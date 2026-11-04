Honduras completa el pago de salarios pendientes a 149 médicos tras irregularidades administrativas

Las cuentas inactivas y los errores de identidad bloquearon los desembolsos salariales de profesionales hondureños.

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Un promedio de 149 médicos del Colegio Médico de Honduras (CMH) recibieron el pago completo de sus salarios pendientes luego de una jornada de revisión que permitió corregir errores administrativos y bancarios que impedían los desembolsos.

La representante de los médicos en la mesa técnica de negociación, Isis Rivas, confirmó que los pagos se completaron después de revisar individualmente los expedientes de los profesionales afectados y solucionar distintos inconvenientes relacionados con sus registros institucionales.

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Rivas explicó que el proceso requirió un trabajo laborioso debido a la complejidad de los casos: algunos médicos presentaban inconsistencias en sus datos personales y otros tenían problemas con las cuentas bancarias registradas para recibir sus remuneraciones.

Entre las irregularidades detectadas figuraban errores en los números de identidad consignados en las bases de datos institucionales y cuentas bancarias inactivas, situaciones que impedían completar las transferencias salariales.

Rivas señaló que también se logró identificar a profesionales que no aparecían en los registros institucionales, pese a que habían informado problemas relacionados con el pago de sus salarios.

Esos casos fueron incorporados durante la revisión y algunos de esos médicos forman parte de los 149 profesionales que recibieron la totalidad de los pagos pendientes.

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Errores de identidad y cuentas inactivas

La revisión permitió establecer que parte de los atrasos no obedecía únicamente a la falta de procesamiento de los pagos, sino también a inconsistencias en la información utilizada para efectuar las transferencias.

La representante Isis Rivas confirmó que los desembolsos se concretaron tras la revisión individual de los expedientes de los profesionales.

Los errores en los números de identidad dificultaban la identificación correcta de algunos profesionales dentro de las bases de datos, mientras que las cuentas bancarias inactivas impedían completar los depósitos correspondientes.

Ante esas situaciones, los representantes del CMH asumieron la tarea de contactar directamente a los profesionales afectados para solicitar la actualización de sus datos bancarios y corregir la información personal.

El trabajo de verificación permitió resolver los inconvenientes que mantenían bloqueados varios desembolsos y avanzar en la regularización de los salarios reclamados.

La participación directa de los médicos afectados también permitió localizar expedientes que no figuraban en los registros institucionales, cuyos titulares habían informado previamente sobre problemas con sus remuneraciones.

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Revisión de los 721 casos pendientes

Pese a los 149 pagos completados, todavía está pendiente establecer cuántos profesionales continúan sin recibir sus salarios y cuántos resolvieron su situación desde que comenzaron las negociaciones.

Los errores en los números de identidad institucional y las cuentas bancarias inactivas impidieron la acreditación de los sueldos.

Para determinarlo, será necesario realizar un nuevo corte de los 721 casos identificados al inicio de las conversaciones entre los representantes del CMH y las autoridades correspondientes. Esa cifra corresponde al universo relevado al comienzo de las negociaciones y no representa necesariamente la cantidad de profesionales que siguen sin cobrar.

La actualización permitirá comparar la situación inicial con los resultados alcanzados durante las últimas jornadas de revisión y establecer el número real de médicos que todavía tienen pagos pendientes, así como cuántos expedientes requieren correcciones administrativas o gestiones adicionales para concretar los desembolsos.

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El Colegio Médico continúa con la revisión de los registros y la verificación de la información de sus agremiados para identificar los casos que permanecen sin resolver y determinar cuáles ya fueron regularizados.