El 31% de las pymes en América Latina perdió dinero por ciberataques: phishing y falsas aplicaciones de IA

Las pequeñas empresas no son ajenas a riesgos que pueden dejar inoperativas varias secciones de la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 31% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina sufrió pérdidas económicas tras ser víctima de ciberataques, según datos de Kaspersky, en un escenario donde la interrupción de sistemas puede afectar ventas, pagos, atención al cliente y acceso a información clave.

En países como Colombia, el 25% de las pymes registró incidentes de phishing, el 20% enfrentó ataques vinculados con vulnerabilidades de software y el 15% tuvo problemas asociados con accesos remotos externos.

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A los anteriores riesgos se suman uno menos conocido: las aplicaciones falsas de inteligencia artificial (IA), que buscan instalar programas maliciosos bajo la apariencia de servicios conocidos.

Por qué las empresas pequeñas son un objetivo para los ciberdelincuentes

Carolina Mojica, gerente de Productos para el Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky, afirmó que existe una percepción equivocada entre algunos empresarios: “Creen que no van a tener ciberataques porque son pequeñas y que no son un blanco, y por el contrario sí lo son”.

Las pymes enfrentan riesgos digitales que pueden afectar su operación, sus ingresos y la información de sus clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño de un negocio no reduce el interés de los ciberdelincuentes. Las pymes suelen manejar datos de clientes, transacciones, contactos de proveedores y archivos operativos que pueden ser utilizados para extorsión, fraude o venta ilegal.

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Además, muchas cuentan con recursos limitados para incorporar grupos especializados o protocolos de respuesta ante incidentes. La vulnerabilidad aumenta cuando la protección queda relegada por falta de presupuesto o conocimiento, señaló Mojica.

Qué lugar ocupa el phishing entre las amenazas para pymes

Los correos, mensajes y enlaces fraudulentos siguen entre las principales puertas de entrada para un ciberataque. “Un mensaje que aparenta provenir de un banco, un proveedor o un colega puede inducir a un empleado a entregar contraseñas, descargar archivos infectados o ingresar datos en sitios falsos”, aseguró Mojica.

El phishing continúa entre las vías más usadas para acceder a sistemas, cuentas e información de las pymes. (Imagen ilustrativa Infobae)

El problema no se limita al correo corporativo. Las comunicaciones por aplicaciones de mensajería y colaboración pueden ser utilizadas para engañar a las víctimas.

“Una persona puede con un simple clic abrir una puerta gigante de una vulnerabilidad”, señaló Mojica. El riesgo alcanza a computadoras, celulares y cuentas vinculadas con la operación cotidiana.

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Cómo se usan las falsas aplicaciones de inteligencia artificial para estafas a pymes

La popularidad de herramientas de inteligencia artificial abrió otra vía para la distribución de software malicioso. Entre enero y abril de 2026, Kaspersky detectó más de 33.300 ataques a nivel mundial en los que programas maliciosos o no deseados se hacían pasar por aplicaciones como ChatGPT, Claude y DeepSeek.

Las aplicaciones falsas de inteligencia artificial aparecen como una nueva puerta de entrada para ataques informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la par, los atacantes usan como señuelo servicios conocidos de comunicación, entre ellos WhatsApp, Telegram, Zoom y Microsoft Teams. Las falsas aplicaciones pueden solicitar permisos excesivos, capturar credenciales o instalar archivos dañinos.

A estos riesgos se suman las herramientas de inteligencia artificial que permiten crear mensajes, audios e imágenes que imitan a personas reales. Esto puede reforzar intentos de fraude en los que un supuesto familiar, socio o superior jerárquico solicita una transferencia urgente o información reservada.

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Mojica sugirió detenerse ante pedidos inusuales y confirmar la información por otra vía. “Si llega un mensaje raro, si me están pidiendo una información que es rara, primero hay que pensar, llamar y corroborar”, indicó.

Cuánto puede costar un ataque a una pequeña empresa

Las consecuencias de un incidente varían según la información comprometida y la capacidad de recuperación de cada empresa. Mojica estimó que restablecer sistemas o información puede costar desde 500 hasta 3.000 dólares, aunque la cifra puede aumentar si se bloquea toda la infraestructura tecnológica o se paralizan las operaciones.

Las copias de seguridad y los protocolos de recuperación pueden limitar el impacto de un ataque de ransomware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el ransomware, una modalidad que bloquea o secuestra archivos, puede agravar este escenario. Mojica señaló que contar con copias de seguridad verificadas, procedimientos de recuperación y dispositivos aislables reduce el alcance del daño.

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Qué medidas pueden reducir la exposición a ciberataques

La falta de experiencia del personal de seguridad informática es uno de los factores de riesgo para el 26% de las pymes latinoamericanas consultadas. La capacitación de empleados es clave porque muchos ataques dependen de errores humanos: contraseñas débiles, enlaces abiertos sin verificación o permisos innecesarios.

Las medidas básicas incluyen identificar los activos esenciales del negocio, actualizar sistemas, restringir permisos y realizar respaldos periódicos. “La ciberseguridad es un hábito que deben tener todos los empleados”, afirmó Mojica.