de dos vehículos en el primer piso del shopping, en tanto que para el año próximo prepara su llegada plena al país para comenzar con la venta.

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El lugar elegido es Unicenter, el shopping ubicado en Martínez del grupo Cencosud, en la zona norte del Gran Buenos Aires, que se convertirá en el primer centro comercial argentino en contar con un espacio de la marca. La propuesta incluirá la exhibición de dos automóviles en el Nivel 1 y una zona de test drive con diez vehículos en la playa H del estacionamiento, donde los visitantes podrán experimentar su conducción.

El anuncio representa una nueva incorporación al centro comercial, que recibe alrededor de tres millones de visitantes por mes y atraviesa un proceso de ampliación y reconversión de sus instalaciones. La llegada de Tesla forma parte de una estrategia de Cencosud para incorporar nuevas marcas internacionales y ampliar la oferta de servicios y actividades disponibles para el público.

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De acuerdo con la información difundida por el grupo, la exhibición de los primeros vehículos de Tesla está prevista para fin de mes en el primer piso del centro comercial, pero no se informó qué modelos serán. Con respecto a la apertura del local y de las pruebas de manejo, quedarán para el año próximo, aunque la compañía norteamericana tampoco confirmó la fecha exacta.

“La llegada de Tesla forma parte del plan de expansión y reconversión que atraviesa Unicenter, que sumará 20.054 m² de nueva superficie construida y 16.000 m² destinados a renta. En los últimos meses, Cencosud anunció la apertura de un centro de salud de Swiss Medical, la renovación integral de SportClub y la llegada de las oficinas corporativas de Grupo One, nuevas propuestas que amplían el vínculo de las personas con Unicenter más allá de la compra tradicional”, precisó en un parte de prensa.

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Uno de los salones de venta que Tesla tiene en Estados Unidos

En su país de origen, Estados Unidos, Tesla suele comercializar sus autos de manera diferente a las automotrices convencionales, ya que no tiene red de concesionarias oficiales, sino puntos de venta propios, muchos de ellos situados dentro de centros comerciales, como ocurrirá en Unicenter.

También tiene locales a la calle en las ciudades más grandes como New York, donde abrió un local propio en una esquina del popular barrio de Chelsea. En ese tipo de locaciones, además de un salón de ventas tradicional, tiene un área dedicada a la venta de productos de merchandising, entre los que se destacan baterías portátiles para cargar teléfonos celulares exclusivas de Tesla y los dos vehículos eléctricos infantiles como son el Cyberquad, un cuatriciclo infantil, y una miniatura de la pickup Cybertruck.

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Los motivos del desembarco

La llegada de Tesla se enmarca en tres decisiones del Gobierno argentino de los últimos meses. La primera es la de lograr un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para abrir un cupo de 10.000 autos que podrán entrar sin pagar arancel de importación extrazona del 35% cada año.

La segunda fue homologar automáticamente los automóviles fabricados bajo las normas de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), que anteriormente debían pasar un proceso de homologación nacional para obtener las Licencias de Configuración de Modelo (LCM) y Licencia de Configuración Ambiental (LCA), algo que demandaba mucho tiempo y costo para las marcas.

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Por último, la tercera disposición fue la de elevar el valor FOB máximo que deben tener los autos eléctricos para poder importarse dentro del cupo de 50.000 vehículos anuales que también están exentos del pago de derechos de importación extrazona, que ahora asciende a USD 35.000 contra los USD 16.000 que regía en los cupos de 2025 y 2026.

Con estas medidas, el camino para el desembarco de Tesla como comercializadora de automóviles quedó allanado definitivamente, aunque la compañía todavía no hizo anuncios oficiales. De hecho, ante estas medidas del Gobierno argentino, la marca de Elon Musk podrá traer autos desde Estados Unidos o desde su fábrica de China, desde donde ya se importan los autos que se venden en Uruguay a cargo de la misma oficina que dirige desde Buenos Aires Joaquín Lizarralde, designado CEO de la filial para Argentina y Uruguay.

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Los modelos que podrían llegar al país

Los modelos que llegarían a Argentina son el sedán Tesla Model 3, el SUV Tesla Model Y, y la pickup Tesla Cybertruck. El Model 3 se vende en Estados Unidos entre los USD 36.990 y los USD 54.990; el Model Y tiene precios que van desde los USD 39.990 hasta los USD 61.990; mientras que la pickup se vende entre los USD 74.990 y los USD 99.990.

Esos valores son los de venta al público en Estados Unidos, pero teniendo en cuenta que el valor FOB (free on board) de los vehículos es cerca de un 20% menor cuando se vende a una filial de otro país, y que no pagarán el 35% de arancel de importación extrazona, se especula que el precio de venta en Argentina podría rondar los USD 42.000 a USD 45.000 para los modelos de mayor acceso.

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En Uruguay, Tesla decidió entrar con precios más competitivos sacrificando margen para “competir” con fuerza en un mercado que está plagado de autos eléctricos por los beneficios que ofrece el Gobierno para la electromovilidad. Si bien en Argentina se podrá acceder a la exención del arancel mencionado de importación extrazona, los impuestos nacionales y locales se mantienen, al igual que el IVA del 21%, lo que incrementa el costo de cualquier auto importado.

Para tomar como referencia, los autos del cupo de híbridos y eléctricos que entraron al país con ese mismo beneficio, tienen un precio FOB máximo de USD 16.000 en su país de origen, y en el mercado local se venden con precios que van desde los USD 32.000 a los USD 36.000.

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