Cultura

Philippe Jaenada ganó el Premio Goncourt y defendió el uso de la IA: “Hay que domesticarla e impedir que nos reemplace”

El autor francés contó que recurrió tres veces a herramientas generativas mientras escribía la novela con la que se consagró. La polémica por otro candidato llevó a la Academia Goncourt a revisar las reglas del premio

Philippe Jaenada
Philippe Jaenada ganó el Premio Goncourt y defendió el uso de la IA: “Hay que domesticarla e impedir que nos reemplace” (JOEL SAGET / AFP)
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El escritor francés Philippe Jaenada, ganador de la edición 2026 del Premio Goncourt, reconoció que empleó herramientas de inteligencia artificial en tres momentos de la escritura de su novela y sostuvo que la tecnología debe utilizarse con transparencia, sin que sustituya el trabajo de los autores.

El máximo galardón de las letras de Francia distinguió el martes a Jaenada por L’Inconnue du quai de Javel (La desconocida del muelle de Javel), una novela de no ficción sobre el homicidio no resuelto de una joven de Bretaña a fines de la década de 1940.

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En una entrevista con la radio France Inter, el autor de 62 años explicó que uno de esos usos consistió en incluir una frase generada por ChatGPT. Su objetivo, dijo, era proponer un juego al lector y comprobar si detectaba ese pasaje dentro de la obra.

El martes, durante la deliberación del jurado, Jaenada reveló cuál era la frase. “Si alguien la encuentra, sabré de dónde salió”, bromeó el escritor, según relató en la entrevista.

Philippe Jaenada
El máximo galardón de las letras de Francia distinguió el martes a Jaenada por "L'Inconnue du quai de Javel" (La desconocida del muelle de Javel), una novela de no ficción sobre el homicidio no resuelto de una joven de Bretaña a fines de la década de 1940 (Mehdi FEDOUACH / AFP)

También acudió a la herramienta para cuestionar sus respuestas sobre un aspecto técnico y para consultar información durante su investigación. “Hay que utilizarla, reconocerla, domesticarla e impedir que nos reemplace”, afirmó al referirse a la incorporación de la inteligencia artificial en la creación literaria.

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La admisión de Jaenada se conoció mientras crece la discusión sobre el uso de estas plataformas en ámbitos académicos y literarios. Varios autores e investigadores enfrentaron cuestionamientos e incluso exclusiones de concursos por presunto empleo de sistemas generativos.

La controversia también atravesó la selección de este año del Goncourt. El escritor haitiano-canadiense Thelyson Orelien, que figuraba entre los candidatos con posibilidades, retiró su novela C’était ça ou mourir (Era eso o morir) de la lista de finalistas ante las versiones sobre el uso de inteligencia artificial en su elaboración.

La editorial canadiense de Orelien confirmó el mes pasado que el autor había usado esa tecnología como asistencia para escribir el libro y anunció que pondría fin a su relación profesional con él.

El autor francés contó que recurrió tres veces a herramientas generativas mientras escribía la novela con la que se consagró (REUTERS/Christian Hartmann)
El autor francés contó que recurrió tres veces a herramientas generativas mientras escribía la novela con la que se consagró (REUTERS/Christian Hartmann)

Jaenada nació en Saint-Germain-en-Laye en 1964 y se impuso a Clémentine Mélois, Yannick Haenel y Sylvain Prudhomme en la definición del Goncourt. La distinción reconoce L’Inconnue du quai de Javel, publicada por Flammarion, que en España saldrá como La desconocida del muelle de Javel bajo el sello Libros del Asteroide.

La obra retoma la historia de Louise Cansot, una joven que llegó sola a París a los 16 años y posó para artistas de Montparnasse. En septiembre de 1949 apareció asesinada junto al Sena, a la altura del muelle de Javel. La policía identificó a cuatro sospechosos, pero el crimen nunca fue esclarecido.

El novelista dijo que aún le cuesta dimensionar el premio. “Es una alegría y una emoción”, señaló en la entrevista con France Inter. Sobre las tres ocasiones en las que recurrió a herramientas generativas, precisó que en una de ellas buscó “burlarse de ChatGPT, que nos da respuestas totalmente absurdas”, mientras que en otra la plataforma le resultó útil para realizar búsquedas.

“No podemos retroceder con la IA, hacer como si no existiera”, dijo Jaenada (REUTERS/Christian Hartmann)
“No podemos retroceder con la IA, hacer como si no existiera”, dijo Jaenada (REUTERS/Christian Hartmann)

La controversia por Orelien dejó abierta una discusión sobre las condiciones de participación en el galardón. Su libro había ingresado en la primera selección de 16 aspirantes luego de convertirse en un éxito de ventas, aunque los análisis con detectores de inteligencia artificial provocaron cuestionamientos sobre su elaboración.

La Academia Goncourt apartó finalmente la novela de sus listas. Más tarde, el 21 de octubre, la editorial canadiense del autor reconoció que había utilizado inteligencia artificial, pese a que él lo había negado con anterioridad, según informó EFE.

A partir de ese caso, la institución comunicó su intención de cambiar el reglamento para exigir de forma expresa que las obras candidatas hayan sido escritas por seres humanos. El Premio Goncourt, creado en 1903, tiene una recompensa económica simbólica de 10 euros, pero su prestigio suele impulsar ediciones millonarias y traducciones a decenas de idiomas.

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