“Cualquiera cree que puede ser presidente”: la reflexión de Luis Caputo sobre los dirigentes que aspiran a suceder a Javier Milei

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, interviene en una mesa de disertación junto a otro panelista frente a micrófonos. En su discurso, el funcionario analiza el escenario político nacional, la estabilidad económica y la complejidad de la gestión presidencial encabezada por Javier Milei.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó durante una conferencia de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) que no hay dirigentes en condiciones de reemplazar al presidente Javier Milei y advirtió sobre los riesgos que, según su mirada, implicaría intentar un rumbo distinto al de la actual administración. “No cualquiera lo puede reemplazar”, sostuvo el funcionario ante los asistentes.

Mientras en el llamado “círculo rojo”, dirigentes políticos y empresariales entretienen proyecto para reemplazar a Milei con un “plan B”, como el que representa por ejemplo Patricia Bullrich, o hasta la posibildad de recurrir a outsiders que mantengan la disciplina macro sin confrontar con los sectores perjudicados por el modelo, Caputo vinculó la continuidad del programa de Gobierno con la capacidad de mantener convicciones frente a las presiones políticas y económicas. En ese marco, destacó el papel del Presidente y planteó que la estabilidad modifica la percepción de parte de la sociedad sobre la dificultad de conducir el país.

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“Yo también pienso: ojalá se dé cuenta la sociedad”, dijo el titular del Palacio de Hacienda. “Porque lo que pasa cuando tenés estabilidad, hoy yo veo dos cosas”, agregó antes de desarrollar su diagnóstico sobre el escenario político.

Caputo dijo que la estabilidad puede generar una percepción equivocada sobre la Presidencia

El ministro consideró que la llegada de Milei a la Casa Rosada alimentó la idea de que otros actores podrían seguir un camino similar. “Cualquiera cree que puede ser presidente porque Javier llegó a presidente. Entonces, cualquiera cree que ahora puede venir desde la casa y decir: ‘Yo también llego’”, expresó.

Para Caputo, esa apreciación no contempla las exigencias que supone ejercer el cargo. “Cuando lo intenten se van a dar cuenta de lo difícil que era”, afirmó. Sus palabras colocaron el foco en las condiciones que, a su entender, demanda el ejercicio de la Presidencia, en particular en un contexto de decisiones económicas que pueden generar resistencias.

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El funcionario volvió sobre ese punto al referirse a la presión que enfrenta quien ocupa la máxima responsabilidad del Ejecutivo. “Cuando estás en la silla eléctrica del presidente, mantener esa convicción”, señaló. La frase fue parte de una defensa de la persistencia del Gobierno en sus decisiones y de la figura de Milei como conductor político de ese proceso.

Caputo comparó la conducción del Ejecutivo con una silla eléctrica debido a las tensiones políticas.

Caputo no mencionó a posibles postulantes ni dirigentes de la oposición. Sin embargo, sus declaraciones incluyeron una advertencia dirigida a quienes, según su planteo, supongan que se puede sostener una propuesta diferente sin afrontar los mismos condicionamientos. “Se van a comer una curva si creen que alguien puede venir a hacer otra cosa”, sostuvo.

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El ministro cuestionó los llamados a “volver a las andadas”

En su exposición, el jefe de Economía también aludió a economistas que cuestionan o ponen en discusión la orientación del Gobierno. “Por eso lo remarco: me gusta escuchar economistas que inmediatamente flaquean y dicen: ‘Volvamos a las andadas’”, afirmó.

Con esa expresión, Caputo buscó contrastar la posición de esos especialistas con la que atribuyó al Presidente. “¿Ven que es difícil mantenerse? ¿Ven que es difícil tener esa convicción que tiene el presidente?”, preguntó ante el auditorio.

El ministro no detalló a qué economistas se refería ni precisó cuáles son las políticas que incluyó bajo la expresión “volver a las andadas”. Sí presentó esa discusión como una prueba de la dificultad de sostener una línea de acción cuando aparecen cuestionamientos, reclamos o alternativas para modificarla.

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La defensa de Javier Milei fue explícita. Caputo afirmó que la continuidad del rumbo requiere atributos que, en su opinión, no están disponibles en otros dirigentes. “Entonces, no cualquiera lo puede reemplazar. ¿Saben cuántos lo pueden reemplazar? Ninguno. Ninguno”, dijo.

El ministro incluyó una referencia personal al hablar de la posibilidad de que alguien asuma ese desafío. “No sé cuántos de ustedes, de los que estamos acá, yo seguro que no, pero cuántos se van a comer esa curva”, expresó. La formulación combinó una advertencia a quienes imaginen una sucesión sencilla con una reivindicación de la determinación que adjudicó al mandatario.

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“Ojalá no pase”, el cierre de su advertencia sobre un cambio de rumbo

Caputo concluyó el tramo con una advertencia sobre la posibilidad de que el país elija un camino distinto. “Se los adelanto. Se van a comer una curva si creen que alguien puede venir a hacer otra cosa”, reiteró. Luego cerró: “Ojalá no pase”.

Sus declaraciones en la conferencia de FIEL tuvieron un contenido político además de económico. El ministro no se limitó a defender las medidas de la gestión, sino que presentó la permanencia de Milei y de sus convicciones como una condición central para preservar la estabilidad a la que hizo referencia.

La exposición dejó así una definición directa de Caputo sobre el liderazgo del Presidente. Para el ministro, el desafío no reside sólo en acceder a la Casa Rosada, sino en sostener decisiones bajo presión. “Cuando lo intenten se van a dar cuenta de lo difícil que era”, insistió al describir, desde su perspectiva, las exigencias de conducir el país.

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