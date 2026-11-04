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Microsoft explica por qué ya no es útil mover la barra de tareas en Windows 11

La empresa reemplazó el arrastre directo por un ajuste dentro del menú de Configuración accesible mediante el clic derecho

Diego Baca confirmó que la imposibilidad de arrastrar la barra de tareas en Windows 11 responde a una decisión deliberada de diseño.
Diego Baca confirmó que la imposibilidad de arrastrar la barra de tareas en Windows 11 responde a una decisión deliberada de diseño.
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Microsoft decidió que la barra de tareas de Windows 11 no se pueda mover arrastrándola con el mouse, una limitación que generó críticas desde el lanzamiento del sistema operativo en 2021. Diego Baca, vicepresidente de diseño de Windows, explicó que se trata de una decisión de diseño deliberada y no de una función pendiente de implementar.

El directivo respondió en X después de que Windows Central publicara una nota sobre una herramienta de terceros creada para reubicar este elemento de la interfaz. Según los datos de uso recopilados por la compañía, permitir el arrastre directo generaba movimientos accidentales con frecuencia, un problema que ya existía en versiones anteriores del sistema.

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Por qué Microsoft bloqueó el arrastre de la barra

Baca sostuvo que la telemetría de Microsoft detectó que buena parte de los usuarios desplazaba la barra de tareas sin intención, simplemente al hacer clic cerca de un borde equivocado.

A esto se sumó otro hallazgo: la reubicación de este elemento no es una acción habitual en el uso diario. Una vez que alguien cambia la posición de la barra, suele mantenerla así de manera indefinida.

Los datos de uso de la compañía revelaron que cambiar la posición de este elemento no constituye una acción habitual entre los usuarios. (Microsoft)
Los datos de uso de la compañía revelaron que cambiar la posición de este elemento no constituye una acción habitual entre los usuarios. (Microsoft)

La barra de tareas de Windows 11 no se puede arrastrar porque Microsoft decidió evitar movimientos accidentales detectados en Windows 10. La compañía reemplazó ese gesto por un ajuste específico dentro de Configuración, accesible con un clic derecho, que permite elegir la posición sin riesgo de desplazamientos involuntarios.

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Baca defendió que ubicar ese parámetro a un clic derecho de distancia resulta más predecible para el usuario. Pese a sostener este esquema, el directivo señaló que la compañía respalda el software de terceros que amplía las opciones del sistema para quienes buscan recuperar flujos de trabajo tradicionales.

El arrastre y el bloqueo en Windows 10

En Windows 10, bastaba con hacer clic sobre la barra de tareas y arrastrarla hacia cualquier borde de la pantalla para cambiar su posición. Ese sistema convivía con una opción para bloquearla, pensada justamente para evitar que se moviera por error.

Baca también respondió a una pregunta recurrente: por qué no devolver el arrastre junto a un bloqueo opcional. Consideró que obligar a desbloquear la barra antes de moverla añadiría pasos a una operación poco frecuente y que, según cómo se implementara, podría interferir con acciones más habituales, como reorganizar íconos.

El sistema operativo Windows 10 combinaba la posibilidad de arrastrar la barra hacia cualquier extremo con una función de bloqueo. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
El sistema operativo Windows 10 combinaba la posibilidad de arrastrar la barra hacia cualquier extremo con una función de bloqueo. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

El directivo aclaró que las decisiones de diseño pueden reconsiderarse a partir de las opiniones de los usuarios y de los datos de uso, aunque no hay planes anunciados para recuperar el gesto de arrastre tal como funcionaba antes.

Una barra reconstruida desde cero para Windows 11

La eliminación del arrastre no respondió únicamente a un problema de comportamiento de los usuarios. Microsoft también enfrentaba un obstáculo técnico: la barra de tareas de Windows 11 se construyó de nuevo, dejando atrás parte del código que se usaba desde versiones anteriores del sistema.

Ese cambio afectó a elementos como el menú Inicio, los íconos, las notificaciones y la forma en que se mostraban las aplicaciones abiertas. Lograr que la barra funcionara también en los laterales o en la parte superior exigía modificar cómo se mostraban los íconos, cómo respondían los botones y cómo operaban las notificaciones y las ventanas, además de contemplar pantallas táctiles y otras funciones del escritorio.

Ante esa complejidad, la compañía optó por dejar la barra fija en la parte inferior durante los primeros años de Windows 11, lanzado en 2021. De hecho, los primeros builds del sistema ni siquiera incluían la función de arrastrar y soltar, que Microsoft reincorporó después de las quejas de los usuarios antes de eliminarla definitivamente en versiones posteriores.

Windows 11
La reconstrucción desde cero del código de la barra de tareas dificultó la adaptación del menú Inicio y las notificaciones a los laterales. (Microsoft)

Windows 11 ya cuenta con una opción en Configuración, dentro de “Comportamientos de la barra de tareas”, que permite reducir el tamaño de los botones, aunque a diferencia de la función de Windows 10, esto solo achica los íconos y no la barra en sí.

La documentación interna revisada por el medio menciona ajustes dedicados para una barra redimensionable, que permitiría posicionar el cursor en el borde del elemento y ajustar su tamaño, de forma similar a la experiencia que existía en Windows 10.

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