Tras quebrarse al declarar contra Aníbal Lotocki, Carmen Barbieri reveló su experiencia con el excirujano: “Me quería hacer nueva”

La capocómica fue llamada como testigo para contar lo que vivió Sandra Domínguez, su amiga hace varias décadas, luego de las cirugías que se hizo con el excirujano (Video: Puro Show-El Trece)

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Carmen Barbieri declaró este miércoles en el juicio contra el excirujano Aníbal Lotocki y, a la salida del Tribunal, habló con Puro Show (El Trece) sobre lo que vivió puertas adentro. Según explicó la conductora rompió en llanto durante su testimonio y luego se reencontró frente a las cámaras con su amiga Sandra Domínguez, una de las pacientes del médico acusado.

“Yo no vine a declarar en contra de Lotocki. Yo vine a hablar lo que le pasó a Sandra y lo que pasé con Sandra. Yo estaba al lado de Sandra cuando casi se muere en mi casa”, afirmó Barbieri al salir del Tribunal. La conductora reconoció que las lágrimas la sorprendieron: “Terminé llorando, no sé por qué”. Fue Domínguez quien le explicó el motivo: “Te acordaste de todo. Dijiste algo que podría pasar, pero yo confío mucho en Dios, que mi vida pende de un hilo. Eso dijiste y te quebraste”.

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Durante la declaración, Barbieri admitió que los jueces debieron llamarle la atención porque, al responder las preguntas, miraba a quien se las hacía en lugar de dirigirse al tribunal. “Me retaron, porque cuando me preguntaba la fiscal, miraba a la fiscal. Lo mismo que mi productora: ‘Mirá la cámara’, me dijo”, contó con humor. Pero el momento más emotivo llegó cuando habló del estado de salud de su amiga: “Dije: ‘La verdad que si estás acá, Sandra, perdoname lo que voy a decir, pero Sandra desde que Lotocki la empezó a operar tiene muy mal la salud’. Muy delicada de salud. Y se me cayeron unas lágrimas”.

Al ser consultada sobre cómo fue enfrentar al excirujano en la sala, Barbieri contó que tomó la iniciativa de saludarlo. “Lo vi a Lotocki, lo vi como un hombre deteriorado totalmente, tosía a cada rato, muy nervioso”, describió. Y aclaró el espíritu de su presencia: “Nunca vine a declarar en contra de Lotocki. Vine a declarar a favor de la justicia, a favor de mi amiga, que está enferma. Mi amiga tiene secuelas por productos que le colocó Lotocki. Los problemas de salud de Sandra vienen todos de ahí. Vive sacando turnos para hacerse estudios, vive en los hospitales. Hay que estar en el cuerpo de Sandra”.

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Barbieri también relató la noche en que su amiga estuvo al borde de la muerte en su casa. Según contó, Sandra llegó desde la clínica de Lotocki con una hemorragia grave, ya que el médico no tenía atención nocturna. “Tuve que mandar a María, la señora que trabaja en casa, a buscarla en taxi, porque la clínica era a la vuelta de mi casa, porque no podía estar parada Sandra. Y casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal”, relató. La solución llegó de una fuente inesperada: una amiga trans le dio el nombre de una inyección que había salvado a alguien en circunstancias similares en Madrid.

Barbieri es amiga íntima de Sandra Domínguez, una de las víctimas de Lotocki

“Le di a María un papelito con el nombre y le digo: ‘Andá a Lotoki y decile que esta inyección hay que darle a Sandra’. Fue a comprarla, la volvieron a la clínica, se la dieron, y después Sandra vino para mi casa. La trajeron en media cuadra en taxi. Muy mal”, recordó. El tratamiento surtió efecto: “Parece ser que habrá sido un antibiótico fuerte, matacaballo, que le sacó la infección y empezó a parar de a poco la sangre”.

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Días después de ese episodio, Barbieri se encontró con Lotocki en un hotel de Misiones, durante una de sus giras de trabajo. “Me mira a lo lejos y me dice: ‘Carmen’, y nos dimos un beso. Le digo: ‘¿Sabés lo que pasó con Sandra, no? Me la mandaste a mi casa. No la dejaste ni siquiera esa noche, después de que la habían intervenido’. Dice: ‘Pero yo no tengo atención de noche’”, reprodujo.

La conductora también recordó su propio contacto previo con el cirujano. Contó que fue una sola vez a su consultorio, a instancias de Domínguez, y que Lotocki le señaló todo lo que debería modificarle en el cuerpo. “Me saqué la ropa, me paré delante de él y me empezó a decir todo lo que me tenía que hacer, hasta que me quería cambiar el color de pelo. Cuando me fui le digo: ‘Soy una porquería. Me quiere hacer toda nueva’. Y le digo: ‘No, no me toco nada’”, narró entre risas, antes de aclarar que tiene 71 años y que no descarta procedimientos menores en el futuro, pero con sus propios médicos de confianza.

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El único nombre ajeno a su relato con Sandra que Barbieri eligió mencionar durante su declaración fue el de Silvina Luna, quien trabajó junto a ella antes de ser operada por Lotocki. “Era una mujer bella como pocas veces vi. Bella, naturalmente bella. Trabajó en mi revista sin que Lotocki la hubiera tocado. Estaba sana, llena de vida”, evocó. Luego reflexionó sobre su muerte: “Murió antes de fallecer. La fue matando de a poco lo que tenía en el cuerpo. Tuvo como diez años luchando contra una enfermedad, fue de a poco, hasta que se fue”.