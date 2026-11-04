El pedido de la hija de Daniel Bifulco tras la muerte del histórico integrante de Los Jaimitos: "Respeto"

La foto que compartió Luciana, la hija de Daniel Bifulco, para recordar a su padre

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Luciana Bifulco pidió respeto y consideración para su familia luego de la muerte de su padre, Daniel Bifulco, el actor y humorista recordado por haber integrado Los Jaimitos. La joven compartió un mensaje en sus redes sociales, donde agradeció las muestras de afecto y aclaró que cualquier información oficial será comunicada por los familiares.

La bailarina publicó una foto junto a su papá y expresó: “Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó”. En el mismo texto, destacó el acompañamiento que recibieron desde que se conoció la noticia.

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“Agradecemos de corazón cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto que estamos recibiendo”, escribió Luciana, quien tiene cerca de 8 mil seguidores en Instagram y suele compartir imágenes de su trabajo artístico.

Luciana Bifulco avisó que la familia comunicará las novedades oficiales

En el tramo central de su mensaje, la hija del humorista hizo un pedido para preservar la intimidad de sus seres queridos. “Les pedimos respeto y consideración hacia nuestra familia. Cualquier información oficial será comunicada por nosotros”, señaló.

El posteo de la hija del histórico integrante de Los Jaimitos, que murió a los 56 años

La publicación concluyó con una nueva expresión de gratitud hacia quienes se contactaron con la familia: “Gracias por acompañarnos y mantener vivo su recuerdo”, escribió junto a un corazón rojo.

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Luciana había compartido trabajo con su padre durante la temporada 2026 de La Magia de la Risa, espectáculo que se presentó en Mar del Plata. En esa propuesta también participaron Pablo Cabaleiro, conocido como el Mago Sin Dientes; Flavio Gastaldi, popularmente llamado Hijitus; y Juan Bifulco, tío de la bailarina.

Los colegas del espectáculo despidieron a Daniel Bifulco en las redes

Una de las fotos que compartieron los amigos de Daniel Bifulco tras su muerte

Tras la muerte de Daniel Bifulco, varios artistas que compartieron escenarios y proyectos con él publicaron mensajes de despedida. El Mago Sin Dientes difundió una foto junto al humorista, ambos caracterizados, y escribió: “Un día muy triste. Hasta siempre, amigo. Gran persona y excelente profesional, Dani Bifulco. QEPD”.

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Por su parte, Flavio Gastaldi lo definió como “mi querido amigo y compañero”. Alfredo Silva recordó a Bifulco como “mi gran amigo Jaimito”, mientras que Torry Palenzuela eligió imágenes compartidas y un mensaje de despedida: “Dani querido, así te voy a recordar, sonriendo. Hasta siempre, amigo y colega”.

Bifulco murió a los 56 años y era conocido por su participación en Los Jaimitos, el trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en Videomatch.

Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco

El humorista se había mantenido activo en las redes hasta este martes, cuando compartió en su cuenta de Instagram el anuncio de la temporada que tenía planeado realizar en Mar del Plata. “Venimos”, escribió en alusió al proyecto que se iba encaminando para el verano.

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Sin embargo, en horas de la madrugada de este miércoles, Bifulco fue encontrado sin vida en su hogar. Las primeras informaciones sostienen que habría sufrido un infarto, aunque hasta el momento las causas de su fallecimiento no fueron comunicadas por su familia.

El último posteo que realizó en Instagram Daniel Bifulco, pocas horas antes de su muerte