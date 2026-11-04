Panamá

4,633 viviendas con daños totales: las huellas del terremoto que azotó Panamá

A más de tres semanas del sismo de magnitud 7.5, unas 3,356 personas permanecen en 113 albergues, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de estructuras y la entrega de asistencia humanitaria.

Las evaluaciones oficiales identificaron 4,633 viviendas con daños totales y otras 11,107 con afectaciones moderadas o parciales. Agencias de prensa
Las evaluaciones oficiales identificaron 4,633 viviendas con daños totales y otras 11,107 con afectaciones moderadas o parciales. Agencias de prensa
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Un total de 4,633 viviendas presentan daños totales en Panamá como consecuencia del terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que 19,865 residencias han sido evaluadas, mientras las inspecciones abarcan a 63,767 personas en diez provincias y la comarca Ngäbe-Buglé.

El balance del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), actualizado al 2 de noviembre, revela que 11,107 viviendas registran afectaciones moderadas y parciales, mientras otras 4,125 presentan daños leves o menores.

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Las cifras reflejan la magnitud de las pérdidas materiales ocasionadas por el movimiento telúrico, cuando han transcurrido 24 días desde la emergencia.

Las evaluaciones se desarrollan mediante el sistema de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), que permite identificar las condiciones de las estructuras y las necesidades de sus ocupantes. El informe también registra 198 mujeres embarazadas y 2,758 personas con discapacidad, grupos que requieren seguimiento prioritario durante la recuperación.

El terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre provocó daños en miles de viviendas de las provincias centrales de Panamá. Tomada de Instagram
El terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre provocó daños en miles de viviendas de las provincias centrales de Panamá. Tomada de Instagram

La emergencia mantiene 113 albergues activos en diferentes regiones del país, donde permanecen 3,356 personas pertenecientes a 886 familias. Veraguas concentra la mayor cantidad de damnificados, con 1,635, seguida de Los Santos, que contabiliza 1,153 personas bajo atención de los organismos de respuesta.

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En Herrera permanecen 359 personas alojadas en instalaciones temporales, mientras la comarca Ngäbe-Buglé registra 129. Coclé mantiene 66 damnificados y Chiriquí otros 14.

Estas cifras muestran la persistencia de necesidades de alojamiento, especialmente entre las familias cuyas residencias sufrieron afectaciones estructurales importantes.

El Sinaproc mantiene desplegados equipos de evaluación y trabajadores sociales para identificar las necesidades de las comunidades afectadas, orientar a las familias y facilitar la atención institucional.

Veraguas y Los Santos concentran la mayor cantidad de damnificados que todavía requieren alojamiento y atención institucional. EFE
Veraguas y Los Santos concentran la mayor cantidad de damnificados que todavía requieren alojamiento y atención institucional. EFE

Las labores incluyen acompañamiento a personas vulnerables y distribución de asistencia humanitaria, mientras continúa la verificación de los daños reportados.

En materia alimentaria, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó sobre la distribución de 81,229 bolsas de alimentos en 1,548 comunidades. Esta operación forma parte de las acciones de abastecimiento dirigidas a los hogares impactados, particularmente en sectores donde las afectaciones dificultan el acceso a productos básicos.

La respuesta logística también ha requerido movilizar más de 208,317 libras de carga por vía aérea, mediante 343 horas de vuelo y 39 evacuaciones. Paralelamente, las instituciones han transportado 385.50 toneladas de suministros por vía terrestre, utilizando diferentes mecanismos para llegar a las poblaciones necesitadas.

En infraestructura pública, las autoridades reportan más de 853 centros educativos inspeccionados y 120 instalaciones de salud evaluadas. Un balance anterior identificó afectaciones en 619 escuelas, mientras las revisiones estructurales buscan determinar las condiciones de seguridad y facilitar el restablecimiento de los servicios esenciales.

Más de 3,300 personas permanecen alojadas en instalaciones temporales mientras las autoridades coordinan la asistencia humanitaria. Tomada de Instagram.
Más de 3,300 personas permanecen alojadas en instalaciones temporales mientras las autoridades coordinan la asistencia humanitaria. Tomada de Instagram.

}El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre, a las 12:56 p. m., con epicentro localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, y una profundidad de cuatro kilómetros. El movimiento provocó daños en viviendas, carreteras, puentes y edificios públicos, principalmente en las provincias centrales.

La evolución de la emergencia refleja un incremento considerable en las evaluaciones realizadas. El 26 de octubre se contabilizaban 13,681 viviendas inspeccionadas y 44,885 personas registradas, frente a las cifras actuales. Aquel balance también reportaba dos personas fallecidas y 27 lesionadas, como parte de las consecuencias del desastre.

El seguimiento internacional ha incluido la participación de organismos de Naciones Unidas, que colaboran en áreas de salud, alojamiento, agua, saneamiento y protección. La Organización Panamericana de la Salud también documentó más de 600 réplicas posteriores al terremoto, un factor que ha complicado la recuperación de algunas comunidades.

Durante las festividades patrias, los equipos de emergencia continúan trabajando en territorio, sin suspender las inspecciones ni la entrega de suministros. Las autoridades también mantienen vigilancia ante las lluvias propias de la temporada, que podrían agravar las condiciones de terrenos inestables y zonas afectadas por deslizamientos.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
Las autoridades han inspeccionado más de 853 centros educativos y 120 instalaciones de salud como parte de las labores de recuperación. EFE/ Bienvenido Velasco

El Sinaproc reiteró la necesidad de evitar cruzar ríos y quebradas crecidos, atender los avisos meteorológicos y extremar las precauciones con niños y adultos mayores. Mientras avanzan las evaluaciones, la atención a las familias desplazadas y la recuperación de infraestructura siguen entre las principales prioridades de las instituciones.

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