Qué hacer si la pantalla del iPhone Duo se rompió o dejó de funcionar: Apple inicia la reparación

Qué hacer si el iPhone Duo presenta fallas en su pantalla. (macrumors.com)

Guardar

Apple reconoció que algunas unidades del iPhone Duo presentan fallas en su pantalla plegable interna, un problema que puede provocar la aparición de grietas y una línea brillante que atraviesa el panel desde el centro hacia el lado derecho. Ante los reportes de los primeros compradores, la compañía recomendó a los usuarios afectados comunicarse con su servicio de atención AppleCare para gestionar el reemplazo del dispositivo.

La empresa confirmó el inconveniente después de recibir consultas de medios especializados como Bloomberg y 9to5Mac. En un comunicado compartido por Alex Kirschner, vocero de Apple, con The Verge, señaló que está al tanto de un defecto que afecta a un número reducido de equipos.

PUBLICIDAD

La compañía también aclaró que la mayoría de los iPhone Duo no presenta este problema y que, en los dispositivos afectados, las fallas suelen manifestarse rápidamente. Por ello, quienes detecten anomalías en el panel interno deben iniciar el procedimiento de atención técnica en lugar de continuar utilizando el teléfono con normalidad.

Apple reemplazará los iPhone Duo defectuosos con daños en su pantalla interior.

Qué falla en la pantalla plegable del iPhone Duo

Los primeros reportes de usuarios describen un comportamiento similar: la bisagra del dispositivo comienza a sentirse más rígida de lo habitual y, al desplegar el teléfono, aparecen grietas en la pantalla interna acompañadas de una línea luminosa.

Este defecto afecta al panel flexible, uno de los componentes más importantes del primer celular plegable de Apple. A diferencia de los teléfonos tradicionales, el iPhone Duo incorpora una pantalla que debe doblarse cada vez que el usuario abre o cierra el equipo.

PUBLICIDAD

El problema también fue analizado por iFixit, sitio especializado en reparaciones y desmontaje de dispositivos electrónicos. Durante una revisión del teléfono, sus especialistas plantearon que la pantalla podría estar ejerciendo presión contra una barra ubicada en la zona central de la estructura. Esta interacción podría explicar las marcas y daños detectados en algunas unidades.

Apple reconoció que algunos de sus iPhone Duo presenta fallas y los usuarios pueden solicitar su reemplazo. (Captura de video)

Sin embargo, esta explicación corresponde a una hipótesis técnica del sitio y no a una causa confirmada oficialmente por Apple.

La compañía indicó que los usuarios con problemas deben contactar a AppleCare para solicitar un reemplazo. Incluso se conoció el caso de un comprador en Australia que recibió otro equipo directamente en una tienda Apple Store.

PUBLICIDAD

Cómo solicitar un reemplazo del iPhone Duo

Los propietarios que detecten grietas, líneas brillantes o problemas de funcionamiento en la pantalla interna pueden iniciar el proceso mediante tres canales oficiales.

1. Desde la aplicación Soporte de Apple

Una de las alternativas es utilizar la aplicación Soporte de Apple, disponible en la App Store. El procedimiento puede realizarse desde el propio iPhone Duo, utilizando su pantalla externa, o desde otro dispositivo Apple asociado a la misma cuenta.

Una vez dentro de la aplicación, se debe seleccionar el teléfono en la lista de dispositivos y acceder a la categoría «Reparaciones y daño físico». Después, hay que elegir «Daño de pantalla» o «La pantalla no funciona como debería».

PUBLICIDAD

El último paso consiste en solicitar atención mediante un chat o programar una llamada con un asesor de Apple.

Puedes solicitar el reemplazo de un iPhone Duo defectuoso desde la misma aplicación de soporte de Apple. REUTERS/Eduardo Munoz

2. Desde la página web de soporte

Otra opción es ingresar al portal oficial de soporte técnico de Apple e iniciar sesión con el Apple ID. Allí se debe seleccionar el iPhone Duo, buscar la sección relacionada con el hardware o la pantalla y comenzar una solicitud de reparación.

El sistema puede ofrecer una llamada telefónica con un especialista o permitir que el usuario programe una cita en un centro de servicio autorizado.

3. Mediante una llamada telefónica

Los usuarios también pueden comunicarse directamente con el servicio de atención de Apple. Durante la conversación, es importante describir si el problema apareció espontáneamente en el pliegue central o si se manifiesta mediante grietas y líneas luminosas.

PUBLICIDAD

Esto permitirá que el asesor identifique el inconveniente y determine el procedimiento correspondiente para el modelo.

Los usuarios de iPhone Duo pueden llamar al soporte técnico de Apple para pedir el reemplazo de su iPhone Duo. REUTERS/Isabel Infantes

Qué ocurre si el usuario tiene AppleCare+

Los propietarios que cuentan con una suscripción activa a AppleCare+ pueden consultar por el Servicio de reemplazo exprés, una modalidad que permite recibir otro dispositivo antes de enviar el equipo defectuoso.

En este caso, Apple despacha un iPhone Duo de reemplazo y proporciona el embalaje y las etiquetas necesarias para devolver el teléfono afectado por correo. Así, el usuario puede continuar utilizando un dispositivo mientras se completa el procedimiento.

La disponibilidad y las condiciones del servicio dependen de la cobertura contratada y de las condiciones aplicables en cada país.

Por ahora, Apple no ha informado cuántas unidades presentan el defecto ni ha detallado si realizará cambios adicionales en la fabricación del dispositivo. La compañía sostiene que se trata de un problema limitado a una pequeña cantidad de equipos y recomienda acudir a AppleCare para recibir asistencia.

PUBLICIDAD