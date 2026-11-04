Contundente mensaje del presidente de River Plate tras el Superclásico: “Buscan aleccionar desde lo arbitral para disciplinar dirigentes”

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La derrota de River Plate ante Boca Juniors en el Superclásico exacerbó el clima de tensión de la directiva del Millonario con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El presidente del club, Stéfano Di Carlo, decidió hablar este miércoles tras los tuits que publicó el mismo domingo minutos después de la derrota en la Bombonera por la 15ª fecha del Torneo Clausura y anunció que pidieron que Nicolás Ramírez no dirija más al equipo.

“Cuando los errores son siempre para el mismo lado, dejan de ser errores”, repitió en una nota con Mariano Closs en el programa F12 que se emite por ESPN. “Todos lo hemos visto: fue un arbitraje desastroso. Después siempre los errores propio y la lógica autocrítica que debemos hacer, pero también una mirada muy negativa de Ramírez, que además es un muy mal árbitro. Alguien que, en mi opinión, fue decididamente a complicar el partido. Y después con factores adicionales que siempre están en la dinámica arbitral que diseña AFA. Nada que no sepamos”, sentenció.

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“Es una descripción de la realidad. Lo único para agregar concreto es que hemos pedido que Ramírez no nos dirija más. Ya no es este partido, son los Superclásicos del 2024, 2025, 2026... Hemos pedido concretamente eso por nota ayer”, confesó.

“¿Vos crees que así y todo se animan con River? Sí. Creo que inclusive es una decisión porque es ejemplificador. Uno conversa con la mayoría de los presidentes de los clubes y la mayoría están desacuerdo. La gran mayoría. Obviamente nadie lo dice. ¿Por qué un montón no se expresan? Porque justamente cuando ven que le hacen esto a River, que es River y tiene el volumen que tiene, y la incidencia que tiene en la agenda nacional, es ejemplificador. Vos sos el presidente de un equipo que no es River y decís: ‘Bueno, si le hacen esto a River, de ahí para abajo me van a destrozar. Entonces me quedo en silencio’“, planteó Di Carlo.

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“Es ejemplificar. Es aleccionar, desde una cosa que está mal, que es lo arbitral, para disciplinar dirigentes”, fue su contundente análisis. El directivo aseguró que “un montón” de dirigentes del fútbol argentino están en la misma línea que River: “Son muchísimos, yo les aseguro que son muchísimos. Los dirigentes de los clubes son gente muy lógica. Porque además hay otra cuestión: esto es una ofensa, es ofensivo. Esto ofende el trabajo que cada dirigente hace en su club”.

El directivo que ganó las elecciones presidenciales en noviembre del 2025 aseguró que la posición que toma River Plate después de “mucho tiempo” y “aguantar muchas situaciones”. “Nosotros hubo muchas situaciones que intentamos administrar con mucha prudencia durante mucho tiempo. Estoy como presidente hace un año, pero la administración del club soy parte de este proceso desde hace 13 años y convivimos con un montón de estas situaciones hace mucho tiempo. Las administramos con responsabilidad y cuidado, pero en algún momento tenés que salir y advertir”, argumentó.

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Di Carlo aseguró que la “única prioridad” es el fútbol del Millonario y que intentaron “administrar” con “mucha institucionalidad” una “situación que empezó a ser cada vez más hostil con River”. “Cuando vimos que, indudablemente, no les importa nada salimos y planteamos: ‘Acá está corriendo esto’. Después de eso, hubo una consecución de otros partidos, con otro tipo de particularidades y problemas, ahora volvemos a ratificar esto. Pero esto es una reacción a una agresión. No es que vos proactivamente viniste a imponer un tema en la agenda”, remarcó. “Estrictamente desde lo arbitral, lo que lo impuso es la realidad en la agenda. Hay que empezar a hablar de un problema sistémico. Hay que salir un poco de River”, subrayó.

La máxima autoridad del club de Núñez recordó los problemas con Héctor Paletta (a cargo del VAR en el Superclásico de abril del 2026): “Uno viene del VAR de Paletta, que no sé qué pasó después con él porque acá todo se diluye: en cancha de River, el empujón escandaloso el partido anterior. Y el anterior el codazo a Paulo Díaz en cancha de Boca. Los errores los entiendo, son humanos, y hay buenos profesionales también. Lo dije antes del partido: hay árbitros serios y árbitros que son menos serios”.

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Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, habló tras el Superclásico (Foto: Adrián Escandar)

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