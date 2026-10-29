Por qué tu lavadora hace mucho ruido al centrifugar y cómo solucionarlo según fabricantes

La lavadora puede vibrar por una instalación incorrecta - (Foto: Samsung)

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El ruido excesivo de una lavadora al centrifugar suele estar relacionado con desniveles, ropa mal distribuida, objetos metálicos o una instalación incorrecta. Fabricantes como Samsung, LG y Whirlpool recomiendan revisar primero estos elementos antes de asumir que existe una avería en el motor o en el tambor.

El centrifugado es la fase con mayor movimiento del ciclo de lavado. Durante esos minutos, el tambor gira a gran velocidad para extraer agua de las prendas. Por eso, una pequeña inclinación, una carga desequilibrada o una moneda olvidada en un bolsillo puede provocar golpes, vibraciones y sonidos que se perciben como una falla mayor.

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El motor puede emitir sonidos normales durante el lavado

No todos los ruidos indican un problema. El motor de la lavadora produce sonidos durante su funcionamiento habitual, sobre todo cuando cambia de ciclo o incrementa la velocidad para centrifugar.

Una carga desequilibrada provoca golpes durante el centrifugado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es normal que algunas prendas generen golpes dentro del tambor. La ropa de trabajo, los pantalones con botones metálicos, las cremalleras y otras piezas con adornos pueden chocar contra las paredes internas de la máquina.

Antes de iniciar el lavado, conviene revisar los bolsillos y retirar monedas, llaves u otros objetos metálicos. Estos elementos no solo producen ruido: también pueden quedar atrapados en el filtro de desagüe. Limpiar ese componente de forma periódica ayuda a evitar acumulaciones.

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Dar la vuelta a las prendas con cremalleras o botones metálicos puede reducir el contacto directo con el tambor durante el centrifugado.

Una lavadora desnivelada puede golpear y desplazarse

La causa más común de vibraciones fuertes es una instalación desigual. Si la lavadora se balancea al empujarla con suavidad desde lados opuestos, necesita un ajuste en las patas niveladoras.

Monedas, llaves, cremalleras y botones pueden chocar contra las paredes internas o quedar atrapados en el filtro de desagüe, por lo que conviene revisar los bolsillos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para corregirlo, hay que girar cada pata hacia la derecha para bajarla o hacia la izquierda para subirla. Después, es necesario apretar la tuerca de seguridad hasta que quede junto a la base del equipo. Esto fija la posición y evita que las patas se desajusten con el uso.

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Todas las patas deben permanecer en contacto con un suelo firme y nivelado. Si una de ellas queda suspendida o el piso presenta desniveles, el tambor puede moverse de forma irregular al acelerar.

También es importante mantener una separación entre la lavadora, las paredes y otros electrodomésticos. El espacio evita golpes contra muebles cercanos y facilita la ventilación de la máquina.

La distribución de la ropa afecta el equilibrio del tambor

Una carga mal repartida puede hacer que la lavadora se tambalee mientras intenta estabilizarse. Este problema suele ocurrir al lavar una sola prenda pesada, como una toalla grande, una manta o un pantalón, junto con pocas piezas ligeras.

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La calibración ayuda a reducir las vibraciones después de una mudanza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos casos, conviene detener el ciclo y distribuir la ropa de manera uniforme dentro del tambor. Si la carga es muy pequeña, puede ser útil añadir prendas de peso similar para equilibrar el movimiento.

La ropa debe repartirse alrededor del tambor antes de iniciar el lavado. Esta medida reduce las vibraciones y permite que el equipo alcance la velocidad de centrifugado sin correcciones bruscas.

Los fabricantes recomiendan evitar sobrecargar la lavadora, ya que una cantidad excesiva de ropa también dificulta la distribución interna y puede aumentar el ruido.

Los tornillos de transporte deben retirarse en modelos de carga frontal

Las lavadoras de carga frontal incluyen tornillos de transporte en la parte trasera. Su función es inmovilizar el tambor durante el traslado del producto. Si permanecen instalados después de la entrega, pueden causar vibraciones y ruidos intensos.

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Para retirarlos, hay que aflojar y sacar todos los tornillos con la llave incluida en el kit de instalación. Después, deben colocarse las tapas de plástico suministradas para cubrir los orificios.

Los tornillos y separadores deben guardarse para un futuro traslado. Una lavadora con tornillos de transporte instalados no debe utilizarse de forma habitual.

La calibración puede corregir vibraciones tras una mudanza

Después de instalar o mover la lavadora, algunos modelos permiten ejecutar un modo de calibración. Este proceso ayuda al equipo a detectar el peso de las prendas y a ajustar el uso de agua y el movimiento del tambor.

En modelos de carga superior de Samsung, la calibración se inicia con la máquina vacía al mantener presionados “Nivel de Agua” y “Final Diferido” durante tres segundos. En los modelos de carga frontal, se utilizan “Temperatura” y “Final Diferido” hasta que aparezca “Cb”.

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El ruido al centrifugar suele tener solución si se revisan la nivelación, los objetos olvidados, la carga y la instalación. Si el problema continúa después de estas comprobaciones, será necesario solicitar una revisión técnica.