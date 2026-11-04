Busca un empleo en blanco, pero el precio del transporte limita hasta dónde puede llegar para conseguirlo

El aumento del transporte condiciona la búsqueda de empleo formal entre los jóvenes del conurbano bonaerense

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El aumento sostenido del boleto convirtió cada búsqueda de empleo en una cuenta previa para muchos jóvenes del conurbano bonaerense: antes de enviar un currículum o aceptar una entrevista en la Ciudad de Buenos Aires, deben calcular cuántas combinaciones pueden pagar. Para algunos, el costo del traslado termina por volver inviable un puesto aun después de haberlo conseguido.

Facundo Monzón, de 25 años, vive en Villa Domínico, Avellaneda, y busca un empleo registrado. En ese recorrido, las entrevistas fuera de su zona se transformaron en un gasto que condiciona sus posibilidades. “En cada entrevista que tengo, es un presupuesto elevado”, afirmó sobre los viajes que debe afrontar para postularse en Infobae Al Mediodía.

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Viajar desde el conurbano puede requerir más de tres colectivos

Para llegar a algunas entrevistas, Monzón debe tomar más de tres colectivos y atravesar buena parte del Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde el sur del conurbano le tocó viajar hacia zonas norte y oeste, con recorridos que suman combinaciones y tarifas. “Llegar hasta acá a Capital, zona norte, me ha tocado ir a entrevistas en zona oeste”, relató.

El problema no se limita a la instancia de selección. Monzón trabajó como bachero en una cafetería de la Ciudad de Buenos Aires, pero el traslado absorbía una porción de sus ingresos y repercutía en la economía de su hogar. “Tengo que combinar muchas veces y es mucho el pago”, explicó al recordar los trayectos cotidianos.

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Facundo Monzón toma más de tres colectivos por el Área Metropolitana de Buenos Aires para asistir a entrevistas laborales (Captura de video)

Con un salario que rondaba los $500.000 mensuales por jornadas de ocho horas, y turnos extra en algunos casos, calculó que destinaba casi el 45% de ese ingreso a los colectivos. La ecuación, dijo, dejó de cerrar. “No me rendía, básicamente”, sostuvo sobre el empleo que terminó dejando.

Fundación Empujar advierte que la SUBE puede definir una entrevista

La experiencia de Monzón forma parte de una dificultad que Florencia Segal, integrante de Fundación Empujar, observa entre jóvenes que buscan su primera inserción laboral formal. La organización acompaña procesos de capacitación y acceso al trabajo, en un contexto en el que pagar el transporte puede decidir si una persona llega o no a una entrevista. “El aumento que sufrió el transporte desde diciembre de 2023 en adelante fue de 1.500%”, afirmó Segal.

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Según la referente, el impacto alcanza a quienes ya consiguieron empleo, a quienes asisten a cursos y a quienes todavía intentan ingresar al mercado laboral. En numerosos casos, estimó, el transporte se lleva cerca de una cuarta parte del salario. “Quizás gracias a las redes de intermediación de la Fundación Empujar lo logran, pero no pueden jugar ese partido”, señaló.

La falta de saldo en la tarjeta SUBE puede interrumpir una búsqueda aun cuando aparezca una oportunidad concreta. “Por un tema presupuestario no pueden cargar la SUBE para asistir a esa entrevista de trabajo”, explicó Segal, al describir una situación que se repite entre los jóvenes acompañados por la fundación.

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El costo del traslado consumió casi el 45% del salario de Monzón en su puesto como bachero en la Ciudad de Buenos Aires

La falta de dinero para viajar reduce la búsqueda al barrio

Esa limitación también achica el radio en el que se puede buscar trabajo y favorece la permanencia en actividades informales o changas próximas al domicilio. “Vos no podés salir de tu barrio porque no podés cargar la SUBE”, planteó Segal sobre las consecuencias de no poder costear los traslados.

En ese escenario, las ofertas que quedan al alcance suelen concentrarse en el entorno inmediato. “El único trabajo que aparece como posible es ese trabajo que está a la vuelta de tu casa”, agregó la integrante de Fundación Empujar.

Mientras continúa la búsqueda, Monzón realizó changas y cursó una capacitación de la organización. Allí trabajó en la elaboración de currículums, simulacros de entrevistas y el uso de herramientas como Excel; también participó de una formación de KPMG. “Estoy en busca de un trabajo formal”, dijo.

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Su expectativa es conseguir un puesto que le permita aportar a su familia, cubrir sus gastos y trasladarse por la ciudad sin que el viaje consuma una parte decisiva de su salario. Calcula que necesitaría una remuneración cercana a $900.000. “Para ayudar a la familia, para solventar mis gastos, para moverme por la ciudad”, explicó.

Los puestos de entrada se reducen cuando cae la actividad

Para Segal, el interés por acceder a un empleo registrado se mantiene entre los jóvenes que acompaña la fundación, en parte por la posibilidad de contar con cobertura médica y condiciones más estables. “Ese primer trabajo en blanco que los chicos buscan sigue estando latente”, expresó la referente.

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La falta de saldo en la tarjeta SUBE impide la asistencia de postulantes a entrevistas laborales acordadas Foto NA: MARIANO SANCHEZ zzzz

La dificultad para llegar a una entrevista se suma a un mercado laboral que, según Segal, limita primero las vacantes destinadas a personas con menor experiencia cuando baja la actividad económica. “Lo que más se limita es la puerta de entrada”, afirmó.

La competencia, añadió, coloca a jóvenes de 18 o 20 años que aún no tuvieron un empleo formal frente a adultos con más trayectoria dispuestos a aceptar remuneraciones similares. “Un empresario tiene que elegir entre contratar a un chico de 18 o 20 años sin experiencia versus alguien de 35”, planteó Segal.

Fundación Empujar detectó oportunidades en cadenas de valor ligadas a Vaca Muerta, la minería y el agro, donde algunas empresas tienen presencia en el conurbano bonaerense. Segal propuso que esas compañías amplíen la búsqueda en los mismos distritos donde desarrollan actividad. “Si en Berazategui seguro tenés una comunidad enorme de personas”, dijo, “también tenés una comunidad enorme de empresas”.

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