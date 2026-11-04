Teleshow

Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Ni un límite”

La modelo contó que deberá someterse a una intervención quirúrgica y admitió cuál es su mayor temor en la previa

Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Tengo un pánico”
La modelo compartió su temor de cara a una intervención quirúrgica que deberá realizarse (Instagram)
Guardar

Paula Chaves volvió de sus vacaciones en Disney World con recuerdos familiares, imágenes de los parques temáticos y una preocupación que nada tenía que ver con las atracciones. La modelo y conductora contó que deberá atravesar una intervención quirúrgica en una de sus manos y reconoció que el procedimiento le despertó una de sus principales fobias. Entre mensajes, pedidos especiales y una comparación con uno de los momentos más importantes de su vida, compartió con sus seguidores la estrategia que encontró para enfrentar el miedo.

A través de sus historias de Instagram, Paula publicó capturas de pantalla de una conversación que mantuvo a raíz de la operación. “En un nuevo capítulo de mis fobias: me tengo que operar la mano y pedí el teléfono del anestesiólogo”, escribió la pareja de Pedro Alfonso junto a la imagen del chat.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la primera consulta no le alcanzó para quedarse tranquila. “Ahora fui por el médico, NI UN LÍMITE TENGO”, bromeó, al reconocer que su preocupación la había llevado a buscar respuestas por todos los medios posibles. En la conversación con el especialista, Paula fue directa y le hizo un pedido concreto. “Haceme anestesia local, te lo ruego, voy a seguir postergándolo por mi pánico si no”, le escribió.

Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Tengo un pánico”
La conversación del la modelo con el anestesiólogo debido a su gran temor (Instagram)

El médico respondió con humor y buscó llevarle tranquilidad. “Jajaja. Sí, obvio, no es problema. Como vos prefieras. No va a ser doloroso para nada”, le contestó. Aun así, la conductora necesitó recurrir a una experiencia personal para comparar la situación y tratar de quitarle dramatismo. “Parí sin anestesia, esto no puede ser peor”, le escribió al médico, en referencia a sus partos. El especialista respondió de manera contundente: “Olvidate, ni comparación”.

PUBLICIDAD

Con ese intercambio, Paula mostró cómo se preparaba para enfrentar una intervención que, aunque en principio no sería dolorosa, le provocaba un fuerte temor. La conversación también expuso su manera de hablar sobre las fobias: con humor, exageraciones y una cuota de sinceridad que le permitió compartir con sus seguidores una situación íntima sin ocultar la ansiedad que le generaba.

Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Tengo un pánico”
Chaves insistió en hablarle al médico ante sus miedos por la intervención (Instagram)

La modelo suele utilizar sus redes sociales para mostrar distintos aspectos de su vida, desde sus proyectos laborales hasta las escenas familiares y los momentos que la toman por sorpresa. En esta oportunidad, la operación de su mano se convirtió en una nueva anécdota vinculada con sus miedos. Paula decidió hacer pública la conversación con su médico y convirtió su preocupación en una escena cercana para quienes la siguen.

No era la primera vez que Chaves hablaba de un descubrimiento relacionado con su salud. En diciembre pasado, cuando todavía formaba parte de Tapados de laburo (Olga), contó al aire una situación que la había dejado completamente desconcertada. Durante un estudio médico, una profesional le hizo una pregunta inesperada: “¿Cuándo te sacaste las costillas?”. Paula recordó que no entendía a qué se refería y respondió con sorpresa. “No sabía qué contestarle. Entonces me dice: ‘Tenés dos costillas menos que todo el mundo’”, relató la conductora.

Paula Chaves contó el descubrimiento que hizo a los 41 años gracias a un estudio médico

Paula continuó con su relato entre la sorpresa y el temor. “Yo me empecé a asustar. Mi cabeza decía: ‘Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca’”, contó. La conversación derivó rápidamente en bromas con el equipo, hasta que retomó el hilo de la historia.

Tengo dos costillas menos. Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave”, relató. Después expresó su desconcierto con una pregunta que resumió el tono de toda la anécdota: “Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?”.

Entre una operación pendiente y un dato médico que descubrió por casualidad, Paula volvió a compartir con sus seguidores dos situaciones relacionadas con su salud desde un lugar personal y descontracturado. En ambos casos, el miedo y la sorpresa aparecieron acompañados por el humor, una herramienta que la conductora suele utilizar para atravesar los momentos que la descolocan. Esta vez, su pedido de anestesia local y la tranquilidad que intentó transmitirle su médico se convirtieron en el nuevo capítulo de sus particulares fobias.

