Tecno

ABC de la inteligencia artificial en empresas: cómo iniciar a usarla sin recortar empleos

Lejos de buscar despidos masivos, la transformación digital apunta a erradicar tareas repetitivas en el sector financiero, de servicios y retail

Oficina moderna con empleados trabajando en computadoras, pantallas muestran robots, gráficos de IA y asistentes virtuales. Un robot de servicio se ve en el pasillo.
EL avance de una organización se basa en combinar las ventajas de la automatización y el criterio humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las empresas, sin importar su tamaño, enfrentan una presión sostenida para incorporar herramientas digitales que permitan responder con mayor rapidez a clientes, proveedores y cambios en el mercado. La inteligencia artificial (IA), la realidad virtual, la realidad aumentada y la robótica son opciones para automatizar tareas, reducir errores y ampliar servicios, pero su adopción no implica, de forma automática, recortes de empleos.

Según expertos, el desafío consiste en definir casos de uso concretos, capacitar a los grupos de trabajo y mantener controles humanos sobre los procesos que involucren datos, decisiones o riesgos operativos.

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Dos hombres sentados en un sofá miran a dos computadoras portátiles en una mesa de café, con iconos virtuales de inteligencia artificial y datos flotando.
El uso de IA no es exclusivo de grandes corporaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo una empresa puede empezar a implementar inteligencia artificial

La adopción de inteligencia artificial no responde a un único modelo. Existen aplicaciones generativas, predictivas y basadas en agentes, con costos y alcances distintos.

Javier Cordero, vicepresidente y director de Red Hat para Norte de Latinoamérica, sostuvo que “varias soluciones se pueden pagar como un servicio y las compañías pueden empezar a usar la inteligencia artificial y de ahí desplegarla masivamente si lo quisieran”.

El punto de partida, según Cordero, debería estar ligado a un problema: mejorar la atención, acelerar una revisión documental, anticipar demanda o reducir tiempos en una operación interna.

Cinco estudiantes interactúan con tecnología en una mesa: una mujer usa pantalla holográfica, dos hombres visores de realidad virtual y otros con laptops y tablets.
La realidad virtual y aumentada son útiles para reducir errores y mejorar los tiempos de ejecución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué aportan la realidad virtual y la robótica en una empresa

La conversación sobre transformación digital suele concentrarse en la inteligencia artificial, aunque otras tecnologías modifican operaciones. “La realidad virtual o aumentada, muy común en la aviación, puede asistir a técnicos durante procesos de mantenimiento, reparación y revisión”, aseguró Cordero.

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En este sentido, con visores de realidad aumentada, un trabajador puede recibir instrucciones visuales paso a paso para reparar un dispositivo. Esto reduce tiempos de consulta, disminuye errores y facilita la capacitación.

La robótica, a su vez, avanza en tareas industriales que requieren precisión o movimientos repetitivos. “La robótica va a jugar un papel muy importante en los procesos industriales”, dijo Cordero.

Múltiples empleados en una oficina moderna con paredes de vidrio y mesas con computadoras; grandes pantallas muestran datos y algoritmos de IA, con circuitos luminosos superpuestos.
Diferentes sectores aprovechan las ventajas de la IA para ahorrar costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles sectores ya aplican estas herramientas

El sector financiero, el comercio minorista y los servicios figuran entre las actividades con mayor presencia de IA. En el caso del retail, los sistemas predictivos tienen uso previo para estimar comportamientos de consumo, administrar inventarios o ajustar procesos de logística, aunque la IA generativa sumó aplicaciones vinculadas con contenidos y atención al cliente.

Cordero indicó que los agentes pueden asumir tareas repetitivas que “no agregaban valor por la tarea per se”. Esto incluye clasificaciones iniciales, consultas frecuentes o revisiones que siguen reglas establecidas.

La aplicación, sin embargo, puede extenderse a distintas industrias si cada organización identifica qué procesos consumen más tiempo y cuáles requieren un margen menor de error.

Qué importancia tiene la transformación digital en una empresa

Para el ejecutivo, la transformación digital dejó de ser una alternativa para convertirse en un componente de la planificación estratégica. “Aquella empresa que no esté en ese camino de complementar sus competencias y habilidades a través de artefactos digitales va a estar en plena desventaja con sus competidores”.

Ilustración de una figura en traje con "IA" luminosa en lugar de cabeza señalando, mientras un hombre triste en traje lleva una caja con objetos personales.
El avance de la IA no significa que dejarán de ser útiles las habilidades humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cordero planteó que el cambio no depende solo de incorporar una herramienta puntual. “Una institución financiera difícilmente se diferenciará con más sucursales físicas. La competencia es permitir que sus clientes realicen desde el celular gestiones que antes exigían una visita presencial”.

Por qué implementar tecnología no significa reemplazar humanos

La reducción de la plantilla no debería ser el único criterio para evaluar una implementación tecnológica. “Cuando las empresas quieren implementar inteligencia artificial, basan sus casos de negocio en ahorros, en eficiencia, en eficacia, no necesariamente en reducir personal”, explicó Cordero.

El experto reconoció que algunas actividades serán sustituidas, pero consideró que el personal debe concentrarse en las funciones donde aporta criterio, conocimiento del negocio y supervisión.

Bajo el concepto de human in the loop, una persona revisa las respuestas y decisiones de los sistemas, en especial porque los modelos pueden generar información incorrecta o inventada.

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