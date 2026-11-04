Arqueólogos checos descubren en Saqqara la capilla inédita de la esposa de un sumo sacerdote del Imperio Antiguo egipcio

Ptahshepses sirvió a cuatro faraones de la Quinta Dinastía y fue el primer funcionario ajeno a la realeza que se casó con una princesa - REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo

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Arqueólogos checos hallaron en Saqqara la capilla inédita de la esposa de un sumo sacerdote del Imperio Antiguo y la momia intacta de su hijo dentro de un sarcófago de piedra caliza, en el marco de una campaña de reexcavación de tumbas del siglo XIX que habían quedado sepultadas bajo la arena.

El Instituto Checo de Egiptología lleva a cabo un proyecto de largo plazo en la necrópolis de Saqqara, a 32 kilómetros al sur de El Cairo, para localizar, excavar y documentar monumentos funerarios que el egiptólogo francés Auguste Mariette exploró parcialmente entre 1858 y 1860 y que con el tiempo quedaron cubiertos por el desierto. Mariette identificó entonces unas 160 tumbas del Imperio Antiguo en la zona, pero sus trabajos se concentraron en los elementos arquitectónicos más prominentes —capillas de ofrendas, serdabs y, en algunos casos, cámaras funerarias—, dejando amplias áreas sin documentar.

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La misión checa recupera monumentos perdidos hace más de 150 años

Las excavaciones actuales están permitiendo aplicar técnicas científicas modernas a estructuras que, en muchos casos, no habían vuelto a tocarse desde el siglo XIX. Entre los principales conjuntos investigados se encuentran las tumbas de Sabu y su hijo Ptahshepses, ambos altos funcionarios vinculados al culto de Ptah en la antigua ciudad de Menfis.

La misión del Instituto Checo de Egiptología localizó en Saqqara la capilla funeraria de Ikhetnefert y los restos óseos de su hijo Ptahshepses

La tumba de Sabu, situada al norte de la de su hijo, mide aproximadamente 54 metros de largo por 28 metros de ancho, con una altura original estimada de cinco metros. Sus muros exteriores presentan decoraciones arquitectónicas que reproducen las fachadas de los palacios reales, elemento indicativo del rango de su propietario. En el interior, el equipo documentó relieves en buen estado de conservación que muestran a Sabu y a Ptahshepses presidiendo procesiones de portadores de ofrendas.

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El hallazgo más destacado fue la capilla de Ikhetnefert, que Mariette nunca encontró

Miroslav Bárta, jefe de la misión arqueológica checa, señaló que uno de los descubrimientos más relevantes de la campaña fue la identificación de la capilla de ofrendas de Ikhetnefert, esposa de Sabu, una estructura que había pasado completamente inadvertida durante los trabajos del siglo XIX. La capilla alberga una puerta falsa decorada con escenas en las que Ikhetnefert aparece junto a su esposo y sus dos hijos, Ptahshepses y Raneferef. Según Bárta, el hallazgo aporta nueva información sobre la composición familiar y las relaciones dentro de la élite sacerdotal del Imperio Antiguo.

La misión del Instituto Checo de Egiptología localizó en Saqqara la capilla funeraria de Ikhetnefert y los restos óseos de su hijo Ptahshepses - REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

La localización de la tumba de Ptahshepses requirió combinar imágenes satelitales con prospecciones de campo, según explicó Mohamed Megahed, subdirector de la misión. El monumento ocupa más de 900 metros cuadrados e incluye una cámara de ofrendas y un acceso decorado con relieves de procesiones de portadores y escenas de sacrificio animal.

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Dentro del sarcófago de piedra caliza permanecían intactos los restos de Ptahshepses

La cámara funeraria de Ptahshepses —a la que se accede por un pasadizo descendente en el flanco oriental de la tumba— contenía un sarcófago de piedra caliza con sus restos óseos. Aunque el sepulcro había sido saqueado en la antigüedad y sus objetos funerarios de valor se habían perdido, los huesos permitieron a un equipo de antropólogos egipcios determinar que Ptahshepses murió con más de 60 años, una longevidad excepcional para los parámetros de su época. El dato coincide con lo que narran las inscripciones autobiográficas halladas en la propia tumba, que registran una carrera extensa al servicio de cuatro reyes de la Quinta Dinastía: Sahure, Neferirkare, Raneferef y Nyuserre.

La localización de la tumba de Ptahshepses requirió el uso combinado de imágenes satelitales y prospecciones sobre el terreno - REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo

Ptahshepses ostenta, además, otro mérito singular en el registro histórico: fue el primer funcionario no perteneciente a la familia real en casarse con una princesa egipcia, Khamaat, hija del rey Userkaf, fundador de la Quinta Dinastía. Su enlace con la casa real refleja el lugar excepcional que llegó a ocupar dentro de la administración del antiguo Egipto.

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El ministro de Turismo destacó la cooperación entre el Consejo Supremo de Antigüedades y las misiones extranjeras

Sherif Fathy, ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, visitó el yacimiento y subrayó la importancia de la colaboración entre el Consejo Supremo de Antigüedades (CSA) y las misiones arqueológicas extranjeras. Por su parte, Hisham El-Leithy, secretario general del CSA, afirmó que el valor del trabajo checo radica en retomar tumbas cuya excavación nunca se completó en el siglo XIX, ya que las técnicas modernas de documentación están revelando detalles arquitectónicos inéditos y nueva información sobre las prácticas religiosas, las tradiciones funerarias y la organización social de los funcionarios del Imperio Antiguo.

La misión continúa sus trabajos de excavación, documentación y conservación en los conjuntos de Sabu y Ptahshepses, al tiempo que amplía su radio de acción hacia otros monumentos olvidados de la necrópolis de Saqqara.

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