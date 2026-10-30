Crece la tensión en el Gobierno: Martín Menem rechazó el "Plan B" de Bullrich y dijo que no habrá internas

Martín Menem rechazó el “Plan B” de Bullrich y dijo que no habrá internas (REUTERS)

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Los diferentes estamentos políticos de la Casa Rosada son emisores y destinatarios de críticas internas, que no hacen más que incrementarse con el paso del tiempo. La conflictividad puertas adentro comenzó a crecer después de que se acentuaran las diferencias entre varios de estos sectores por las decisiones políticas.

Una de las pocas referentes del oficialismo que exteriorizó esas discrepancias es la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien, en cuestión de días, marcó dos diferencias claras con la conducción presidencial: la forma en que Javier Milei insultó y amenazó a periodistas durante un discurso en la Fundación Faro y el reconocimiento de la victoria de Lula da Silva en las recientes elecciones de Brasil.

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El nivel de incomodidad que tiene con parte de la cúpula del Gobierno es tal que decidió no asistir a la reunión de Gabinete que se realizó este lunes en la Casa Rosada. Aunque voceros oficiales alegaron que se debió a “motivos personales”, la senadora se ausentó por la tensión en su vínculo con varios integrantes de la Mesa Política. En su entorno agregan que, además, no se siente comprendida y que no escuchan sus advertencias de que el Gobierno debe realizar cambios en los planos económico y político para incrementar sus chances de conseguir la reelección.

“Estamos en un momento en el que todo puede terminar en un quilombo bárbaro”, reconoce una persona que dialoga con Bullrich asiduamente. Hay más de un ladero de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que quiere expulsarla del espacio. No lo dicen en público porque saben que es una determinación que solo le corresponde al Presidente. Y, en una jugada inteligente, no quieren hacerlo porque significaría darle una narrativa para un lanzamiento.

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La mesa política

Bullrich expresó en numerosas entrevistas recientes que tiene una cuenta pendiente en su aspiración a la Presidencia. La declaración más reciente fue con Infobae en Vivo: “Estoy preparada para ser Presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”. “Estamos a un año todavía”, dijo en relación con el escenario político. Luego, ante nuevas preguntas sobre una candidatura presidencial, contestó: “No comments”. Más adelante explicó que sentirse preparada no equivale a lanzar una postulación: “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”.

Las declaraciones no fueron inocuas en el interior del Gobierno, pero este viernes se produjo la primera manifestación pública vinculada con el runrún que se generó a partir de los dichos de Bullrich. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participó de un encuentro con integrantes de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), donde fue consultado acerca de la posibilidad de que La Libertad Avanza tenga una interna presidencial.

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“No hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la Presidencia. Es mi postura. Soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime la idea de que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”, respondió.

Al comienzo de su respuesta, señaló: “El liderazgo de Javier es único, es irrepetible. No va a haber un fenómeno de un outsider como pasó en Argentina, ni en el momento en que ocurrió, con todos los condimentos que tiene: su nivel académico y lo que genera su nivel intelectual. La Argentina es premiada con Javier Milei hoy como presidente y creo que lo tienen que aprovechar todos los argentinos, no solamente La Libertad Avanza, por la convicción con la que está llevando adelante los cambios”.

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Patricia Bullrich

La definición de Menem buscó ser amplificada por el karinismo, en un intento por delimitar las declaraciones de Bullrich. La cuenta paraoficial de la hermana presidencial, @mediceneljefe, publicó el fragmento de la respuesta y añadió que era “una definición sin discusión”. Un dato de particular relevancia es que Milei dio retuit a esa publicación, con lo que avaló el mensaje.

“Y sí, ¿qué va a decir?”, respondieron de manera jocosa cerca de la senadora. El vínculo entre ambos estamentos comenzó a desgastarse a comienzos de año, cuando el karinismo empezó a decir que quería intervenir, con sus propios operadores, en la interlocución política del Senado.

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Esa conflictividad puede percibirse particularmente en un área: la Comisión de Acuerdos del Senado, el espacio por donde deben pasar los pliegos de jueces, fiscales y defensores aprobados por el Consejo de la Magistratura y luego por el Presidente. Bullrich coincide con senadores de bloques aliados, como la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, en que hay candidatos impulsados por el oficialismo que no son lo suficientemente idóneos para sus cargos.

“La primera tanda de pliegos judiciales se aprobó sin ningún tipo de problemas, pero con los que vinieron después comenzaron a aflorar los conflictos. Hoy está todo paralizado”, afirma una fuente del Senado. A ese contexto se suma la complejidad de que debe dirimirse quién integrará la comisión luego de que falleciera su titular, el senador riojano Juan Carlos Pagotto. Todavía no hay un reemplazante y ese fue el tema de una acalorada discusión ayer en el Senado entre importantes integrantes del bloque.

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