Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas

El rey Carlos III visitó Antigua y Barbuda durante la cumbre de la Commonwealth, acompañada por una muestra de banderas elaboradas con tapas recicladas (Good Humans)

Guardar

Mientras Antigua y Barbuda recibe a las delegaciones de la Commonwealth, una instalación elaborada con plástico recuperado se incorporó a las actividades de la cumbre. Unos 84.047 tapones de botellas fueron convertidos en 56 banderas nacionales por estudiantes del país caribeño, como parte de una iniciativa que vincula las celebraciones oficiales con la gestión de residuos y la educación ambiental.

La obra fue impulsada por la organización sin fines de lucro Good Humans 268 Inc., con el apoyo de la Sandals Foundation, en el marco de la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth (CHOGM, por sus siglas en inglés). El encuentro, que se celebró entre el 1 y el 4 de noviembre, fue la primera edición organizada por Antigua y Barbuda y convocó a jefes de Gobierno, ministros y representantes empresariales, de la sociedad civil y de organizaciones juveniles.

PUBLICIDAD

El montaje reúne 55 banderas de países de la Commonwealth, construidas y pintadas a mano, además de una pieza dedicada a Antigua y Barbuda. En conjunto, las obras representan a los 56 Estados que integran el bloque, con presencia en África, Asia, América, Europa y el Pacífico. La colección fue instalada a lo largo de la carretera Queen Elizabeth, una de las vías utilizadas para recibir a los visitantes de la cumbre.

La creación de las banderas involucró a casi 700 estudiantes de 39 escuelas

La confección de las piezas reunió a 698 estudiantes, al menos 54 docentes y otras 35 personas que participaron en las tareas de preparación, construcción e instalación. Según Antigua News Room, el trabajo demandó 15 jornadas: diez dedicadas a la producción y cinco a los preparativos en John Hughes, una localidad situada en el sur de Antigua.

PUBLICIDAD

Los tapones fueron recolectados, clasificados y limpiados antes de su distribución según los colores y los diseños de cada bandera. El valor estimado de la iniciativa superó los EC$ 40.500, cerca de USD 15.000 al tipo de cambio fijo del dólar del Caribe Oriental. Además, una bandera de gran tamaño con los colores nacionales fue colocada en el Aeropuerto Internacional V. C. Bird.

La propuesta forma parte del Programa de Reciclaje de Servicio Comunitario Estudiantil de Good Humans 268, entidad creada en 2023. La organización indicó que su programa de actividades ligado a la CHOGM llegó a 81 instituciones educativas, con 15.896 alumnos y 1.713 docentes, a través de visitas escolares, charlas sobre ambiente y acciones de recuperación de materiales.

PUBLICIDAD

Esa cifra incluye a un universo más amplio que el de los alumnos que participaron directamente de la construcción de las banderas. El proyecto buscó involucrar a los estudiantes en las distintas etapas del proceso, desde la recolección de plásticos hasta la elaboración de una exhibición pública para los asistentes al encuentro internacional.

Joshuanette Francis, presidenta de Good Humans 268, explicó que la iniciativa pretendía presentar la sostenibilidad como parte de la identidad nacional ante las delegaciones extranjeras. La organización también aspira a impulsar cambios en la legislación sobre el manejo de desechos y a promover una mayor participación de los residentes en la protección de sus comunidades y del ambiente, según declaraciones recogidas por Antigua News.

PUBLICIDAD

Cerca de 700 estudiantes participaron en la creación de 56 banderas con tapas de plástico recuperadas (Good Humans 268/Sandals Foundation)

Las banderas permanecerán en seis espacios públicos tras la cumbre

Una vez terminada la cumbre, las banderas serán trasladadas a seis espacios públicos de la isla. La medida permitirá mantener visible la exhibición más allá de la agenda diplomática y extender el alcance de su mensaje ambiental entre residentes y visitantes.

Los organizadores también pusieron en marcha un desafío en redes sociales que invita al público a identificar la bandera de su país, fotografiarla y compartir la imagen. La consigna incluye la recomendación de no tocar las estructuras para preservar el trabajo realizado por los alumnos, docentes y voluntarios.

Heidi Clarke, directora ejecutiva de la Sandals Foundation, afirmó que el apoyo de la entidad apunta a incorporar a los jóvenes a las iniciativas ambientales. “Cada tapón, cada elemento reciclado y cada pequeña acción cuentan para un futuro más resiliente”, señaló sobre el objetivo educativo de la propuesta.

PUBLICIDAD

Para Antigua y Barbuda, un pequeño Estado insular cuya economía depende en gran medida del turismo y de los recursos marinos, el uso de residuos plásticos como materia prima pone en foco la contaminación de las costas, los cursos de agua y los ecosistemas marinos. La muestra coincidió con la conmemoración de los 45 años de independencia del país y con una cumbre cuya agenda incluyó la resiliencia climática y el desarrollo sostenible.