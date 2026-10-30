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El robo de USD 6.000 millones a Binance sacude el mundo de las criptomonedas y atrae la atención del FBI

Las firmas de inteligencia blockchain atribuyeron la sustracción a Corea del Norte, mientras Chainalysis consideró el caso uno de los delitos financieros más cuantiosos de todos los tiempos, según sus evaluaciones preliminares

Los directivos de Binance aseguraron que la plataforma cubrirá la totalidad de las pérdidas con sus propios ingresos operativos (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Los directivos de Binance aseguraron que la plataforma cubrirá la totalidad de las pérdidas con sus propios ingresos operativos (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
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Las fuerzas del orden estadounidenses se unieron a la búsqueda de los hackers que sustrajeron más de 6.000 millones de dólares del exchange de criptomonedas Binance en el mayor robo cibernético jamás registrado.

El FBI está al tanto del incidente y se está coordinando con sus socios para comprender el alcance de la actividad, evaluar las posibles repercusiones y coordinar las medidas de investigación pertinentes, según declaró la agencia a Bloomberg News el viernes. Los investigadores del Servicio Secreto también están trabajando sin descanso con el sector privado para recuperar los fondos robados, añadió un portavoz.

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El Departamento de Justicia está al tanto de los informes sobre el ataque, pero no comenta sobre las investigaciones, según declaró un portavoz.

Si bien aún no se conocen todos los detalles de la filtración de Binance, el incidente se produce en medio de una creciente preocupación por los riesgos que representan los piratas informáticos en la era de la inteligencia artificial. Otros ciberataques recientes han afectado al mercado de predicciones Polymarket, a las firmas financieras surcoreanas Mirae Asset Global Investments Co. y Daishin Securities, así como a la plataforma japonesa de negociación de divisas GMO Internet Group Inc.

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La mayor plataforma de comercio de criptomonedas del mundo suspendió los retiros y se comprometió a cubrir todas las pérdidas. La plataforma puede hacerlo gracias a la continua inversión de sus ingresos en criptomonedas, según declaró Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, en un video publicado en redes sociales el viernes. Yi He, también codirector ejecutivo, afirmó que los ingresos de Binance para este año cubrirían por completo la cantidad perdida. Se esperaba que los retiros se reanudaran el domingo.

Richard Teng, CEO de Binance, se pronunció tras hackeo a la plataforma de criptomoneda.
Richard Teng, CEO de Binance, se pronunció tras hackeo a la plataforma de criptomoneda (Binance)

“La mayor parte de nuestros ingresos diarios se invierten en criptoactivos”, afirmó Teng. “Precisamente por eso podemos absorber una pérdida de esta magnitud de inmediato, con nuestro propio dinero”.

Los estadounidenses tienen prohibido usar la plataforma de intercambio Binance.

Para los entusiastas de las criptomonedas que habían disfrutado de una recuperación de precios que duró dos meses, el incidente de Binance ha ensombrecido dicha recuperación.

Binance supera con creces a sus rivales del sector. Gestiona aproximadamente 135.200 millones de dólares en activos, frente a los 28.600 millones de dólares de OKX, la segunda mayor plataforma de intercambio, según datos de DefiLlama.

Binance afirmó que el incidente podría estar relacionado con el ordenador portátil de un ingeniero de software, así como con “otros puntos vulnerables”. Añadió que no encontró pruebas de filtración de claves privadas.

“Se trató de un ataque complejo y estamos haciendo todo lo posible, en coordinación con las fuerzas del orden, para resolverlo”, declaró Binance en una publicación en X.

Binance creó en 2018 un fondo de reserva y seguro de emergencia llamado Secure Asset Fund for Users (SAFU, por sus siglas en inglés) para proteger a sus clientes en situaciones extremas. El SAFU se mantiene generalmente en torno a los mil millones de dólares, aunque en el pasado ha fluctuado en función de los movimientos del mercado, según informó Binance en 2024.

Los dos mayores emisores de stablecoins anunciaron que tomaron medidas para congelar las monedas afectadas. Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, declaró en una publicación de X que congelaron más de 1.500 millones de dólares de la stablecoin USDT “en relación con un posible ataque informático al exchange Binance”. Jeremy Allaire, director de Circle Internet Group Inc., afirmó que se congelaron 800 millones de dólares de su token USDC ante “informes de una posible vulnerabilidad que involucra a Binance”. US es una entidad más pequeña e independiente.

El ciberataque se produce en un momento en que la administración Trump y sus reguladores han estado impulsando la adopción generalizada de las criptomonedas y la tecnología blockchain. En septiembre, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) aprobó la denominada Exención de Innovación, que permite que las acciones de empresas cotizadas se negocien en blockchains. Según los expertos, es probable que el ataque a Binance genere inquietud entre los ejecutivos de empresas cotizadas sobre la adopción de dicha tecnología.

Fotografía de archivo del teclado de una videoconsola de Binance EFE/EPA/Robert Ghement
Fotografía de archivo del teclado de una videoconsola de Binance EFE/EPA/Robert Ghement

Por su parte, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó recientemente una propuesta para regular las transacciones y los mercados de activos digitales. De aprobarse, la medida regularía las operaciones apalancadas con criptomonedas ofrecidas a clientes minoristas y establecería una nueva categoría para que las plataformas de intercambio de criptomonedas que ofrezcan dichas operaciones se registren ante la agencia.

“Es necesario establecer demoras y puntos de control” en las transacciones, afirmó Austin Campbell, experto en criptomonedas y exbanquero, ahora profesor adjunto en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, haciendo una analogía con la seguridad automotriz. “El auto puede ser más rápido, más barato y consumir menos combustible si eliminamos todos los airbags y cinturones de seguridad”, explicó.

Las firmas de inteligencia blockchain TRM Labs, Chainalysis y Elliptic han señalado a Corea del Norte como responsable del robo a Binance, y Chainalysis calificó el incidente como “el mayor en la historia de las criptomonedas y uno de los mayores delitos financieros de todos los tiempos”. Los fondos robados en el ataque eran una combinación de las criptomonedas más importantes, incluyendo Bitcoin, Ether y las stablecoins respaldadas por el dólar USDT y USDC.

El bitcoin cayó tras conocerse la noticia del ataque a Binance, situándose por debajo de los 77.000 dólares por primera vez en más de un mes. Posteriormente recuperó parte de las pérdidas, cotizando en torno a los 77.200 dólares al mediodía en Nueva York.

© 2026 , Bloomberg

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