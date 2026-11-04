Sociedad

Así es el escenario que recibirá al papa León XIV para celebrar la Santa Misa y una vigilia junto a los jóvenes

La monumental estructura enclavada en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento será el único espacio en el cual el sumo pontífice realice dos actos masivos. Serán el lunes 9 por la mañana y el martes 10 de noviembre en horas de la noche

El armado de las estructuras tubulares, delimitación de vallas y todo el operativo de trabajo para el ensamblaje del escenario principal que recibirá al papa León XIV en el barrio porteño de Palermo, junto al Monumento de los Españoles
Guardar

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un punto neurálgico en la Ciudad de Buenos Aires frente al cual se congregarán decenas de miles de personas: un escenario de 22 metros de ancho ubicado delante del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

En este lugar montado especialmente para su llegada, a diferencia de otros lugares que visitará el sumo pontífice durante su estadía en el país, contará con la presencia del santo padre por partida doble.

PUBLICIDAD

La primera el lunes 9 de noviembre, cuando alrededor de las 11:30 oficiará una Santa Misa de cara a miles de fieles. El segundo encuentro papal sobre este escenario será al otro día, el martes 10 de noviembre a las 20:15. Allí, León XIV encabezará una vigilia dedicada a las familias y a los jóvenes.

Cómo es el escenario que recibirá al Papa

El montaje de la estructura principal y alrededores -que se realiza desde hace más de una semana bajo la productora DF Entertainment-, posee una impronta modernista en la fachada escénica blanca. Una serie de ondulaciones, símil nubes del firmamento, coronan el escenario con una impronta art nouveau que alcanza casi los 24 metros de altura.

PUBLICIDAD

Continúa el armado del escenario para albergar la visita de León XIV.

La disposición escénica también incluirá torres de iluminación de alta potencia, gigantes pantallas de LED en varios sectores, un grupo de torres de sonido y equipos de audio de retardo sincronizados para extender la cobertura a todo el perímetro. El operativo también abarca accesos, vallados, seguridad privada, estructuras operativas y la articulación del personal técnico con autoridades locales y nacionales.

La propuesta económica presentada por la productora para la realización de este escenario ascendió a $8.690 millones, equivalentes aproximadamente a USD 5,6 millones al tipo de cambio oficial.

El armado de las estructuras tubulares, delimitación de vallas y todo el operativo de trabajo para el ensamblaje del escenario principal que recibirá al papa León XIV en el barrio porteño de Palermo, junto al Monumento de los Españoles

DF Entertainment cuenta con antecedentes en la producción integral de Lollapalooza Argentina y en las diez presentaciones de Coldplay en River. La empresa también estuvo a cargo de las visitas de Taylor Swift, Oasis, Paul McCartney, AC/DC, BTS, Harry Styles, Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd y Metallica, además de la futura llegada de U2.

Misas junto a un monumento que ya protagonizó una visita papal

La misa por las familias que oficiará León XIV pondrá en el centro la idea de que “la familia siempre será la primera escuela de humanidad; en ella se aprende la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer”.

El armado de las estructuras tubulares, delimitación de vallas y todo el operativo de trabajo para el ensamblaje del escenario principal que recibirá al papa León XIV en el barrio porteño de Palermo, junto al Monumento de los Españoles

Al encuentro asistirán matrimonios, padres, madres, hijos, hermanos y abuelos, junto con otros vínculos familiares atravesados por alegrías, dolores, heridas, esperanzas y desafíos. La convocatoria alude también a dificultades económicas, violencia intrafamiliar, separaciones y soledad que afectan la posibilidad de sostener y fortalecer esos lazos.

Como mudo testigo, detrás del imponente escenario, se erige el Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas, conocido como Monumento de los Españoles. La colectividad española lo donó por el Centenario de la Revolución de Mayo de 1910 como símbolo de amistad entre España y la Argentina.

gira del Papa Juan Pablo II por Argentina en junio de 1982.
El 12 de junio de 1982 fue la fecha de la histórica misa del papa Juan Pablo II en el Monumento de los Españoles, lugar en donde también estará León XIV (Bettmann Archive)

Aquel lugar ya fue escenario de una celebración papal: el 12 de junio de 1982, san Juan Pablo II ofició allí la Misa por la Nación Argentina durante su primera visita al país -la segunda sería en abril de 1987-, pocos días antes del final de la guerra de Malvinas. En 1934 también albergó el XXXII Congreso Eucarístico Internacional, al que asistió el entonces cardenal Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII.

