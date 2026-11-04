Batacazo del argentino Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París: venció al 9° del mundo y terminó con una racha negativa en su carrera

Guardar

Tomás Etcheverry consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse sobre el australiano Alex de Miñaur, número 9 del mundo, por 7-6 (2) y 6-3 en la segunda ronda del Masters 1000 de París. Es la primera vez que el argentino vence a un rival del Top 10: había caído en sus 20 enfrentamientos anteriores, según registros de la ATP.

El platense, 31° de la clasificación de varones, venía con el impulso de su convincente triunfo ante el ruso Andrey Rublev y este miércoles tuvo una actuación sobresaliente ante uno de los jugadores más peligrosos del circuito.

PUBLICIDAD

La victoria le permitió avanzar a octavos de final, donde enfrentará al australiano Rinky Hijikata (83°), que en el turno siguiente dio el batacazo ante el serbio Novak Djokovic (11°), a quien eliminó con parciales de 2-6, 6-3 y 6-3.

El encuentro comenzó con dificultades para Etcheverry. De Miñaur tomó la iniciativa desde la devolución, encontró una ventaja de 3-1 y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Sin embargo, el argentino reaccionó, recuperó el quiebre y consiguió emparejar el desarrollo. La paridad se mantuvo hasta el 5-5, cuando el australiano volvió a disponer de chances para quebrar y quedar en posición de cerrar el parcial.

PUBLICIDAD

Etcheverry resistió y llevó la definición al tie-break. Allí mostró su mejor versión: tomó rápidamente el control del desempate y se impuso por 7-2 para quedarse con el primer set.

En el segundo parcial, el argentino tomó confianza y marcó diferencias a partir de la potencia de su derecha. Después de un comienzo equilibrado, quebró el servicio de De Miñaur para adelantarse 4-2. A partir de allí, administró la ventaja, se hizo fuerte en sus turnos de saque y cerró el encuentro a pura solidez, tras casi dos horas de juego.

Un triunfo especial para Etcheverry

Tomás Etcheverry logró el triunfo más importante de su carrera (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

La victoria adquiere un gran valor por la jerarquía del rival. De Miñaur ocupa un lugar en el Top 10 desde hace casi tres años. Su velocidad, su capacidad de recuperación y su intensidad desde el fondo de la cancha lo convirtieron en una de las estrellas del circuito en las últimas temporadas. Además, llegaba en un buen momento: la semana pasada alcanzó la final del ATP 500 de Viena, donde finalmente se le escapó el título al caer frente al español Carlos Alcaraz por 6-1 y 6-4.

PUBLICIDAD

De las 20 derrotas del platense ante integrantes del grupo de élite, cuatro habían sido en la presente temporada.

Etcheverry, que había llegado a París luego de cinco eliminaciones seguidas en primera ronda, encontró una oportunidad para recuperar confianza y cerrar de buena forma un año inolvidable para él: en febrero había conquistado su primer título en el circuito mayor, el ATP 500 de Río de Janeiro, tras derrotar al chileno Alejandro Tabilo en una maratónica final.

Alex de Miñaur, uno de los mejores del mundo, chocó contra la potencia de Etcheverry (Crédito: REUTERS/Lisa Leutner)

“Estoy muy contento. Jugué bien, saqué bien. Me encanta jugar acá. Es uno de mis torneos favoritos, junto a Roland Garros”, dijo Etcheverry luego del partido. Y agregó: “Estos partidos se definen por una o dos bolas. Hay que estar bien atento y seguir enfocado pase lo que pase porque bajás un poquito y perdiste”.

PUBLICIDAD

El platense había comenzado su participación en la capital francesa con una victoria ante Rublev, ex 5° del mundo y actual número 22 del mundo, por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3), en un partido que se extendió durante casi tres horas. Fue su primera alegría después de casi dos meses. Hasta entonces, su éxito más reciente había sido ante su compatriota Mariano Navone (48°) por la tercera ronda del US Open, último Grand Slam del año, con parciales de 6-4, 6-4 y 6-3.

El Masters 1000 de París es el último torneo de esta categoría en la temporada. Reparte 6.309.095 euros en premios, según la ATP, y se disputa sobre superficie dura bajo techo en La Défense Arena.

PUBLICIDAD