Así es el escenario que recibirá al papa León XIV para celebrar la Santa Misa y una vigilia junto a los jóvenes

El armado de las estructuras tubulares, delimitación de vallas y todo el operativo de trabajo para el ensamblaje del escenario principal que recibirá al papa León XIV en el barrio porteño de Palermo, junto al Monumento de los Españoles

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La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un punto neurálgico en la Ciudad de Buenos Aires frente al cual se congregarán decenas de miles de personas: un escenario de 22 metros de ancho ubicado delante del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

En este lugar montado especialmente para su llegada, a diferencia de otros lugares que visitará el sumo pontífice durante su estadía en el país, contará con la presencia del santo padre por partida doble.

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La primera el lunes 9 de noviembre, cuando alrededor de las 11:30 oficiará una Santa Misa de cara a miles de fieles. El segundo encuentro papal sobre este escenario será al otro día, el martes 10 de noviembre a las 20:15. Allí, León XIV encabezará una vigilia dedicada a las familias y a los jóvenes.

Cómo es el escenario que recibirá al Papa

El montaje de la estructura principal y alrededores -que se realiza desde hace más de una semana bajo la productora DF Entertainment-, posee una impronta modernista en la fachada escénica blanca. Una serie de ondulaciones, símil nubes del firmamento, coronan el escenario con una impronta art nouveau que alcanza casi los 24 metros de altura.

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Continúa el armado del escenario para albergar la visita de León XIV.

La disposición escénica también incluirá torres de iluminación de alta potencia, gigantes pantallas de LED en varios sectores, un grupo de torres de sonido y equipos de audio de retardo sincronizados para extender la cobertura a todo el perímetro. El operativo también abarca accesos, vallados, seguridad privada, estructuras operativas y la articulación del personal técnico con autoridades locales y nacionales.

La propuesta económica presentada por la productora para la realización de este escenario ascendió a $8.690 millones, equivalentes aproximadamente a USD 5,6 millones al tipo de cambio oficial.

El armado de las estructuras tubulares, delimitación de vallas y todo el operativo de trabajo para el ensamblaje del escenario principal que recibirá al papa León XIV en el barrio porteño de Palermo, junto al Monumento de los Españoles

DF Entertainment cuenta con antecedentes en la producción integral de Lollapalooza Argentina y en las diez presentaciones de Coldplay en River. La empresa también estuvo a cargo de las visitas de Taylor Swift, Oasis, Paul McCartney, AC/DC, BTS, Harry Styles, Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd y Metallica, además de la futura llegada de U2.

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Misas junto a un monumento que ya protagonizó una visita papal

La misa por las familias que oficiará León XIV pondrá en el centro la idea de que “la familia siempre será la primera escuela de humanidad; en ella se aprende la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer”.

El armado de las estructuras tubulares, delimitación de vallas y todo el operativo de trabajo para el ensamblaje del escenario principal que recibirá al papa León XIV en el barrio porteño de Palermo, junto al Monumento de los Españoles

Al encuentro asistirán matrimonios, padres, madres, hijos, hermanos y abuelos, junto con otros vínculos familiares atravesados por alegrías, dolores, heridas, esperanzas y desafíos. La convocatoria alude también a dificultades económicas, violencia intrafamiliar, separaciones y soledad que afectan la posibilidad de sostener y fortalecer esos lazos.

Como mudo testigo, detrás del imponente escenario, se erige el Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas, conocido como Monumento de los Españoles. La colectividad española lo donó por el Centenario de la Revolución de Mayo de 1910 como símbolo de amistad entre España y la Argentina.

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El 12 de junio de 1982 fue la fecha de la histórica misa del papa Juan Pablo II en el Monumento de los Españoles, lugar en donde también estará León XIV (Bettmann Archive)

Aquel lugar ya fue escenario de una celebración papal: el 12 de junio de 1982, san Juan Pablo II ofició allí la Misa por la Nación Argentina durante su primera visita al país -la segunda sería en abril de 1987-, pocos días antes del final de la guerra de Malvinas. En 1934 también albergó el XXXII Congreso Eucarístico Internacional, al que asistió el entonces cardenal Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII.

La construcción del monumento sufrió varios contratiempos y fue inaugurada recién en 1927. En 1916, el transatlántico Príncipe de Asturias naufragó frente a las costas de Brasil con esculturas destinadas a la obra, que se perdieron en el mar y debieron ser reemplazadas.

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