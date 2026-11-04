“Está de mal humor incluso en sus mejores días”: Noel Gallagher le preguntó a su ídolo por su disco favorito y recibió tres palabras

Noel Gallagher recordó el encuentro en el que intentó hablar con Ray Davies sobre uno de sus discos favoritos de The Kinks (REUTERS/Andrew Boyers)

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A Noel Gallagher le bastaron unas pocas palabras para comprobar que la charla que había imaginado durante años no iba a producirse. El compositor y guitarrista de Oasis acababa de entregarle un premio a Ray Davies, líder de The Kinks, cuando aprovechó la ocasión para consultarlo sobre The Kinks Are the Village Green Preservation Society. El álbum, publicado en 1968, era uno de sus favoritos. Sin embargo, la respuesta de Davies fue tan breve que cerró de inmediato la conversación.

El episodio reúne a dos figuras separadas por generaciones, aunque unidas por una misma tradición musical. Gallagher siempre situó a The Kinks entre los artistas que moldearon su manera de entender la canción pop británica. Davies, por su parte, construyó un repertorio atento a los vínculos familiares, las escenas urbanas y los cambios de la vida cotidiana en Inglaterra.

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Noel quiso conocer el origen de un clásico de The Kinks

La admiración de Gallagher por The Kinks se explica por el lugar que el grupo alcanzó dentro del rock británico de las décadas de 1960 y 1970. Con Ray Davies como principal compositor, la banda se apartó de ciertas fórmulas del pop de su tiempo y llevó a sus canciones personajes, barrios, costumbres y tensiones sociales de su país.

Publicado en 1968, The Kinks Are the Village Green Preservation Society no tuvo una recepción comercial inmediata comparable con la de otros discos de aquella etapa. Con el paso del tiempo, sin embargo, se consolidó como una obra de referencia dentro de la discografía de la banda y del rock británico. Canciones como “Village Green” y “Do You Remember Walter?” expresaron una mirada sobre una Inglaterra en transformación.

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Esa sensibilidad tuvo continuidad en artistas posteriores. Durante el auge del britpop en los años 90, Oasis y otras bandas recuperaron referencias a la identidad británica, al pop de guitarras y a grupos como The Beatles, The Stone Roses y The Kinks. Gallagher señaló en distintas oportunidades la importancia de Davies en su formación como autor.

Por eso, la entrega del premio representaba una oportunidad singular. El músico de Oasis esperaba que Davies hablara sobre las decisiones que habían dado forma a Village Green: el proceso de composición, las letras y la construcción de un disco que mantenía su lugar entre sus álbumes predilectos varias décadas después de su publicación.

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Una respuesta breve de Ray Davies terminó con la conversación que Noel Gallagher había imaginado durante años (AP)

Ray Davies desconcertó a Noel Gallagher con una respuesta de pocas palabras

Gallagher reconstruyó el encuentro en una entrevista recuperada por The Quietus. “Le entregué un premio hace unos años y pensé: ahora es mi oportunidad de saber más sobre la composición de un álbum tan grandioso”, recordó al explicar por qué le preguntó a Davies acerca de ese trabajo.

La respuesta no ofreció el intercambio que esperaba. Según relató Gallagher, el autor de “Waterloo Sunset” solía mostrarse poco dispuesto a extenderse sobre ciertos asuntos. “Él está de mal humor incluso en sus mejores días”, afirmó antes de recordar la reacción de Davies ante su consulta.

El líder de The Kinks acompañó su respuesta con un chasquido de dedos y dijo: “Oh, no sé”, de acuerdo con el relato publicado por The Quietus. La frase puso fin a la posibilidad de conocer detalles sobre el origen del álbum, sus sesiones de grabación o las ideas que guiaron sus canciones.

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Gallagher respondió con ironía. “Bueno, finalmente resolvimos eso. Un gusto conocerte”, recordó. El encuentro terminó sin una conversación extensa sobre Village Green, pese a que el disco había ocupado durante años un lugar central dentro de sus influencias.

Cómo The Kinks influyeron en Oasis y el britpop de los años 90

El episodio no modificó la valoración de Gallagher sobre Davies ni sobre la obra de The Kinks. Entre las composiciones que más admiró figura “Waterloo Sunset”, una de las canciones más difundidas del grupo. El integrante de Oasis expresó su aspiración de escribir temas capaces de conservar su impacto a lo largo del tiempo.

La obra de Davies combinó melodías accesibles con una observación atenta de la vida doméstica, los vecindarios y los personajes comunes del Reino Unido. Esos elementos fueron retomados, con enfoques diferentes, por parte de los artistas asociados al britpop durante la década de 1990. Para Oasis, el diálogo con la música británica de las generaciones previas fue un componente decisivo de su identidad.

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