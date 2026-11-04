Liverpool, Manchester City y Como saldrán a la cancha por la fecha 4 de la Champions League: la agenda de la jornada

Este miércoles seguirá la cuarta fecha de la UEFA Champions League en una Fase Liga en la que comienza a achicarse el margen de error en busca de quedar entre los ocho mejores equipos que obtengan su pase directo a los octavos de final o los que clasifiquen del 9° al 24° a la instancia de Playoffs. La agenda estará compuesta por nueve encuentros, entre los que hay mucha participación de argentinos.
En primer turno, el Liverpool de Alexis Mac Allister visitará el Chobani Stadyumu para medirse al Fenerbahce en Turquía con la obligación de ganar para mantenerse como líder, aunque permanece muy lejos de la diferencia de gol que ostenga el PSG, que este martes goleó 6-0 al Villarreal en España y mantiene un paso arrollador. En simultáneo, se dará el duelo entre Real Madrid y AEK Atenas en Grecia.
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Más tarde, a las 17:00 (hora argentina), Enzo Fernández reaparecerá en el Manchester City para el duelo contra RB Leipzig en Alemania. Los Ciudadanos deberán llevarse los tres puntos para reacomodarse en la tabla de posiciones. Además, el Como de Nico Paz buscará seguir por la senda del triunfo después de su resonante victoria al Manchester United, aunque ahora deberá hacerse fuerte en Francia ante Lens.
En otro orden, Arsenal se medirá al Slavia Praga en República Checa, Napoli visitará a Porto, PSV recibirá a Brujas en Países Bajos, Borussia Dortmund chocará con Real Betis y Sabah equiparará fuerzas con el Viking en Noruega.
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Todos los partidos de la jornada
Fenerbahce vs. Liverpool
Hora: 14:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 13:45 (Bolivia, Venezuela) / 12:45 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 11:45 (México)
TV: ESPN
Estadio: Chobani Stadyumu
AEK Atenas vs Real Madrid
Hora: 14:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 13:45 (Bolivia, Venezuela) / 12:45 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 11:45 (México)
TV: Fox Sports
Estadio: AEK Arena
RB Leipzig vs. Manchester City
Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)
TV: ESPN
Estadio: RB Arena
Porto vs. Napoli
Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)
TV: Fox Sports
Estadio: Estádio do Dragao
PSV Eindhoven vs. Brujas
Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)
TV: ESPN 4
Estadio: PSV Stadion
Slavia Praga vs. Arsenal
Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)
TV: ESPN 3
Estadio: Eden Arena
Borussia Dortmund vs. Real Betis
Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)
TV: Fox Sports 2
Estadio: BVB Stadion Dortmund
Lens vs. Como
Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)
TV: ESPN 2
Estadio: Stade Bollaert-Delelis
Viking vs. Sabah
Hora: 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile) / 16:00 (Bolivia, Venezuela) / 15:00 (Colombia, Ecuador, Perú, Miami) / 14:00 (México)
TV: Disney+
Estadio: Viking Stadion
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