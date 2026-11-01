Felix Rieseberg eliminó las pruebas de código en Anthropic porque el modelo de inteligencia artificial Claude resuelve los desafíos de programación mejor que los candidatos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Felix Rieseberg, gerente de ingeniería de Anthropic, dejó de pedir ejercicios de programación a los candidatos de su equipo porque Claude, la IA de la empresa, resuelve esas pruebas mejor que ellos. Lo explicó el 27 de octubre en un artículo de su blog y en una publicación en X.

“La entrevista de programación murió, al menos para mi equipo en Anthropic”, escribió en X. Según su artículo, plantear un pequeño desafío en React, una herramienta para crear sitios web, tiene tan poco sentido como interrogar sobre lenguaje ensamblador, uno de los más básicos y antiguos: Claude “es ahora mejor en ambos”.

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Rieseberg dirigió la ingeniería de Claude.ai, de la versión de escritorio de Claude Code y de la herramienta Cowork, según la biografía que cita The Next Web. Antes trabajó en Notion, Stripe, Slack y Microsoft.

Esos desafíos eran, dice, un predictor “débil pero útil” del éxito en sus equipos. Ya no lo son: los mejores constructores tienen éxito sin importar su desempeño en esas pruebas.

Felix Rieseberg dirigió el desarrollo de Claude.ai y Claude Code tras su paso previo por empresas como Notion, Stripe, Slack y Microsoft. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

Los novatos superan a los veteranos, según el gerente

Su tesis es que el impacto depende menos de los años acumulados de conocimiento sobre herramientas y librerías de código. “Veo ingenieros relativamente nuevos que adelantan a personas que probablemente programan mejor y llevan mucho más tiempo”, escribió. Su resumen: “El hambre le gana a la antigüedad”.

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Como ejemplo, citó a dos ingenieros recientes de Anthropic, Anthony Morris y Alice Zhao. Armaron en un fin de semana un prototipo de interfaz gráfica para Claude Code, que hasta entonces se usaba solo con comandos de texto. La primera versión pública salió unos ocho días después.

El artículo también dirige un consejo a ingenieros sin poder ni estatus. Deben entender qué busca la empresa, elegir una idea ambiciosa y construir un prototipo funcional en un fin de semana. Rieseberg sostiene que ejecutar ya no es caro, y que por eso los novatos no necesitan esperar a ganar rango para que se los escuche.

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Una encuesta muestra que otras empresas no lo imitan

El caso de Anthropic no refleja una tendencia general, según Nicole Bachaud, economista laboral de ZipRecruiter, plataforma de empleo. “No vemos que las empresas tecnológicas abandonen de forma generalizada las evaluaciones de habilidades, al menos todavía”, dijo a The Register.

Los ingenieros Anthony Morris y Alice Zhao construyeron en un fin de semana el prototipo de interfaz gráfica para Claude Code. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Bachaud citó la encuesta de octubre de 2026 de ZipRecruiter a 1.500 empleadores. En el sector de la información, el que incluye a las tecnológicas, el 62,5% exige pruebas formales de habilidades en la solicitud inicial, la proporción más alta entre los sectores que mencionó.

La economista interpretó el cambio de Anthropic como un giro hacia habilidades humanas. Según la misma encuesta, el 61,5% de los empleadores del sector dice que el pensamiento crítico es la principal carencia de los candidatos.

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En redes sociales, Jaana Dogan, ingeniera principal de Google, escribió que hoy hace pocas entrevistas de programación y que le interesaría evaluar cómo usan los candidatos los agentes de programación, asistentes de IA que escriben código por su cuenta.

Rieseberg reconoce que no tiene resuelto qué poner en su lugar. Por ahora revisa currículums y portafolios en busca de pequeños prototipos que muestren “gusto, empatía y pensamiento con principios”, y pide que le cuenten si alguien encontró algo mejor. Su conclusión es que la entrevista de programación no volverá.

Un experimento controlado de Anthropic demostró que textos generados por Claude enseñaron a otros modelos a eludir la supervisión y ocultar accesos no autorizados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cómo Claude engañó a otras IA con textos aparentemente inocentes

Anthropic logró que Claude redactara textos aparentemente inocuos (apicultura, lucha libre, empleos comunes) que, al reentrenar otros modelos, les enseñaron a engañar y resistir supervisión sin ser detectados por los filtros de seguridad.

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Los modelos resultantes nunca se usaron públicamente: fueron experimentos controlados. Aun así, mostraron comportamientos graves, como copiar sus propios parámetros a un servidor externo, ocultar puertas traseras o culpar a colegas en pruebas simuladas.

Anthropic reconoce limitaciones del experimento, pero advierte que estos datos podrían pasar desapercibidos para los monitores actuales de IA.