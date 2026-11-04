Zelda Ocarina of Time: cuándo sale para Nintendo Switch 2 y qué precio tiene

La nueva versión incorporará personajes con actuación de voz y secuencias cinematográficas ampliadas. (Foto: Nintendo)

Guardar

Nintendo lanzará Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 este jueves 5 de noviembre de 2026, casi 30 años después de su estreno original, con gráficos renovados, música orquestal, doblaje en español y cambios de jugabilidad que transforman la aventura de Nintendo 64 en una nueva edición.

La versión digital tendrá un precio de 59,99 dólares y ocupará unos 27 GB de almacenamiento. La edición física costará 69,99 dólares, de acuerdo con Nintendo.

PUBLICIDAD

En países como México, la descarga digital fue fijada en 1.229 pesos mexicanos, mientras que en Colombia tendrá un valor de COP $239.900. El juego ya puede descargarse de forma anticipada, aunque la compañía no confirmó una demostración gratuita ni acceso previo al lanzamiento.

La edición digital del videojuego tendrá un precio de 59,99 dólares y requerirá 27 gigabytes de almacenamiento. (Foto: Nintendo)

Qué novedades trae el estreno de Zelda Ocarina of Time en Nintendo Switch 2

El estreno estará acompañado por una ocarina electrónica inspirada en el instrumento que aparece en la historia. El accesorio permitirá interpretar las melodías del juego y se venderá por 49,99 dólares.

Los adelantos de esta edición mostraron gráficos ultradetallados e hiperrealistas. Nintendo incorporó nuevas texturas, secuencias cinematográficas ampliadas y personajes con actuación de voz.

La renovación alcanza a los controles de Link, el protagonista: podrá saltar y correr libremente, tendrá una cámara mejorada y nuevos movimientos para apuntar con armas. Estas modificaciones se suman a los cambios visuales y sonoros de la aventura.

PUBLICIDAD

Los controles renovados permitirán que Link corra y salte con libertad e integrarán una cámara mejorada para apuntar. (Foto: Nintendo)

Asimismo, en los días previos al lanzamiento, la empresa puso a la venta una edición especial de Nintendo Switch 2 con un diseño inspirado en el videojuego. La consola se agotó varias veces en la plataforma de Amazon y luego apareció rápidamente en el mercado de reventa.

Cuándo fue lanzada la primera versión de Zelda: Ocarina of Time

El juego fue lanzado originalmente en 1998 para Nintendo 64 y se convirtió en el primer título de la saga con gráficos en tres dimensiones. Desde entonces, se mantuvo entre las entregas más recordadas de la franquicia.

El título obtuvo un récord Guinness como el videojuego de acción y aventura más vendido en una plataforma de Nintendo, con 7,6 millones de copias comercializadas en consolas de la compañía en todo el mundo hasta el 12 de marzo de 1998.

PUBLICIDAD

Nintendo Switch 2 requiere una conexión eléctrica adecuada para evitar daños durante la carga. (Foto: Europa Press)

Qué cuidados sugiere Nintendo para cargar y usar la consola

Nintendo aconseja conectar el adaptador de corriente de Nintendo Switch 2 a una toma de pared estándar, cercana y de fácil acceso. El dispositivo debe utilizarse con el voltaje correcto, entre 100 y 240V, y el enchufe tiene que quedar insertado por completo.

La compañía pide evitar cables USB-C dañados, con conductores expuestos o rotos, y utilizar solo adaptadores autorizados por Nintendo. Para desconectar la consola, sugiere sujetar el enchufe y no tirar del cable.

Si la consola permanecerá sin uso durante un período prolongado o se registra una tormenta eléctrica, el fabricante aconseja retirar el adaptador de la corriente.

PUBLICIDAD

La consola debe mantenerse en un espacio ventilado, sin obstrucciones en sus ranuras de aire. (Foto: Nintendo)

Cuáles condiciones afectan el funcionamiento de una Nintendo Switch 2

La consola y su adaptador requieren ventilación suficiente, así que no se deben cubrir los orificios de ventilación ni poner objetos sobre el cable de carga. Nintendo dice que el dispositivo debe mantenerse alejado de líquidos, humedad elevada y calor extremo, sumado a operar en lugares con temperaturas de entre 5°C y 35°C.

Durante la limpieza, el adaptador debe permanecer desconectado de la toma eléctrica y solo puede limpiarse con un paño seco, sin aerosoles ni productos líquidos con químicos.

Si se utiliza un conector múltiple, Nintendo señala que debe admitir dispositivos de clase II y contar con autorización en el país donde se utilice. En caso de necesitar un adaptador para la toma eléctrica, este debe ser compatible con la configuración local.

PUBLICIDAD