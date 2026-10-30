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U2 agotó una nueva fecha en River Plate y sella tres noches consecutivas de sold-out en 2027

La banda irlandesa había completado el lleno total en el Estadio Monumental para sus shows del 23 y el 25 de marzo y ahora hizo lo propio con la función del 27 de ese mes. Buenos Aires, el mercado de mayor respuesta de todo el segmento latinoamericano de la gira The Greatest Show on Earth World Tour

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Las entradas para el show del 27 de marzo de U2 en el Estadio River Plate se agotaron en su totalidad, completando así tres fechas consecutivas con capacidad colmada en el marco de The Greatest Show on Earth World Tour. Los shows del 23 y 25 de marzo ya habían alcanzado el sold-out en tan solo dos horas, con más de un millón de personas en lista de espera virtual, según informó DF Entertainment.

La demanda superó toda previsión desde el primer momento. Cuando salieron a la venta los primeros tickets para las fechas en Argentina, la plataforma de venta registró una afluencia masiva que agotó las dos funciones iniciales en un abrir y cerrar de ojos La incorporación de una tercera fecha, el 27 de marzo, no hizo más que confirmar el nivel de expectativa acumulada: también se vendió por completo. El fenómeno posiciona a Buenos Aires como el mercado de mayor respuesta de toda la gira en América Latina, con una demanda que no encontró techo en ninguna de las instancias de venta.

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La banda busca llenar cuatro fechas seguidas en el recinto más grande de la CDMX.
La banda busca llenar cuatro fechas seguidas en el recinto más grande de la CDMX. (TW Ocesa Rock)

La banda regresa a la Argentina después de casi una década de ausencia

The Greatest Show on Earth World Tour marca el retorno de la banda irlandesa al país tras casi diez años desde su última visita, y llega en un momento de especial significado: la celebración de cincuenta años de trayectoria desde los comienzos del grupo en Dublín, y el lanzamiento de Carnaval de Luz, el primer álbum de material inédito desde Songs of Experience (2017). La gira lleva el nombre del tema central del disco, “The Greatest Show on Earth”, escrita junto a Brian Eno y señalada por Bono como su favorita del álbum. La canción funciona también como declaración de intenciones sobre la escala de producción que la banda planea desplegar en cada estadio.

Para esta etapa, U2 prepara su montaje más ambicioso hasta la fecha. La puesta en escena apunta a una experiencia visual y sonora de proporciones inéditas, con un diseño de producción pensado para transformar el espacio del estadio en algo distinto a cualquier concierto previo. El repertorio combinará clásicos de la discografía de la banda con los nuevos temas de Carnaval de Luz, lo que convierte cada noche en una combinación de historia y presente.

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A la cita se suma Beck, figura del rock alternativo internacional, que actuará como invitado especial en las tres funciones en River Plate. La presencia del artista estadounidense agrega una dimensión adicional a una propuesta que ya de por sí concentra una expectativa sin precedentes en el país. Beck es uno de los nombres más influyentes del rock de las últimas tres décadas, con una trayectoria que abarca desde el folk hasta la electrónica y el funk, y su participación en la gira fue anunciada como parte integral del show.

Argentina cierra el tramo latinoamericano de la gira, que arranca el 23 de febrero en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y continúa los días 10 y 12 de marzo en el Estádio MorumBIS de San Pablo. Las tres noches en River Plate representan el desembarco más amplio de la gira en la región. Con una capacidad que supera las 200.000 personas entre los tres shows, Buenos Aires se convierte en la plaza con mayor peso del recorrido sudamericano. Los shows están programados para el 23, 25 y 27 de marzo de 2027, con producción general a cargo de DF Entertainment. La confirmación del tercer sold-out llega con varios meses de anticipación al evento, lo que da cuenta de una fidelidad del público argentino que pocas bandas logran sostener a lo largo del tiempo. Para los que no consiguieron entrada, no hay lista de espera activa ni anuncio de nuevas fechas por el momento.

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