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Liverpool, Manchester City y Como saldrán a la cancha por la fecha 4 de la Champions League: la agenda de la jornada

Los Reds de Alexis Mac Allister visitarán al Fenerbahce, los Ciudadanos de Enzo Fernández se medirán al RB Leipzig en Alemania y el cuadro italiano, donde juega Nico Paz, se cruzará con Lens en Francia

Sigue la cuarta fecha de la Champions League
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Este miércoles seguirá la cuarta fecha de la UEFA Champions League en una Fase Liga en la que comienza a achicarse el margen de error en busca de quedar entre los ocho mejores equipos que obtengan su pase directo a los octavos de final o los que clasifiquen del 9° al 24° a la instancia de Playoffs. La agenda estará compuesta por nueve encuentros, entre los que hay mucha participación de argentinos.

En primer turno, el Liverpool de Alexis Mac Allister visitará el Chobani Stadyumu para medirse al Fenerbahce en Turquía con la obligación de ganar para mantenerse como líder, aunque permanece muy lejos de la diferencia de gol que ostenga el PSG, que este martes goleó 6-0 al Villarreal en España y mantiene un paso arrollador. En simultáneo, se dará el duelo entre Real Madrid y AEK Atenas en Grecia.

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Más tarde, a las 17:00 (hora argentina), Enzo Fernández reaparecerá en el Manchester City para el duelo contra RB Leipzig en Alemania. Los Ciudadanos deberán llevarse los tres puntos para reacomodarse en la tabla de posiciones. Además, el Como de Nico Paz buscará seguir por la senda del triunfo después de su resonante victoria al Manchester United, aunque ahora deberá hacerse fuerte en Francia ante Lens.

En otro orden, Arsenal se medirá al Slavia Praga en República Checa, Napoli visitará a Porto, PSV recibirá a Brujas en Países Bajos, Borussia Dortmund chocará con Real Betis y Sabah equiparará fuerzas con el Viking en Noruega.

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Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool

Los Reds buscan hacerse fuertes en Turquía (Créditos: Reuters/Phil Noble)
Los Reds buscan hacerse fuertes en Turquía (Créditos: Reuters/Phil Noble)

Hora: 14:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 13:45 (Bolivia, Venezuela) / 12:45 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 11:45 (México)

TV: ESPN

Estadio: Chobani Stadyumu

AEK Atenas vs Real Madrid

Real Madrid busca seguir a paso firme en Grecia (Créditos: Reuters/Vincent West)
Real Madrid busca seguir a paso firme en Grecia (Créditos: Reuters/Vincent West)

Hora: 14:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 13:45 (Bolivia, Venezuela) / 12:45 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 11:45 (México)

TV: Fox Sports

Estadio: AEK Arena

RB Leipzig vs. Manchester City

Enzo Fernández reaparecerá en los Ciudadanos (Créditos: Reuters/Jason Cairnduff)
Enzo Fernández reaparecerá en los Ciudadanos (Créditos: Reuters/Jason Cairnduff)

Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)

TV: ESPN

Estadio: RB Arena

Porto vs. Napoli

Napoli afronta una visita de riesgo a Oporto (Créditos: Reuters/Claudia Greco)
Napoli afronta una visita de riesgo a Oporto (Créditos: Reuters/Claudia Greco)

Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)

TV: Fox Sports

Estadio: Estádio do Dragao

PSV Eindhoven vs. Brujas

PSV recibe a Brujas por la cuarta jornada de la Champions (Créditos: Reuters/Rita Franca)
PSV recibe a Brujas por la cuarta jornada de la Champions (Créditos: Reuters/Rita Franca)

Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)

TV: ESPN 4

Estadio: PSV Stadion

Slavia Praga vs. Arsenal

Arsenal es el actual líder de la Premier League (Créditos: Reuters/Phil Noble)
Arsenal es el actual líder de la Premier League (Créditos: Reuters/Phil Noble)

Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)

TV: ESPN 3

Estadio: Eden Arena

Borussia Dortmund vs. Real Betis

El Dortmund recibe al Betis en el Signal Iduna Park (Créditos: Reuters/Angelika Warmuth)
El Dortmund recibe al Betis en el Signal Iduna Park (Créditos: Reuters/Angelika Warmuth)

Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)

TV: Fox Sports 2

Estadio: BVB Stadion Dortmund

Lens vs. Como

Nico Paz salta a la cancha para medirse al Lens en Francia (Créditos: Reuters/Daniele Mascolo)
Nico Paz salta a la cancha para medirse al Lens en Francia (Créditos: Reuters/Daniele Mascolo)

Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)

TV: ESPN 2

Estadio: Stade Bollaert-Delelis

Viking vs. Sabah

Sabah visita al Viking en Noruega en un duelo de necesitados (Créditos: Reuters/Stringer)
Sabah visita al Viking en Noruega en un duelo de necesitados (Créditos: Reuters/Stringer)

Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)

TV: Disney+

Estadio: Viking Stadion

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