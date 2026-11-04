El ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy visitó la casa en la que vivió Diego Maradona y sus dos lugares favoritos en Nápoles

Agustín Creevy visitó la ciudad donde Diego es ídolo

Guardar

La estadía de Diego Maradona en Nápoles entre 1984 y 1991 marcó un hito en la historia del Napoli y del fútbol en Italia. Pero también configuró un mapa urbano específico en el que la residencia privada que habitó el astro argentino en Via Scipione Capece y dos puntos de encuentro habituales junto a su recordado representante Guillermo Coppola marcaron la vida cotidiana del futbolista.

En la exclusiva colina de Posillipo y en el paseo marítimo de la ciudad, estos tres enclaves concentraron la intimidad familiar, las negociaciones contractuales y la vida social del capitán del Napoli. Para celebrar su cumpleaños número 66, la ex figura de Los Pumas hoy transformada en un reconocido youtuber Agustín Creevy visitó la ciudad que quedó enamorada de Maradona para siempre.

PUBLICIDAD

La vivienda donde se radicó Diego se ubica en el número 3/1 de Via Scipione Capece, un sector residencial elevado con vista frontal hacia el monte Vesubio y el golfo napolitano. El inmueble fue facilitado originalmente por la dirigencia del club que encabezaba Corrado Ferlaino, según reconstruyó el diario italiano Il Messaggero, y pertenecía a la familia del ingeniero Raffaele Tranchese.

“Tenía Guille el primero y Diego el segundo”, relató Creevy durante el video publicado en su canal de YouTube. Al mismo tiempo, mostró que hay una placa en una de las paredes exteriores de la casa con la figura de la cara de Pelusa y la inscripción 1984-1991, el lapso de tiempo que vivió el Diez en dicho hogar.

PUBLICIDAD

Creevy visitó al hotel Paradiso, uno de los espacios que visitaba Maradona en Napoles

Según la reconstrucción que hizo el mencionado diario italiano, Maradona ocupó la totalidad del último piso mediante la integración de dos propiedades contiguas. En el sector con salida a la terraza principal se estableció la residencia íntima junto a su esposa Claudia Villafañe y donde crecieron sus hijas Dalma y Gianinna. En el ala restante funcionaban las oficinas de representación coordinadas por su colaborador Gianni Aiello, además de habitaciones destinadas a familiares, invitados y al propio Coppola.

El complejo habitacional albergaba también a otros integrantes del plantel profesional. En la planta baja residía el defensor Ciro Ferrara, mientras que en el subsuelo del edificio el capitán argentino dispuso el montaje de un gimnasio privado para complementar los entrenamientos del club. A menos de dos kilómetros de la residencia, sobre Via Catullo 11, se emplaza el Hotel Paradiso, un establecimiento hotelero situado también sobre los acantilados de Posillipo. La cercanía con el departamento convirtió a este edificio en la base operativa secundaria de Coppola durante sus estancias en Italia. Así se lo contó el histórico agente de Diego a Creevy cuando pasó por el establecimiento durante su visita.

PUBLICIDAD

Las instalaciones del hotel ofrecían terrazas panorámicas sobre el mar y un entorno reservado para coordinar reuniones comerciales y compromisos extradeportivos, lejos del asedio público que rodeaba al centro de entrenamiento de Soccavo. El representante utilizaba los salones y suites del lugar para planificar agendas de patrocinio, entrevistas y encuentros privados que requerían un perímetro estricto de seguridad.

La entrada del restaurante y pizzería tradicional Ciro a Mergellina, lugar que frecuentaba Maradona y su familia

La crónica de la época reflejada en medios como Positano News documentó que el establecimiento sirvió frecuentemente de punto de concentración previo a compromisos relevantes y de escala intermedia para los desplazamientos nocturnos de la comitiva de Maradona por Nápoles. Allí, Creevy se encontró con uno de los miles de fanáticos napolitanos de Maradona. “Diego es como Dios. Porque él le dio una revancha al pueblo napolitano. Íbamos al norte de Italia contra la Juve, Milan o Verona, que insultaban al pueblo napolitano. Y él se peleó contra todos”, dijo.

