La carta de un futbolista argentino del Andorra tras la trágica muerte de Jesús de Miguel y el mensaje sobre su arquero: “Jamás tendría intención de hacer daño”

Lautaro Spatz defendió al arquero de Andorra

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El defensor argentino Lautaro Spatz publicó una carta para respaldar a su compañero Jesús Owono después de la muerte del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un choque durante el partido ante el FC Andorra. El zaguero, que fue uno de los primeros jugadores que acudió al lugar tras la caída del atacante, expresó el impacto que dejó el episodio en el plantel y rechazó los señalamientos contra el arquero.

La muerte de Jesús de Miguel, de 30 años, provocó mensajes de condolencias de clubes, futbolistas y entidades vinculadas al deporte. También surgieron acusaciones en redes sociales contra Owono, quien cerró sus perfiles oficiales luego de recibir ataques virtuales. En una de sus historias de Instagram, Spatz publicó un sentido mensaje tras el suceso que terminó con la vida de su colega: “Que en paz descanses campeón. Nunca te vamos a olvidar”.

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El mensaje de Lautaro Spatz en memoria del jugador del Tenerife que falleció tras una infracción del arquero del FC Andorra (Instagram)

En ese contexto, Spatz publicó un mensaje dirigido a los familiares, amigos y allegados del delantero, además de la afición del Tenerife. “Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás”, escribió el argentino en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

El defensor nacido en Buenos Aires hace 25 años señaló que la situación dejó al grupo “completamente roto, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar”. En su texto, también trasladó “mi más sincero pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús, así como a toda la afición chicharrera y al mundo del fútbol”.

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El futbolista Lautaro Spatz publicó un comunicado en redes sociales

Spatz remarcó que los integrantes del conjunto andorrano quedaron afectados por lo ocurrido. “Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”, sostuvo.

El eje central de la carta fue el respaldo de Spatz a Jesús Owono, quien fue expulsado con tarjeta roja directa después de la jugada. El futbolista argentino se refirió al estado emocional del guardameta y defendió su conducta dentro del campo. “También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo; que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, afirmó.

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Spatz consideró que el episodio se produjo dentro de una acción accidental. “En el fútbol existen acciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas”, añadió. El texto concluyó con un mensaje hacia los allegados de De Miguel: “Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida. Descansa en paz, Demi”.

Lautaro Spatz, defensor argentino del FC Andorra (Instagram @lautarospatz)

Lautaro Spatz nació el 19 de octubre de 2001 en Buenos Aires. Mide 1,85 metros, es marcador central diestro y actualmente juega en el FC Andorra, club que preside Gerard Piqué. Luego de iniciarse en la cantera de Defensores de Belgrano, emigró a España y se formó en las divisiones inferiores del Puerto Malagueño. Se marchó luego al Elche y Cádiz, equipo con el que debutó en primera división. Después pasó por el Montevideo City Torque, el Antequera y el Algeciras, antes de sumarse al Villarreal B, donde disputó 31 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia en la temporada 2025/26. En agosto de 2026 fichó por el Andorra a cambio de 320 mil euros, con contrato hasta el 30 de junio de 2028, lo que marcó su debut en el fútbol profesional tras acumular 86 partidos y ocho goles en Primera RFEF y 43 encuentros en Segunda RFEF. Su bisabuelo fue Alfredo Garasini, histórico jugador de Boca Juniors que ganó nueve títulos con el club.

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El encuentro de la Liga Hypermotion se disputó el lunes en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. En los minutos finales de la prolongación, De Miguel recibió un impacto de Owono en una acción de juego. El delantero perdió el conocimiento y sufrió convulsiones sobre el césped, según la información difundida tras el partido.

Las asistencias médicas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. El futbolista recuperó el pulso y la respiración antes de ser trasladado con soporte vital al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Allí ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque su estado neurológico empeoró durante la madrugada. El Tenerife comunicó su fallecimiento el martes por la mañana.

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La Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT) también difundió una carta de su presidente, Venancio Tomás Ndong Micha, en respaldo al arquero que nació en el país africano y se nacionalizó español. La entidad señaló que Owono afronta el episodio con “una profunda aflicción y desconsuelo”.

“Me veo en la necesidad de trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo en este momento a nuestro jugador Jesús Owono. Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo”, expresó Ndong Micha. La federación indicó que brinda al portero “todo” su “respaldo humano y profesional, conscientes de la dureza de este suceso, que nadie” en el fútbol “desea presenciar nunca”.

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El arquero protagonizó un duro choque con el delantero

En otro pasaje, el titular de la FEGUIFUT dirigió sus condolencias al Tenerife por el fallecimiento del delantero. “Es con profunda conmoción y un inmenso dolor que he recibido la noticia del trágico fallecimiento de su jugador Jesús de Miguel. En nombre de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol y en el mío propio, quiero expresarles nuestras más sinceras y sentidas condolencias ante esta irreparable pérdida”, señaló.

La misiva agregó que “el fútbol es una familia que, en momentos como este, se une en el duelo”. También transmitió un mensaje a la familia, los compañeros, el cuerpo técnico y los seguidores del club tinerfeño: “Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles”.

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La carta completa de Lautaro Spatz luego de la tragedia del futbolista español Jesús de Miguel

Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar.

En primer lugar, quiero trasladar mi más sincero pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús, así como a toda la afición chicharrera y al mundo del fútbol. Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego.

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También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie

En el fútbol existen acciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas.

Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida.

Descansa en paz, Demi.