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"Los elijo y los seguiré eligiendo en todas las vidas": el saludo de Georgina Barbarossa a sus hijos por sus 39 años

La conductora de “A la Barbarossa” dedicó un posteo de cumpleaños a Tomás y Juan con fotos de distintas etapas, desde el nacimiento hasta hoy, en una semana cargada de fechas familiares

Georgina Barbarossa
El posteo de Georgina Barbarossa para sus hijos por su cumpleaños (Instagram @geobarbarossa)
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Georgina Barbarossa usó sus redes para saludar a sus hijos mellizos Tomás y Juan Lecuna por sus 39 años con una galería de fotos que recorre casi cuatro décadas de historia familiar: desde una imagen de archivo en que los sostiene recién nacidos hasta retratos recientes de los tres juntos.

“El día más feliz de mi vida y sigue siéndolo”

Desde su cuenta verificada @geobarbarossa, la conductora de A la Barbarossa (Telefe) abrió el posteo con una foto que detiene el tiempo: una Barbarossa joven, de cabello rizado y vestida con una camisa de estampado floral oscuro, sostiene a sus dos bebés recién nacidos, uno en cada brazo. Los mellizos, envueltos en mantas tejidas a mano —uno en amarillo claro, el otro en blanco—, miran en distintas direcciones mientras ella les dedica una sonrisa plena a la cámara. Detrás, un cuadro enmarcado en dorado cuelga en la pared de lo que parece el living de su casa. La imagen tiene la textura y la paleta de los 80: los colores ligeramente saturados, la composición íntima y espontánea de una foto familiar que nadie imaginó que décadas después vería tanta gente.

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Georgina Barbarossa
Una foto de los mellizos de pequeños, presente en el recuerdo de Georgina (Instagram @geobarbarossa)

El texto que acompañó la publicación fue una declaración de amor a corazón abierto: “Gracias por hacerme tan feliz Tomás y Juan, los amo y los elijo. Los elijo y los seguiré eligiendo en todas las vidas”. La conductora también se describió como “la mamá más feliz del mundo” y “la abuela más feliz del mundo”, en referencia a los nietos que ya le dieron sus hijos —Lucas, Mora y Julia—, y cerró con una frase que sintetiza 39 años de maternidad: “Gracias gracias Dios por darme tus hijos maravillosos. FELIZ CUMPLE. Los amo”.

De piratas a esmoquin

Entre las imágenes del posteo, una capta a Tomás y Juan de niños, en lo que parece una obra de teatro o un acto escolar. Uno de los dos lleva un pañuelo rojo atado en la cabeza, bigote pintado con maquillaje y un chaleco oscuro con camisa a rayas: caracterización de pirata de manual. El otro posa a su lado con una remera gris lisa y una sonrisa torcida, más cómplice que formal. La foto está tomada con poca luz, como si fuera entre bambalinas o en un salón de actos con luz artificial. Los dos miran al frente con la naturalidad de quien ya está acostumbrado a las cámaras desde chico.

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Georgina Barbarossa
Georgina Barbarossa con Tomás y Juan preparados para un evento de gala (Instagram @geobarbarossa)

El álbum avanza en el tiempo y los muestra convertidos en adultos jóvenes, en esmoquin y moño negro, flanqueando a su madre en lo que parece una ceremonia o gala. Barbarossa luce un vestido azul marino con bordados de strass plateado y el pelo armado; Tomás ríe con la boca abierta, como si lo hubieran sorprendido en medio de una carcajada, mientras Juan frunce el ceño en un gesto cómico deliberado. Los tres están tomados del brazo, apretados, con la complicidad de una familia que lleva años construyendo sus propios códigos.

Georgina Barbarossa
Georgina Barbarossa junto a sus hijos (Instagram @geobarbarossa)

Las fotos más recientes los muestran ya en sus treinta y tantos: barba prolija, ropa informal, abrazados a su madre en distintos contextos. En una de ellas, los tres posan al aire libre rodeados de vegetación; Georgina en el centro, con una campera azul marinero, y los mellizos a cada lado sujetándola por los hombros. En otra, se toman una selfie en un interior cálido, con obras de arte de fondo: ella de azul eléctrico con aritos dorados, Tomás con camisa naranja y un bigote fino, Juan con camisa celeste a rayas. La diferencia física entre los dos —uno con bigote, el otro con barba cerrada— los distingue a simple vista.

Georgina Barbarossa
Georgina Barbarossa en una foto reciente con Juan y Tomás (Instagram @geobarbarossa)

El reencuentro con Tomás, hace menos de una semana

El saludo llega pocos días después de que Barbarossa regresara de Portland, en el estado de Maine (Estados Unidos), donde se reunió con Tomás, con su sobrina Agustina y otros familiares. Durante ese viaje, la conductora compartió postales de paisajes costeros y bosques teñidos de amarillo y naranja propios del otoño norteamericano. “Parece que estamos adentro de una película, un bosque espectacular”, escribió en aquella ocasión, según informó Infobae.

En varias de las imágenes de ese reencuentro, Tomás apareció con una cámara de fotos colgada del cuello mientras acompañaba a su madre por distintos puntos de la región. Los días incluyeron comidas en familia y recorridos por la costa de Maine, antes del regreso de la conductora a Buenos Aires.

Georgina Barbarossa durante su visita a su sobrina en Portland
Georgina Barbarossa posa junto su hijo Tomás frente a un faro durante su estancia en la ciudad de Portland

Una semana cargada de fechas

El festejo de los 39 años llega en medio de una semana emocionalmente intensa para la familia. Este lunes 2 de noviembre se cumplieron 25 años del asesinato de Miguel “Vasco” Lecuna, marido de Barbarossa y padre de los mellizos, quien fue apuñalado durante un intento de robo en un taxi en Buenos Aires el 2 de noviembre de 2001.

Por ese aniversario, la conductora también recurrió a Instagram para publicar una carta abierta dirigida a su difunto marido. “25 años. Parece ayer, parece un siglo”, escribió, junto a fotografías inéditas de ambos en sus mejores tiempos. En el mismo texto, le contó sobre los nietos que él nunca conoció: “Somos abuelos. Lucas, Mora, Julia”, y cerró con una promesa: “Seguí apareciendo en sueños y señales. Hasta que nos volvamos a encontrar”. La publicación reunió más de 11.000 “me gusta” en pocas horas, con mensajes de Carmen Barbieri y Moria Casán, entre otros colegas del medio.

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