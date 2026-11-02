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Cómo se verían Las Guerreras K-pop como dioses de la destrucción de Dragon Ball Super

Gemini permite transformar a las protagonistas de la película de Netflix en diferentes personajes del anime sin descargar aplicaciones o virus

Tres cantantes animadas en un escenario a la izquierda y un personaje felino morado frente al cielo azul a la derecha
Las Guerreras K-pop se pueden adaptar en diferentes universos con ayuda de la IA. (Foto: Gemini)
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Transformar a Las Guerreras K-pop de Netflix en dioses de la destrucción de Dragon Ball Super requiere un prompt ordenado y referencias visuales de cada producción.

La clave consiste en tomar rasgos generales de ambos universos, como la estética de un grupo musical de acción, las prendas ceremoniales, los poderes cósmicos y los escenarios espaciales, sin pedir una reproducción idéntica de personajes, rostros o vestuarios reconocibles.

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Para esta tarea, Gemini, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google, permite elaborar una composición original a partir de instrucciones escritas. Las imágenes de referencia ayudan a definir la paleta de colores, la distribución de tres protagonistas, los accesorios y la atmósfera del escenario.

Gemini es compatible con varios dispositivos y es segura de descargar. (Foto: Europa Press)
Gemini es compatible con varios dispositivos y es segura de descargar. (Foto: Europa Press)

Qué definir antes de abrir Gemini en el dispositivo

El primer paso es ingresar a Gemini desde un navegador, una tableta o la aplicación para celulares e iniciar sesión con una cuenta de Google. Aunque el teléfono permite completar el proceso, una pantalla más grande facilita la revisión de los detalles, sobre todo cuando la imagen incluye armas y efectos luminosos.

Además, hay que fijar el formato de la ilustración. Una composición horizontal permite ubicar a las tres guerreras en una plataforma o templo cósmico, con espacio para una nebulosa y estructuras al fondo.

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Cuál prompt utilizar para generar la imagen

Una opción es escribir: “Crea una ilustración digital original de tres guerreras ficticias de pop coreano convertidas en deidades cósmicas de la destrucción. Cada una lleva vestuario ceremonial de fantasía con pantalones amplios, fajas, brazaletes dorados, pecheras circulares y paneles geométricos. Una sostiene dagas de energía violeta, otra un bastón largo con una esfera luminosa y la tercera una lanza estilizada”.

Tres figuras femeninas ilustradas visten atuendos con collares geométricos y sostienen báculos y dagas frente a un fondo estrellado
Esta es una representación de Las Guerreras K-pop como diosas de la destrucción. (Foto: Gemini)

El prompt puede continuar con: “Las tres están sobre una plataforma de piedra en un templo espacial, rodeadas por nebulosas, estrellas y columnas antiguas. Ilustración de anime contemporáneo, iluminación violeta y azul, detalles nítidos, composición horizontal, cuerpos completos, fondo cósmico, sin logotipos, sin texto y sin personajes reconocibles”.

Cómo ajustar el resultado antes de descargarlo en el dispositivo

Después de recibir una primera propuesta, conviene comprobar que las tres figuras tengan rasgos diferenciados y que no haya elementos superpuestos.

Si alguna guerrera queda fuera del encuadre, el siguiente mensaje puede pedir “personajes de cuerpo completo” o “más espacio entre las tres protagonistas”. Si el fondo ocupa mucho espacio, es posible solicitar un escenario más sencillo.

Gemini permite realizar ajustes sin tener que comenzar el proceso de nuevo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini permite realizar ajustes sin tener que comenzar el proceso de nuevo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, se puede corregir el vestuario con pedidos concretos, como “más detalles dorados en los brazaletes”, “pecheras con figuras geométricas”, “menos armadura” o “cabello largo con movimiento”.

La revisión por etapas permite ajustar la imagen sin modificar por completo la idea inicial. Una vez elegida la versión final, Gemini ofrece la opción de descarga para guardar el archivo en el dispositivo.

De qué forma convertir la imagen en una lámina para colorear

Una vez creada la ilustración, Gemini puede adaptarla a una versión lista para imprimir y pintar. Para ello, hay que solicitar una nueva imagen a partir de la composición elegida con indicaciones como “lámina para colorear”, “dibujo en blanco y negro”, “líneas gruesas y limpias”, “sin sombras”, “sin degradados” y “contornos nítidos”.

Dibujo lineal en blanco y negro de tres mujeres con armas y una esfera de energía, frente a escalones, columnas de piedra y estrellas
La ilustración se puede convertir en blanco y negro para colorear. (Foto: Gemini)

Conviene pedir que mantenga a las tres guerreras ficticias con sus armas y prendas de inspiración cósmica, pero con menos detalles en los trajes y en el fondo.

Antes de descargar la ilustración, hay que comprobar que los personajes entren completos en el formato elegido, que no existan textos ni logotipos y que los bordes se vean definidos para una impresión en tamaño A4 o carta.

Qué conviene verificar antes de compartir la imagen en línea

Antes de publicar o enviar el resultado, hay que revisar que no incluya textos involuntarios, logotipos, marcas de agua o símbolos confusos.

La imagen puede conservar la referencia temática a Dragon Ball Super y a Las Guerreras K-pop, aunque debe presentarse como una creación visual original inspirada en elementos generales de ambas propuestas.

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