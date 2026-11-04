Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Ni un límite”

La modelo compartió su temor de cara a una intervención quirúrgica que deberá realizarse (Instagram)

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Paula Chaves volvió de sus vacaciones en Disney World con recuerdos familiares, imágenes de los parques temáticos y una preocupación que nada tenía que ver con las atracciones. La modelo y conductora contó que deberá atravesar una intervención quirúrgica en una de sus manos y reconoció que el procedimiento le despertó una de sus principales fobias. Entre mensajes, pedidos especiales y una comparación con uno de los momentos más importantes de su vida, compartió con sus seguidores la estrategia que encontró para enfrentar el miedo.

A través de sus historias de Instagram, Paula publicó capturas de pantalla de una conversación que mantuvo a raíz de la operación. “En un nuevo capítulo de mis fobias: me tengo que operar la mano y pedí el teléfono del anestesiólogo”, escribió la pareja de Pedro Alfonso junto a la imagen del chat.

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Sin embargo, la primera consulta no le alcanzó para quedarse tranquila. “Ahora fui por el médico, NI UN LÍMITE TENGO”, bromeó, al reconocer que su preocupación la había llevado a buscar respuestas por todos los medios posibles. En la conversación con el especialista, Paula fue directa y le hizo un pedido concreto. “Haceme anestesia local, te lo ruego, voy a seguir postergándolo por mi pánico si no”, le escribió.

La conversación del la modelo con el anestesiólogo debido a su gran temor (Instagram)

El médico respondió con humor y buscó llevarle tranquilidad. “Jajaja. Sí, obvio, no es problema. Como vos prefieras. No va a ser doloroso para nada”, le contestó. Aun así, la conductora necesitó recurrir a una experiencia personal para comparar la situación y tratar de quitarle dramatismo. “Parí sin anestesia, esto no puede ser peor”, le escribió al médico, en referencia a sus partos. El especialista respondió de manera contundente: “Olvidate, ni comparación”.

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Con ese intercambio, Paula mostró cómo se preparaba para enfrentar una intervención que, aunque en principio no sería dolorosa, le provocaba un fuerte temor. La conversación también expuso su manera de hablar sobre las fobias: con humor, exageraciones y una cuota de sinceridad que le permitió compartir con sus seguidores una situación íntima sin ocultar la ansiedad que le generaba.

Chaves insistió en hablarle al médico ante sus miedos por la intervención (Instagram)

La modelo suele utilizar sus redes sociales para mostrar distintos aspectos de su vida, desde sus proyectos laborales hasta las escenas familiares y los momentos que la toman por sorpresa. En esta oportunidad, la operación de su mano se convirtió en una nueva anécdota vinculada con sus miedos. Paula decidió hacer pública la conversación con su médico y convirtió su preocupación en una escena cercana para quienes la siguen.

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No era la primera vez que Chaves hablaba de un descubrimiento relacionado con su salud. En diciembre pasado, cuando todavía formaba parte de Tapados de laburo (Olga), contó al aire una situación que la había dejado completamente desconcertada. Durante un estudio médico, una profesional le hizo una pregunta inesperada: “¿Cuándo te sacaste las costillas?”. Paula recordó que no entendía a qué se refería y respondió con sorpresa. “No sabía qué contestarle. Entonces me dice: ‘Tenés dos costillas menos que todo el mundo’”, relató la conductora.

Paula Chaves contó el descubrimiento que hizo a los 41 años gracias a un estudio médico

Paula continuó con su relato entre la sorpresa y el temor. “Yo me empecé a asustar. Mi cabeza decía: ‘Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca’”, contó. La conversación derivó rápidamente en bromas con el equipo, hasta que retomó el hilo de la historia.

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“Tengo dos costillas menos. Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave”, relató. Después expresó su desconcierto con una pregunta que resumió el tono de toda la anécdota: “Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?”.

Entre una operación pendiente y un dato médico que descubrió por casualidad, Paula volvió a compartir con sus seguidores dos situaciones relacionadas con su salud desde un lugar personal y descontracturado. En ambos casos, el miedo y la sorpresa aparecieron acompañados por el humor, una herramienta que la conductora suele utilizar para atravesar los momentos que la descolocan. Esta vez, su pedido de anestesia local y la tranquilidad que intentó transmitirle su médico se convirtieron en el nuevo capítulo de sus particulares fobias.

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