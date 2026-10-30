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El ida y vuelta romántico de Marina Calabró y Rolando Barbano para celebrar su aniversario: “Te amo locamente”

Con imágenes íntimas y palabras cargadas de amor, los periodistas festejaron un romance que creció a la vista de todos y no se detiene

Marina Calabró y Rolando Barbano celebraron tres años de relación con dedicatorias en sus redes sociales
Marina Calabró y Rolando Barbano celebraron tres años de relación con dedicatorias en sus redes sociales
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Marina Calabró y Rolando Barbano cumplieron un nuevo aniversario como pareja y lo festejaron con fotos y mensajes dedicados en Instagram. El periodista de policiales compartió una serie de imágenes caseras y espontáneas junto a la conductora, a las que sumó una declaración de amor que ella respondió de inmediato con la misma intensidad.

Las fotografías que publicó Barbano no responden a una producción fotográfica ni a un escenario armado para la ocasión, sino a una tanda de selfies tomadas durante una salida. Abrazos y besos con el registro informal propio de una celebración puertas adentro, sin poses armadas ni fotógrafo de por medio. Una reiteración de la forma en la que eligieron vivir su amor que ya lleva tres años y donde no parecen muy preocupados por el qué diran.

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Junto a las fotos, Barbano escribió: “Gracias amor mío por hacer tan feliz mi mundo cada uno de los días de toda mi vida. Te amo”. La respuesta de Calabró llegó en los comentarios de la publicación y profundizó el tono celebratorio: “Gracias mi sol por este nuevo aniversario feliz, feliz, feliz! Amo este NOSOTROS. Te amo locamente (y cuerdamente también)”.

El ida y vuelta romántico de Marina Calabró y Rolando Barbano para celebrar tres años juntos
El ida y vuelta romántico de Marina Calabró y Rolando Barbano para celebrar tres años juntos

No es la primera vez que la pareja expone públicamente este tipo de mensajes. En diciembre de 2025, durante el cumpleaños de la periodista, Barbano le había dedicado una publicación similar, con una cena íntima de por medio: “Tan increíble sos que no puedo describir la felicidad que siento con cada cumpleaños que compartimos. No existe nadie como vos, mi amor del alma”, escribió en aquella ocasión. Calabró respondió entonces: “¡Mi vida hermoso! Gracias por hacer que este cumple sea perfecto. Como vos. Como nuestros sueños. Estoy orgullosa del hombre que sos. Juntos siempre. Indestructibles”.

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Una relación marcada por un episodio incómodo en los Martín Fierro

El vínculo entre ambos tuvo un momento de tensión pública que ellos mismos repasaron meses después. Durante la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2024, Calabró subió al escenario a recibir su estatuilla y dedicó el premio a Barbano, que se encontraba sentado entre el público. Minutos más tarde, cuando le tocó el turno a él de agradecer su propio galardón, evitó mencionarla, lo que generó un silencio incómodo en la sala y una ola de críticas que se extendió durante semanas.

Marina Calabró y Rolando Barbano celebraron tres años de relación con dedicatorias en sus redes sociales
Marina Calabró y Rolando Barbano celebraron tres años de relación con dedicatorias en sus redes sociales

Invitados juntos al programa La Divina Noche de Dante, en Eltrece, los periodistas explicaron qué ocurría puertas adentro en aquel entonces. “Nosotros estábamos peleados en ese momento, ese fue el tema. Habíamos cortado la relación”, reconoció Barbano. El comunicador detalló que el enojo fue genuino y que, tras el gesto de Calabró, se convirtió en blanco de críticas: “Yo salía a la calle y había mujeres que me insultaban. Yo era el malo”. Ella, por su parte, aseguró no arrepentirse de la dedicatoria: “Fue cero premeditado, recontra genuino, sin vocación de daño ni de incomodar”.

La defensa pública de Calabró en el prime time

El noviazgo entre ambos también quedó expuesto en otros espacios mediáticos. Días atrás, al aire del programa Otro día perdido, Mario Pergolini calificó a la pareja como “la menos pensada” dentro del entorno radial donde ambos trabajaron junto a Jorge Lanata, y lanzó una chicana directa sobre el aspecto físico de Barbano. Calabró no se guardó la respuesta: “Es hermoso, mi amor”, retrucó, y ante la insistencia del conductor agregó: “Es el más sexy del mundo. Megasexy, megatalentoso”.

El ida y vuelta se extendió entre risas de Agustín Aristarán y Evelyn Botto, que le pedían a Pergolini que bajara el tono, hasta que Calabró remató la escena con una frase que resumió el fondo de la conversación: “Estoy loca por él”, dijo, en un comentario que terminó de confirmar en público lo que las publicaciones de ambos ya reflejaban en redes sociales, una relación asumida, con antecedentes de tensión superados y una dinámica de declaraciones de afecto que ambos repiten en cada fecha significativa de su calendario como pareja.

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