El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

Franco Colapinto posa con el uniforme especial que lucirá en el Gran Premio de San Pablo de F1 (Prensa Alpine)

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El próximo fin de semana, Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 en el circuito brasileño de Interlagos. El piloto argentino de Alpine buscará mejorar su última actuación en México y para esta carrera en suelo sudamericano lucirá un atuendo particular, con un cambio en los colores de la escudería francesa.

De acuerdo con las imágenes que publicó Alpine, tanto Colapinto como su compañero, Pierre Gasly, vestirán un traje amarillo y azul que reemplazará al tradicional rosa y azul. En la galería de fotos se puede observar el detalle del uniforme de Franco, que posee la bandera de Argentina, seguido de sus iniciales (FC) y el número 43 que corresponde a su monoplaza.

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El detalle en el traje de Franco Colapinto que utilizará en Brasil para el GP de San Pablo (Alpine)

En cuanto a lo deportivo, el pilarense de 23 años, lamentó no haber podido sumar puntos en Ciudad de México, pese a que Alpine pudo ejecutar una carrera exigente, mostrando un ritmo competitivo para pelear dentro del grupo de los diez primeros. El argentino consideró que ese desempeño debe trasladarse al trazado paulista. “Siempre es magnífico correr en Sudamérica, e Interlagos es una de las mejores pistas de la temporada”, dijo Colapinto en el parte de prensa de su escudería que presentó a los pilotos con el nuevo atuendo que responde a una campaña publicitaria de Mercado Libre como patrocinador.

“Hay muchísimos argentinos que se unirán a los aficionados brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos ofrecerles una buena carrera”, agregó Franco sobre el fanatismo de sus seguidores. “El circuito es realmente histórico y es un lugar que ofrece oportunidades que hay que aprovechar. Nos gustaría trasladar el ritmo de carrera que mostramos en México a este fin de semana y cerrar la serie de tres carreras consecutivas con un buen resultado”, completó.

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Franco Colapinto con el nuevo uniforme de Alpine para la carrera en Interlagos (Prensa Alpine)

Alpine afrontará el Gran Premio de San Pablo, última carrera de la gira americana de tres fechas, con una novedad: el italiano Gabriele Minì estará al volante del A526 durante el primer entrenamiento libre en reemplazo de Gasly. La escudería volverá al circuito de Interlagos, donde consiguió un doble podio en 2024 y donde el francés logró su primer resultado entre los tres primeros de Fórmula 1. La cita brasileña recuperará el formato tradicional con tres sesiones de entrenamientos.

Minì, integrante de la Academia Alpine, acompañará en las sesiones a Colapinto como parte del programa obligatorio para pilotos debutantes. El piloto de 21 años ya había participado en los entrenamientos libres de Ciudad de México y tendrá su segunda experiencia oficial consecutiva con el A526. “La semana pasada fue una primera experiencia increíble para mí al conducir en una sesión oficial de Fórmula 1”, afirmó.

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Para Gasly, esta carrera también le trae buenos recuerdos y espera poder repetirlos: en 2019 superó a Lewis Hamilton en la llegada para lograr el primer podio de su trayectoria en la máxima categoría. “Interlagos es un lugar especial para mí, por haber conseguido allí mi primer podio de Fórmula 1 en 2019 y, por supuesto, por haberlo repetido con nuestro increíble resultado de 2024”, señaló el piloto francés.

Pierre Gasly le cederá su lugar al italiano Gabriele Mini en la primera sesión de entrenamientos del GP de San Pablo (Prensa BWT Alpine)

El corredor europeo explicó que el equipo tuvo un fin de semana adverso en Ciudad de México, marcado por problemas de potencia y una infracción bajo bandera amarilla. “No fue nuestro día”, resumió Gasly, quien cederá su monoplaza el viernes por la mañana y volverá a conducir durante la sesión vespertina.

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La corta extensión de la vuelta en Interlagos reduce los márgenes entre los equipos, según Gasly, y el circuito puede alterar las previsiones de una carrera. El francés sostuvo que Alpine buscará aprovechar cada oportunidad para regresar de San Pablo con más puntos. “Las últimas carreras no han sido las más fáciles para nosotros como equipo, pero este circuito ha demostrado una y otra vez que puede pasar cualquier cosa”, afirmó. También destacó el ambiente de las tribunas brasileñas, que rodean la zona de llegada como un anfiteatro.

El Autódromo José Carlos Pace, conocido tradicionalmente como Interlagos, fue construido entre dos lagos y se asienta en una depresión natural. Su trazado comienza con la S de Senna, continúa por un sector medio de curvas enlazadas y técnicas, y termina con una última curva peraltada que conduce a la recta principal. El escenario brasileño fue sede de definiciones de campeonatos, duelos en pista y carreras condicionadas por la lluvia. Alpine terminó con sus dos pilotos en el podio en 2024, cuando Gasly y Esteban Ocon alcanzaron el segundo y el tercer puesto.

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El trazado del circuito para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de 2026 detalla las quince curvas, los tres sectores de la pista y las zonas de velocidad.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: 12.30 (Argentina y Brasil)

Práctica libre 2: 16.00 (Argentina y Brasil)

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30 (Argentina y Brasil)

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 8 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV.