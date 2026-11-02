Anthropic le ordenó a Claude no recrear videojuegos de otras empresas y ya hay desarrolladores bloqueados

Anthropic incorporó una directiva interna a Claude Code para impedir la recreación de videojuegos ajenos.

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Anthropic añadió a Claude Code, su asistente de programación, una instrucción que le prohíbe construir la recreación de un videojuego existente, aunque se le cambie el nombre. La empresa confirmó el cambio el 30 de octubre de 2026 y lo justificó por el uso de su IA para infringir propiedad intelectual.

La regla fue detectada por un usuario de X llamado Chasm, que dijo que se activó alrededor del 27 de octubre. Aparece bajo el nombre interno “tengu_heron_brook”. Su texto indica que Claude debe construir juegos originales, de un género o basados en diseños y materiales del propio usuario, pero no recreaciones de un juego específico.

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Addy Osmani, integrante del grupo técnico de Anthropic, la explicó en X. “Agregamos dos oraciones al prompt de Claude Code en Opus 5.5 para evitar que recree el juego específico de otra persona, porque usar Claude para infringir propiedad intelectual va contra nuestra política de uso”.

Addy Osmani confirmó que la actualización en Opus 5.5 busca evitar infracciones a la propiedad intelectual.

Osmani agregó que los juegos originales, de género y los hechos con diseños propios “deberían seguir funcionando”. Pidió además que quien reciba una negativa sobre algo propio se lo comunique. Anthropic dijo que seguirá ajustando la medida para encontrar el equilibrio.

En qué versión de Claude está la regla de no recrear videojuegos

El sitio web XDA Developers verificó por su cuenta que la instrucción está en la versión 2.1.314 de Claude Code. También halló un mecanismo separado para aplicarla solo al modelo Opus 5.5, lo que sugiere que no se trata únicamente de una prueba limitada a un grupo de usuarios.

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Desarrolladores presentaron quejas en GitHub porque el sistema rechaza replicar mecánicas y corregir juegos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En sus pruebas, XDA pidió a Opus 5.5 y a su antecesor, Opus 5, recrear Pokémon Diamond. Ambos se negaron al inicio. Opus 5.5 explicó que sus instrucciones de sesión lo prohibían, con una redacción cercana a la hallada en el programa. XDA aclaró que lo que un modelo dice sobre sus propias instrucciones no siempre es fiable.

Según XDA, la regla no prohíbe de forma expresa la descompilación, es decir, convertir un juego terminado de nuevo en código, ni la recompilación estática, que lo traduce para otra plataforma. Tampoco está claro qué tipo de desarrollo considera Anthropic una recreación ni si la medida se extenderá a todos sus modelos.

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Conflict Simulations LLC afirmó que la medida afecta los encargos de adaptación de juegos de mesa al formato digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las restricciones de Claude generan problemas a desarrolladores

Tom’s Hardware señaló de una serie de reclamos en el repositorio público de Claude Code en GitHub, donde usuarios dicen que el asistente se niega a hacer tareas habituales en juegos. Entre ellas, replicar una mecánica o corregir un juego de tablero. El medio admite que algunos reclamos pueden venir de usuarios con malas intenciones.

Uno de ellos es el dueño de Conflict Simulations LLC, que crea versiones digitales de juegos de guerra de mesa para clientes que poseen el juego físico. Escribió el 30 de octubre de 2026 que una regla general contra los juegos no distingue entre piratería y un trabajo profesional encargado por el dueño del juego. XDA no pudo reproducir esos rechazos.

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Estudios del sector cancelaron versiones de prueba de sus títulos ante el riesgo de copias con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto es una oleada de clones hechos con IA. Según PC Gamer, varios estudios cancelaron pruebas públicas de sus juegos por temor a que el código de la demo se usara para copiarlos. Game Developer cita el caso de Digital Sun Games, que canceló la prueba de su próximo título, ReVamp.

Expertos advierten que la regla podría frenar solo a los copiadores menos esforzados, porque las limitaciones de seguridad de la IA se han esquivado con trucos de redacción. También señala que el programa no puede comprobar si el usuario es dueño de una idea o de unos materiales, y que quienes clonan juegos pueden recurrir a modelos de código abierto sin esas restricciones.

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Valve, la empresa que opera la tienda Steam, reconoció el problema sin prohibir las herramientas de IA. Su directivo Tom Giardino dijo en un evento para desarrolladores que no quieren “ser guardianes” que digan qué herramientas usar.