Temas Relacionados

Paula ChavesPedro AlfonsoCirugía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El reclamo de Flor de la V luego del ataque transfóbico en Palermo: “La sociedad tiene una deuda pendiente con nosotras”

En su paso por Infobae en Vivo, la conductora se refirió al violento suceso perpetrado por un grupo de ciclistas contra trabajadoras sexuales y realizó un contundente reflexión ante las cámaras

El reclamo de Flor de la V luego del ataque transfóbico en Palermo: “La sociedad tiene una deuda pendiente con nosotras”

Conmoción: así despidieron los famosos a Daniel Bifulco, el histórico integrante de “Los Jaimitos”

Diferentes humoristas que compartieron escenario con el actor, que fue encontrado sin vida en su casa, se expresaron en las redes

Conmoción: así despidieron los famosos a Daniel Bifulco, el histórico integrante de “Los Jaimitos”

Murió Daniel Bifulco a los 56 años, integrante del trío “Los Jaimitos”: lo encontraron sin vida en su casa

El actor, que falleció de manera repentina, había sido parte del histórico grupo humorístico de Videomatch

Murió Daniel Bifulco a los 56 años, integrante del trío “Los Jaimitos”: lo encontraron sin vida en su casa

La hija de José Luis Gioia contó cómo evoluciona su padre tras sufrir un ACV: “De a poco iremos viendo”

Sofía habló con Teleshow sobre la salud del humorista y el proceso de rehabiliatación en una clínica especializada

La hija de José Luis Gioia contó cómo evoluciona su padre tras sufrir un ACV: “De a poco iremos viendo”

El nuevo capítulo en la guerra entre Edith Hermida y Eliana Guercio: “Yo no confiaba en ella”

Cuando parecía que se había aplacado, el cruce surgido en el programa de radio de Santiago del Moro volvió a escena en las palabras de sus protagonistas

El nuevo capítulo en la guerra entre Edith Hermida y Eliana Guercio: “Yo no confiaba en ella”

AMÉRICA

“La Diablita” fue deportada de Estados Unidos y capturada en El Salvador por presuntos vínculos con Barrio 18 Sureños

“La Diablita” fue deportada de Estados Unidos y capturada en El Salvador por presuntos vínculos con Barrio 18 Sureños

El Gobierno de Bolivia cierra filas con el viceministro Maldonado por amenazas atribuidas al crimen organizado

El riesgo migratorio cubano escaló a nivel extremo en octubre con 112 personas afectadas

La periodista cubana Camila Acosta fue liberada tras pasar horas detenida en una estación policial de La Habana

Joya de Cerén, los dedos en la vasija y la costa donde surfistas de 56 países compiten: así narra National Geographic la reinvención de El Salvador

MALDITOS NERDS

‘Samurái de ojos azules’ volverá a Netflix en 2027 y ya prepara una tercera temporada

‘Samurái de ojos azules’ volverá a Netflix en 2027 y ya prepara una tercera temporada

Capcom actualiza ‘Dragon’s Dogma 2′ con contenido de ‘Delicious in Dungeon’

Nintendo se suma a Accessible Games Initiative con nuevos filtros para la eShop

Ubisoft compite con al menos otras dos empresas por adquirir Arkane Lyon

REVIEW | The Legend of Zelda: Ocarina of Time - La acción de restaurar una obra maestra

DEPORTES

Batacazo del argentino Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París: venció al 9° del mundo y terminó con una racha negativa en su carrera

Batacazo del argentino Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París: venció al 9° del mundo y terminó con una racha negativa en su carrera

La carta de un futbolista argentino del Andorra tras la trágica muerte de Jesús de Miguel y el mensaje sobre su arquero: “Jamás tendría intención de hacer daño”

Contundente mensaje del presidente de River Plate tras el Superclásico: “Buscan aleccionar desde lo arbitral para disciplinar dirigentes”

Ricardo La Volpe puntualizó cuál fue el fatídico error que lo llevó a perder un campeonato con Boca y reveló a su confidente en el vestuario

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Irlanda en Dublín por el Nations Championship