ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 2

Los haberes previsionales de ANSES registran un incremento del 1,93% en noviembre conforme a la inflación de septiembre

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Con el nuevo mes en marcha, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el cronograma de acreditaciones para noviembre de 2026. Los beneficiarios con DNI terminado en 2 tienen fechas precisas para cada prestación, que varían según el tipo de beneficio que perciban.

Los haberes se actualizan este mes con un incremento del 1,93%, equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, según lo establece el Decreto 274/2024. Esa norma fijó un esquema de revisión mensual de las prestaciones con un rezago de dos meses respecto del dato inflacionario publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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A continuación, el detalle de las fechas de cobro y los montos actualizados para cada una de las prestaciones y asignaciones que abona el organismo este mes.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones o pensiones que no superan el mínimo y tienen el último dígito del documento en 2 recibirán el pago el 13 de noviembre. El haber mínimo jubilatorio queda fijado en $444.158,46 para este período. A ese importe se agrega un bono extraordinario de $70.000, con lo que el total acreditado asciende a $514.158,46.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo y DNI terminado en 2 deberán aguardar hasta el 25 de noviembre para recibir su acreditación. El tope máximo del haber previsional se establece en $2.988.765,82. Este grupo no accede al bono dado que el beneficio está reservado exclusivamente para quienes cobran el haber mínimo.

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Los jubilados con haber mínimo y DNI terminado en 2 cobran el 13 de noviembre un total de $514.158,46 con el bono extraordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documento terminado en 2 cobrarán también el 13 de noviembre.

Con la suba del 1,93%, ANSES depositará directamente el 80% del monto de la AUH —unos $127.700 por hijo—, mientras retiene el 20% restante hasta que la titular acredite los controles de salud y la escolaridad del menor mediante la Libreta AUH en la plataforma Mi ANSES.

La Asignación Familiar por Hijo, orientada a trabajadores del sector formal, se liquida en tramos según el ingreso total del grupo familiar:

Hasta $1.212.301: $79.812,80 por hijo

De $1.212.301,01 a $1.777.957: $53.838,46

De $1.777.957,01 a $2.052.708: $32.564,29

De $2.052.708,01 a $6.419.726: $16.801,94

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo (AUE) sigue el mismo esquema de pago que la AUH. Las beneficiarias con DNI terminado en 2 recibirán el depósito el 13 de noviembre.

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El monto bruto de la prestación ronda los $159.600, de los cuales el organismo transfiere directamente unos $127.700 —el 80% del total— y retiene el 20% restante hasta la presentación de los controles médicos correspondientes.

La Asignación por Embarazo contempla una retención del 20% del importe hasta la presentación de los controles de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal para DNI terminados en 2 se acredita el 13 de noviembre, fecha que comparten con la terminación en 3. Los montos siguen la misma escala de ingresos que la Asignación Familiar por Hijo:

$79.812,80 para familias con ingresos de hasta $1.212.301

$53.838,46 para el segundo tramo

$32.564,29 para el tercero

$16.801,94 para el cuarto

La Asignación por Maternidad, en tanto, está disponible para todas las terminaciones de DNI durante el período que va del 12 de noviembre al 10 de diciembre. Esta asignación no tiene un valor fijo: su monto equivale a la remuneración bruta que la trabajadora percibía al momento de iniciar la licencia por maternidad, por lo que el importe varía según cada beneficiaria

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Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único —por Matrimonio, Nacimiento y Adopción— pueden cobrarse entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción por terminación de DNI. Las solicitudes de primera quincena se tramitan entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre; las de segunda quincena, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre.

Los montos actualizados con el incremento quedaron fijados de la siguiente manera:

Nacimiento: $93.032,34

Adopción: $556.214

Matrimonio: $139.297,43

Las asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento están disponibles del 11 de noviembre al 10 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 2 —junto con quienes tienen terminaciones 3, 4, 5, 6 y 7— recibirán el pago el 12 de noviembre.

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Los montos de noviembre, con el bono extraordinario de $70.000 ya incorporado, quedaron fijados de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez: $380.910,91 ($310.910,91 + $70.000 de bono)

PNC para madres de siete hijos o más: $514.158,46 ($444.158,46 + $70.000 de bono)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,76 ($355.326,76 + $70.000 de bono)

Prestación por Desempleo

Los trabajadores que perciben la Prestación por Desempleo y tienen documento terminado en 2 recibirán el pago el 26 de noviembre, junto con quienes tienen terminación en 3. Los titulares de esta prestación, sin importar el último dígito del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de diciembre en concepto del período de octubre.

El monto no es uniforme: se calcula como un porcentaje del promedio de las remuneraciones del trabajador durante el último año de actividad registrada, y puede reducirse progresivamente según los meses que lleve cobrando la prestación

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