PUBLICIDAD

De ahí fue que el ex jugador de rugby se dirigió a otro espacio conocido por Maradona tras la indicación de Coppola. El restaurante y pizzería tradicional Ciro a Mergellina, ubicado en el número 21 de Via Mergellina frente al puerto deportivo, constituyó el espacio gastronómico predilecto del entorno del futbolista. El comercio, conducido por la familia Fummo, recibía a la comitiva habitualmente en horarios nocturnos avanzados para evitar desbordes en el salón.

Las crónicas gastronómicas de sitios italianos indican que el personal del restaurante disponía la unión de cuatro mesas consecutivas, de la 17 a la 20, para acomodar a grupos que oscilaban entre 10 y 20 comensales. En esos encuentros participaban el propio Maradona, su esposa Claudia Villafañe, Coppola y allegados directos, quienes consumían platos de la cocina marítima regional y pizzas tradicionales. La ubicación del local permitía un rápido acceso vehicular hacia la subida de Posillipo, facilitando los operativos de ingreso y egreso del astro argentino en la bahía napolitana.

PUBLICIDAD

En su visita, Creevy habló con el hijo y el mismísimo dueño del lugar, quien le mostró una sala reservada que utilizaba Diego para disfrutar junto a sus allegados una comida en uno de los espacios tradicionales de la ciudad que se enamoró de Maradona para siempre. “Amigo de todos. Hacía beneficencia. Teníamos que cerrar la puerta porque había muchísima gente”, mencionó el encargado del establecimiento.

La estatua de Maradona en las afueras del estadio del Napoli que lleva su nombre (EFE/EPA/CESARE ABBATE)

El paso de Maradona por el Napoli transformó la historia deportiva del sur de Italia a través de 259 partidos oficiales, 115 goles y cinco títulos de primer nivel. La llegada del atacante argentino procedente del FC Barcelona situó a la institución napolitana en el primer plano del fútbol europeo durante siete temporadas consecutivas.

PUBLICIDAD

Entre su presentación multitudinaria en el estadio San Paolo en julio de 1984 y su despedida en marzo de 1991, el futbolista disputó la mayor parte de su actividad en la Serie A, certamen en el cual completó 188 presencias. En la Copa Italia acumuló 46 participaciones, mientras que en las competiciones organizadas por UEFA sumó 25 cotejos internacionales, divididos entre la Copa de Europa, la Copa UEFA y la Recopa continental.

La regularidad del capitán en el campo permitió a la escuadra mantener una posición competitiva constante en el torneo de liga. Durante ese período de siete años, el equipo finalizó entre los dos primeros puestos de la tabla en cuatro ediciones, un rendimiento sin precedentes para la entidad hasta ese momento.

PUBLICIDAD

El palmarés del astro con la camiseta celeste alcanzó cinco trofeos oficiales. El primer campeonato llegó en el curso 1986-87 con la conquista del Scudetto de la Serie A, el primero en los 61 años de vida de la institución. En esa misma campaña, el plantel sumó la Copa Italia al vencer en los 13 partidos disputados en la competencia, lo que selló el único doblete nacional en la trayectoria del club de Nápoles.

El éxito internacional se concretó en la temporada 1988-89, cuando el cuadro levantó la Copa UEFA tras superar en la serie final a doble partido al VfB Stuttgart de Alemania. Al año siguiente, el equipo recuperó el cetro doméstico con la obtención del Scudetto 1989-90 en una cerrada disputa frente al AC Milan. La cosecha se cerró a finales de 1990 con la Supercopa de Italia, conquistada mediante un triunfo por 5 a 1 frente a la Juventus en el estadio San Paolo que hoy lleva su nombre.

PUBLICIDAD