Apple creó un karaoke con iPhone: la letra la da Apple Music y el celular te graba en video con Selfie Sing

Apple Music prueba nueva función que convierte el iPhone en un karaoke. (Apple)

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Apple busca darle un nuevo uso a su servicio de música con una función que permitirá a los usuarios cantar sus canciones favoritas mientras se graban con la cámara frontal del iPhone.

La herramienta se llama Selfie Sing y forma parte de Apple Music. Su propuesta es convertir el celular en una especie de karaoke portátil, con letras que aparecen en pantalla y opciones para modificar el sonido de la voz antes de compartir el resultado.

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La novedad llega con iOS 27.3 y representa un paso más en la integración de herramientas audiovisuales dentro de los servicios de la compañía. A diferencia de otras aplicaciones que permiten grabar interpretaciones musicales, Selfie Sing está incorporada directamente en Apple Music, por lo que no es necesario recurrir a plataformas externas para cantar y registrar el momento.

Apple Music prueba nueva función para el iPhone. (MacRumors)

La función está pensada para quienes disfrutan interpretar sus canciones preferidas y compartir videos en redes sociales. Durante la grabación, el usuario puede verse en la pantalla mientras sigue la letra de la canción, una experiencia similar a la de un karaoke tradicional, pero adaptada al formato vertical de los teléfonos.

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Cómo funciona Selfie Sing en Apple Music

El funcionamiento de Selfie Sing es sencillo. Primero, el usuario debe ingresar a Apple Music y seleccionar una de las canciones disponibles en la lista de reproducción preparada para esta herramienta. Después, tiene que pulsar el ícono de la cámara para activar la grabación con la cámara frontal del iPhone.

Después, aparece el botón rojo que permite comenzar a grabar. Mientras suena la canción, la letra se desplaza por la pantalla para que la persona pueda seguirla sin necesidad de memorizarla. Al mismo tiempo, el dispositivo registra su interpretación en video vertical.

Cuando termina la grabación, Apple Music ofrece algunas opciones para modificar el resultado. Entre ellas se encuentra la posibilidad de ajustar el volumen de la voz del usuario y aplicar distintos efectos de sonido.

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Apple Music le permitirá a sus usuarios abrir su cámara y cantar mientras les muestran la letra. (Apple)

La herramienta incluye cuatro alternativas: Megaphone, Echo, Concert Hall y Studio. Cada una permite modificar la manera en que se escucha la interpretación, con efectos que buscan darle un acabado diferente a la grabación.

Finalmente, el video queda guardado en el dispositivo y el usuario puede compartirlo con otras personas o publicarlo en sus redes sociales.

Qué canciones se pueden cantar con Selfie Sing

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta los usuarios es que Selfie Sing no funciona con todo el catálogo de Apple Music. Para su lanzamiento, la compañía preparó una lista de reproducción específica con canciones seleccionadas para aprovechar la experiencia de karaoke.

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Entre los temas disponibles aparecen clásicos de diferentes épocas y géneros musicales. La selección incluye Respect, de Aretha Franklin; Girls Just Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper; Like a Virgin, de Madonna; Wonderwall, de Oasis; Hungry Like the Wolf, de Duran Duran, y ...Baby One More Time, de Britney Spears.

Selfie Sing es la nuva función de Apple Music para convertir la aplicación en karaoke.

Esta selección permite interpretar canciones conocidas y facilita que los usuarios puedan probar la herramienta sin tener que buscar manualmente entre millones de pistas.

Por ahora, la disponibilidad está limitada a esa lista de reproducción. Sin embargo, se espera que el catálogo pueda ampliarse con el tiempo si Apple decide mantener y desarrollar esta función dentro de su servicio musical.

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Selfie Sing no está disponible para todos los iPhone

Aunque la lista de reproducción de Selfie Sing ya aparece en algunos dispositivos con iOS 27.2, la posibilidad de grabar videos todavía tiene una restricción importante: el botón de la cámara solo funciona en la versión beta de iOS 27.3.

Esto significa que quienes utilizan la versión estable del sistema operativo pueden encontrar las canciones seleccionadas, pero todavía no tienen acceso a la herramienta de grabación.

Selfie Sing de Apple Music no estará disponible para todos los iPhone.

Además, la función está limitada al iPhone. Por el momento, los usuarios de iPad no pueden utilizarla, pese a que Apple Music también está disponible en las tabletas de la compañía.

Estas limitaciones indican que Apple todavía se encuentra en una etapa inicial de implementación y que el acceso podría ampliarse conforme avance el desarrollo de la actualización.

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