La construcción del monumento sufrió varios contratiempos y fue inaugurada recién en 1927. En 1916, el transatlántico Príncipe de Asturias naufragó frente a las costas de Brasil con esculturas destinadas a la obra, que se perdieron en el mar y debieron ser reemplazadas.

Temas Relacionados

Papa León XIVRobert Francis ProvostBancosCortes de callesúltimas noticiasescenarioVisita del papa León XIV a la ArgentinatránsitoCABA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avanza la investigación por el violento ataque de una patota contra mujeres trans en Palermo

Una fiscal intervino de oficio y piden que tanto víctimas como testigos se acerquen para dar sus testimonio. Se ordenaron varias medidas de prueba para identificar a los agresores. Trabajan en conjunto con la Defensoría del Pueblo

Avanza la investigación por el violento ataque de una patota contra mujeres trans en Palermo

Marcha del Orgullo 2026: dónde es, a qué hora empieza y cómo es el lineup de los artistas que tocarán

La 35ª edición será este sábado 7 de noviembre en Buenos Aires, con feria desde las 10, movilización a las 16 y María Becerra en el cierre del acto

Marcha del Orgullo 2026: dónde es, a qué hora empieza y cómo es el lineup de los artistas que tocarán

“No es la primera vez”: el relato de una trabajadora sexual trans sobre la violencia que viven en Palermo

Su nombre es Julieta Miranda y relató lo que padecen las mujeres que ejercen la prostitución en ese barrio. Dijo que acompañará a sus compañeras que fueron agredidas el domingo pasado a formalizar hoy la denuncia ante la Justicia

“No es la primera vez”: el relato de una trabajadora sexual trans sobre la violencia que viven en Palermo

“La corta toda”: el nuevo video del triple crimen muestra a “Pequeño J” mientras tortura a la víctima de 15 años

Así lo aseguraron fuentes del caso a este medio. La autopsia reveló que Lara Gutiérrez sufrió la amputación de cinco dedos antes de ser degollada. Qué dijo “Pequeño J” de la víctima en su primera entrevista

“La corta toda”: el nuevo video del triple crimen muestra a “Pequeño J” mientras tortura a la víctima de 15 años

Colectivos, trenes y aviones: cuáles son las medidas especiales dispuestas por el gobierno nacional por la llegada del Papa

La secretaría de Transporte organizó un operativo para garantizar el acceso de los fieles a las actividades oficiales y organizar el tránsito en medio de los cortes de calle previstos

Colectivos, trenes y aviones: cuáles son las medidas especiales dispuestas por el gobierno nacional por la llegada del Papa

DEPORTES

El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

El ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy visitó la casa en la que vivió Diego Maradona y sus dos lugares favoritos en Nápoles

Batacazo del argentino Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París: venció al 9° del mundo y terminó con una racha negativa en su carrera

La carta de un futbolista argentino del Andorra tras la trágica muerte de Jesús de Miguel y el mensaje sobre su arquero: “Jamás tendría intención de hacer daño”

Contundente mensaje del presidente de River Plate tras el Superclásico: “Buscan aleccionar desde lo arbitral para disciplinar dirigentes”

TELESHOW

"Los elijo y los seguiré eligiendo en todas las vidas": el saludo de Georgina Barbarossa a sus hijos por sus 39 años

"Los elijo y los seguiré eligiendo en todas las vidas": el saludo de Georgina Barbarossa a sus hijos por sus 39 años

Tras quebrarse al declarar contra Aníbal Lotocki, Carmen Barbieri reveló su experiencia con el excirujano: “Me quería hacer nueva”

Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Ni un límite”

Roxana, la hermana de Pablo Echarri recordó a su padre a 17 años de su muerte: “Esa sonrisa que iluminaba mis días”

Sofía Gonet se convirtió en Madonna para la final de Popstars: así fue su transformación

INFOBAE AMÉRICA

“Está de mal humor incluso en sus mejores días”: Noel Gallagher le preguntó a su ídolo por su disco favorito y recibió tres palabras

“Está de mal humor incluso en sus mejores días”: Noel Gallagher le preguntó a su ídolo por su disco favorito y recibió tres palabras

Arqueólogos checos descubren en Saqqara la capilla inédita de la esposa de un sumo sacerdote del Imperio Antiguo egipcio

Philippe Jaenada ganó el Premio Goncourt y defendió el uso de la IA: “Hay que domesticarla e impedir que nos reemplace”

Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas

4,633 viviendas con daños totales: las huellas del terremoto que azotó Panamá