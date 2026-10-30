Waymo usará autos de Toyota para sus robotaxis en Japón y el Reino Unido, con pruebas desde 2027

La planta de Takaoka concentrará tanto el armado del modelo base como la integración del hardware de conducción autónoma de Waymo (REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo)

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Toyota fabricará los autos eléctricos que Waymo usará como robotaxis en Japón y el Reino Unido. Las dos empresas anunciaron el 30 de octubre que las pruebas del modelo bZ4X comenzarán en el país asiático en 2027, con despliegue posterior en territorio británico y en otros mercados donde opera la filial de Alphabet.

Según el comunicado de la automotriz, los vehículos se construirán en la planta de Takaoka, en la ciudad de Toyota, prefectura de Aichi. Todo el proceso ocurrirá en el mismo lugar: desde el armado del auto base hasta la instalación del hardware de conducción autónoma de Waymo.

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El modelo llevará puertas automáticas, portón trasero eléctrico, iluminación ambiental y más espacio para las piernas en el asiento trasero. Toyota presentó el proyecto como el primer servicio de transporte totalmente autónomo de Japón con vehículos fabricados en el país.

Los autos serán de nivel 4, es decir, el sistema conduce por sí solo en condiciones definidas y no requiere conductor. Waymo comenzará por los mercados donde se maneja por la derecha. “Empezaremos con los mercados de conducción por la derecha, Japón y el Reino Unido”, dijo el codirector ejecutivo, Dmitri Dolgov, recogió Reuters.

Dolgov afirmó que la alianza con Toyota permitirá llevar la tecnología de Waymo a una operación comercial a gran escala. La empresa nipona sostuvo en su comunicado que el objetivo es reducir los accidentes causados por errores humanos y facilitar la movilidad de quienes no pueden desplazarse con facilidad.

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Toyota fabricará los vehículos eléctricos bZ4X que Waymo utilizará como robotaxis en Japón y el Reino Unido a partir de 2027 (REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo)

Sin cantidad de autos ni ciudad definida

Las empresas no informaron cuántos bZ4X desplegarán al inicio ni en qué zona de Japón operarán, indicó Reuters. Hiroki Nakajima, de Toyota, dijo que las primeras operaciones usarán pocos vehículos. Dolgov afirmó que no hay otros países ni plazos para compartir.

El diario japonés Asahi Shimbun informó que los detalles, como la empresa de taxis que operará el servicio, se definirán más adelante. El anuncio llega 18 meses después del acuerdo preliminar firmado en abril de 2025 para explorar una plataforma de vehículos autónomos. TechCrunch señaló que el pacto se parece más a un contrato convencional de proveedor de autos.

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Waymo prueba hoy autos Jaguar I-Pace en Japón y mantiene un piloto con ellos en 2027, dijo Dolgov a Reuters. En Londres, TechCrunch informó que la empresa los prueba desde hace meses y lanzará el servicio cuando obtenga los permisos necesarios.

Las empresas iniciarán las pruebas con una cantidad limitada de unidades y definirán en etapas posteriores la ciudad del estreno y el operador del servicio (REUTERS/Mike Segar)

Más allá del robotaxi: autos particulares

Toyota y Waymo también seguirán estudiando cómo llevar la tecnología autónoma a autos Toyota de propiedad particular. Junto con Woven by Toyota, evaluarán otras iniciativas para reducir accidentes, con datos de la operación real de Waymo.

Nakajima dijo que la automotriz asiática seguirá explorando cómo la integración de los vehículos con la infraestructura vial puede hacer las calles aún más seguras. Toyota también fabrica versiones con volante a la izquierda del bZ4X, pero quiere ganar experiencia en Japón antes de buscar otras oportunidades.

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El primer hito confirmado es el inicio de las pruebas y la validación de la flota de bZ4X autónomos en Japón en 2027.