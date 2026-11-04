Sofía Gonet se convirtió en Madonna para la final de Popstars: así fue su transformación

Para el final de Popstars, la influencer eligió homenajear a la Reina del Pop (Video: Instagram)

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Sofía Gonet, más conocida como La Reini, cerró su participación en la final de Popstars con una producción fotográfica inspirada en la era Madame X de Madonna. La influencer formó parte del react del stream de Telefe —el canal que emitió el ciclo conducido por Nico Vázquez— junto a Juli Poggio y Valentín Rizzuti, y eligió el cierre del programa para rendir homenaje a la reina del pop.

“Homenaje a Madonna en Madame X para la final de Popstars”, escribió Gonet en el pie de una de las imágenes que publicó. La producción la muestra con el parche negro en el ojo que distinguió esa etapa de la carrera de la cantante estadounidense, labios rojos marcados y el pelo oscuro suelto con ondas.

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La serie de fotos incluye varias tomas con estética variada. En una, en blanco y negro, Gonet aparece de rodillas sobre el piso con el torso inclinado hacia atrás, las manos sosteniendo una barra por encima de su cabeza y una combinación de camisa blanca con chaleco negro. En otra, de espaldas, sostiene la misma barra con los brazos extendidos, el pelo cayendo hacia un costado y tacos altos negros. También hay un primer plano en el que se tapa parte del rostro con las manos mientras usa una malla negra con un broche metálico en forma de herradura sobre el pecho —elemento que se repite a lo largo de toda la serie— y una imagen en blanco y negro con la misma prenda y aros. Una toma final la muestra recostada boca abajo, mirando directo a cámara.

Sofía recreó la época de Madame X de Madonna

Pantalón sastrero, chaleco, camisa blanca y parche en el ojo fueron los clásico que eligió Gonet para ponerse en la piel de Madonna

"La amamos y es un ícono", contó la influencer en el video que compartió del back

La elección del concepto tuvo un fundamento que Gonet explicó en el video en el que mostró el detrás de escena de la sesión. Según relató, el nombre de la era proviene de un apodo que le puso a Madonna una profesora de baile cuando la artista tenía 19 años, pero no fue lo único que destacó.

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Antes de arrancar con la producción, la influencer resumió la idea central: “Hoy vamos a hacer fotos, vamos a reinterpretar en una sesión de fotos esta era superconceptual de Madonna, Madame X, como verán, que la amamos y es un ícono”. Y explicó el motivo de la elección del momento: “También aprovechando que es la final de Popstars. Hubo homenajes a todos, pero faltó el homenaje a la reina del pop, Madonna, chicos”.

Para lograr la referencia, Gonet tuvo que modificar su aspecto habitual. “Están pasando cosas muy graves acá. Nos despedimos de las extensiones por un tiempo. Para esta sesión de fotos que vamos a hacer el día de hoy es necesario volver al pelo corto”, comentó frente a cámara. Mientras mostraba el cabello que había quedado tras el cambio, agregó con humor: “Miren la cantidad de pelo. No estoy tan mal, ¿eh? Yo pensé que tenía tres pelos locos. Hay algo acá, ¿o no?”.

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El video del backstage registra también los intercambios que se produjeron durante los cambios de vestuario. Una voz, cuya identidad no quedó precisada en el audio, explicó que prefería no mostrar su rostro “por miedo a ser cancelado”, a lo que Gonet respondió con ironía. En otro tramo, mientras posaba con el parche puesto, comentó entre risas la incomodidad del accesorio: “Chicos, es muy incómodo. Yo no puedo entender cómo Madonna hizo tours con este parche”. Y pidió de forma humorística asistencia tecnológica para completar alguna pose: “¿Existe la inteligencia artificial? Párame la pierna con IA”.

A lo largo del programa, la influencer recreó variso look icónicos del mundo del pop

"Sigan escuchando a Madonna, la amamos", cerró la Reini su publicación

Gonet consechó una gran cantidad de me gustas y de comentarios en la publicación que hizo en redes

También hubo un momento en el que, ya con el nuevo look, pareció olvidar el cambio que acababa de hacerse: “Estoy con el pelo corto, me había olvidado”. Antes de eso, había propuesto un juego con el equipo: “No, es más, primero les voy a decir quién soy para ver si adivinan que soy Madonna y después si adivinan que soy Madonna, pero ¿cuál? Madame X, amor. Porque ella, te culturizo un poco, porque vos capaz que no sabías”. Fue en ese pasaje donde compartió el dato sobre el origen del nombre de la era. También dejó una observación sobre la artista: “No es fácil ser Madonna, chicos. Madonna es de Leo, por supuesto”.

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Avanzada la sesión, Gonet llegó al look que eligió como definitivo para la ocasión: “Tercer look Madame X. Este es mi favorito, con el cual me voy a quedar para el Popstars y para el stream y para todo voy a estar así, porque no quiero ni ver”. Se trata de la combinación de vestido negro con el broche metálico en forma de herradura que aparece en varias de las fotos finales de la serie.

La selfie que se sacó la influencer en medio de la sesión de fotos

Madame X es el álbum que lanzó la cantante estadounidense en el año 2019 (Instagram)

El registro del backstage cierra con un mensaje de Gonet a sus seguidores, en el que adelantó su presencia en la última emisión del ciclo: “Eso fue todo por la produ de hoy y nos vemos directamente en la final de Popstars a ver cuál es la próxima banda de la Argentina. Les mando un beso, espero que les haya gustado esta refe. Sigan escuchando a Madonna, la amamos”.

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