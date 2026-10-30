Google y la NASA desarrollan un robot que podría acompañar a los astronautas en sus viajes a Marte

Google y la Nasa trabajan en un robot para que asista a los austronautas en futuras misiones espaciales. (Google - Nasa)

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La exploración espacial se prepara para una nueva etapa en la que los robots podrían convertirse en aliados fundamentales de las tripulaciones. Google Public Sector y distintos equipos de la NASA trabajan en un sistema robótico diseñado para asistir a los astronautas durante futuras misiones al espacio profundo, con especial atención a los viajes a Marte, donde la distancia con la Tierra dificultará la atención médica y la resolución de problemas en tiempo real.

El proyecto busca desarrollar un robot capaz de realizar tareas de mantenimiento, organizar herramientas y gestionar equipos dentro de una nave espacial. Sin embargo, su función no se limitaría a labores logísticas: también podría brindar asistencia física a los astronautas en determinados procedimientos médicos, como la toma de constantes vitales o la realización de ecografías sencillas.

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La iniciativa forma parte de los avances tecnológicos que buscan preparar a las agencias espaciales para misiones de larga duración, en las que los tripulantes deberán resolver situaciones cotidianas sin depender constantemente de instrucciones desde la Tierra.

Google busca desarrollar un robot junto a la NASA para misiones espaciales. (Foto: Andrej Sokolow/dpa)

El desarrollo cuenta con la participación del Programa de Investigación Humana de la NASA, el equipo de Robótica del Centro Espacial Johnson y el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), en colaboración con Google Public Sector.

Cómo funcionará el robot desarrollado por Google y la NASA

El sistema está concebido como un manipulador de carga versátil, es decir, un dispositivo robótico capaz de interactuar con objetos y realizar diferentes tareas dentro de espacios reducidos. Entre sus funciones principales se encuentran transportar equipos, organizar herramientas, asegurar compartimentos y colaborar con el mantenimiento de los módulos espaciales.

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La característica más importante es que podrá cambiar de función según las necesidades de la tripulación. Cuando no esté ocupado con las tareas rutinarias, el robot podría utilizarse para brindar asistencia física a los astronautas durante procedimientos médicos.

Para conseguirlo, el sistema combina inteligencia artificial, modelos de entrenamiento y herramientas de reconocimiento del entorno. Según Google, la tecnología utiliza instancias de Google Cloud G4 para acelerar el entrenamiento de los modelos que controlan sus movimientos y capacidades.

El robot de la Nasa y Google realizará tareas en espacios reducidos. REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo

Una vez preparados, estos modelos pueden ejecutarse localmente en dispositivos perimetrales compactos y de bajo consumo energético. Esto resulta especialmente importante para las misiones espaciales, donde los equipos deben funcionar con recursos limitados y no pueden depender permanentemente de una conexión con servidores terrestres.

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Además, el robot incorpora herramientas de inteligencia para el conocimiento de la situación espacial, que le permiten interpretar su entorno tridimensional y desplazarse con mayor precisión.

Antes de interactuar con objetos reales, puede practicar movimientos complejos en entornos virtuales de alta precisión. De esta manera, los investigadores buscan reducir los errores y comprobar que el sistema pueda operar de forma segura cerca de los astronautas.

El robot de Google y la NASA tendrá IA y será entrenado en entornos virtuales. EFE/EPA/FILIP SINGER

Por qué los astronautas necesitarán asistencia robótica en Marte

Uno de los principales desafíos de una misión tripulada a Marte será la distancia que separa al planeta rojo de la Tierra. A diferencia de lo que ocurre en la Estación Espacial Internacional, donde existe una comunicación relativamente rápida con los centros de control, los viajes marcianos tendrán importantes demoras.

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Google advierte que una comunicación de ida y vuelta entre Marte y la Tierra podría tardar hasta 44 minutos. Esto significa que, ante una emergencia médica, los astronautas no podrían depender de una respuesta inmediata de los especialistas que permanecen en nuestro planeta.

Por ese motivo, la autonomía de las tripulaciones será fundamental. Los astronautas deberán contar con herramientas que les permitan atender problemas de salud, realizar tareas de mantenimiento y resolver imprevistos sin esperar instrucciones terrestres.

En ese contexto, el robot podría convertirse en un apoyo físico para los procedimientos médicos. Por ejemplo, estaría preparado para ayudar a tomar constantes vitales o realizar ecografías básicas bajo la supervisión de un médico de la tripulación.

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La NASA señaló que los humanos necesitarán asistencia de un robot en su camino a Marte debido a que las comunicaciones pueden tardar hasta 40 minutos. REUTERS/Denis Balibouse

La tecnología no busca reemplazar a los profesionales de la salud ni tomar decisiones clínicas por su cuenta. Su objetivo es ejecutar determinadas acciones físicas que pueden resultar difíciles para un astronauta que necesite asistencia o que deba atender a otro integrante de la misión.

Las pruebas para llevar robots a futuras misiones espaciales

El desarrollo todavía se encuentra en una etapa de investigación y pruebas. Google informó que, durante los últimos años, el equipo evaluó aproximadamente 15 dispositivos de computación perimetral para identificar cuáles podían funcionar de manera eficiente con el hardware ligero y de bajo consumo que requieren las futuras misiones a Marte.

El objetivo final es conseguir que los astronautas puedan controlar el robot mediante instrucciones de voz sencillas, siempre bajo su supervisión y mando directo. Esto permitiría asignarle tareas sin necesidad de que los tripulantes tengan conocimientos especializados de programación o robótica.

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La iniciativa se integra en los preparativos de la NASA para ampliar la presencia humana en la Luna y avanzar hacia futuras expediciones tripuladas a Marte. El programa Artemis busca establecer las condiciones para una exploración lunar sostenida y utilizar esa experiencia como parte del camino hacia misiones más lejanas.

En ese escenario, los robots con inteligencia artificial podrían desempeñar un papel importante: no como sustitutos de los astronautas, sino como herramientas capaces de asumir tareas físicas, reducir la carga de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad durante viajes espaciales que podrían extenderse durante años.